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23 июня 2017, 8:47 | Хоккей: НХЛ | Советский спорт

Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид стал лицом NHL 18

В Лас-Вегасе прошла церемония вручения индивидуальных наград по итогам сезона НХЛ, на которой EA Sports назвала имя того, кто появится на обложке видеоигры NHL 18.

В <nobr>Лас-Вегасе</nobr> прошла церемония вручения индивидуальных наград по итогам сезона <span class=error>НХЛ</span> на которой EA Sports назвала имя того кто появится на обложке <span class=error>видеоигры</span> NHL 18. Увеличить
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Лицом игры NHL 17 стал канадский хоккеист «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, получивший по итогам сезона сразу три награды: «Арт Росс Трофи» (наибольшее количество очков в регулярном чемпионате), «Тед Линдсей Эворд» (лучший хоккеист по мнению игроков) и «Харт Трофи» — одна из самых престижных наград НХЛ, которую вручают лучшему игроку сезона.

В NHL 17 на обложке игры был российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко.

Напомним, хоккейный симулятор от EA Sports выйдет для консолей PlayStation 4 и Xbox One 15 сентября.

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«Эдмонтон» готов предложить Макдэвиду 14 миллионов в год

«Эдмонтон» готов предложить Макдэвиду 14 миллионов в год

Инсайдер TSN Даррен Дрегер сообщил, что «Эдмонтон» готов предложить своему капитану Коннору Макдэвиду контракт с зарплатой 14 миллионов в год. Нынешнее соглашение канадского форварда истекает летом следующего года.
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