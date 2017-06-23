Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид стал лицом NHL 18
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Лас-Вегасе прошла церемония вручения индивидуальных наград по итогам сезона НХЛ, на которой EA Sports назвала имя того, кто появится на обложке видеоигры NHL 18.
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Лицом игры NHL 17 стал канадский хоккеист «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, получивший по итогам сезона сразу три награды: «Арт Росс Трофи» (наибольшее количество очков в регулярном чемпионате), «Тед Линдсей Эворд» (лучший хоккеист по мнению игроков) и «Харт Трофи» — одна из самых престижных наград НХЛ, которую вручают лучшему игроку сезона.
В NHL 17 на обложке игры был российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко.
Напомним, хоккейный симулятор от EA Sports выйдет для консолей PlayStation 4 и Xbox One 15 сентября.
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