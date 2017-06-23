Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид стал лицом NHL 18

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Лицом игры NHL 17 стал канадский хоккеист «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, получивший по итогам сезона сразу три награды: «Арт Росс Трофи» (наибольшее количество очков в регулярном чемпионате), «Тед Линдсей Эворд» (лучший хоккеист по мнению игроков) и «Харт Трофи» — одна из самых престижных наград НХЛ, которую вручают лучшему игроку сезона.

В NHL 17 на обложке игры был российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко.

Напомним, хоккейный симулятор от EA Sports выйдет для консолей PlayStation 4 и Xbox One 15 сентября.