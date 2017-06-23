«Эдмонтон» готов предложить Макдэвиду 14 миллионов в год

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Капитан «Ойлерз» в минувшем сезоне провел 82 матча в регулярном чемпионате и набрал 100 (30+70) очков, а также 9 (5+4) очков в 13 встречах Кубка Стэнли.

По итогам сезона он получил «Харт Трофи» (приз самому ценному игроку регулярного чемпионата), приз лучшему игроку регулярного чемпионата НХЛ по версии самих игроков («Тед Линдсей Эворд»), а также стал лицом игры NHL 18.

Отметим, что потолок годовой зарплаты для конкретного игрока в НХЛ составляет порядка 15 миллионов. Нападающий «Лос-Анджелеса» Анже Копитар по итогам прошлого сезона получил 14 миллионов, однако его среднеговодовая зарплата составляет 10 миллионов. На данный момент больше всех за год зарабатывают нападающий «Чикаго» Патрик Кейн (10,5 миллионов) и его одноклубник форвард Джонатан Тэйвз (также 10,5).