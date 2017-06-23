«Эдмонтон» готов предложить Макдэвиду 14 миллионов в год
Инсайдер TSN Даррен Дрегер сообщил, что «Эдмонтон» готов предложить своему капитану Коннору Макдэвиду контракт с зарплатой 14 миллионов в год. Нынешнее соглашение канадского форварда истекает летом следующего года.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Капитан «Ойлерз» в минувшем сезоне провел 82 матча в регулярном чемпионате и набрал 100 (30+70) очков, а также 9 (5+4) очков в 13 встречах Кубка Стэнли.
По итогам сезона он получил «Харт Трофи» (приз самому ценному игроку регулярного чемпионата), приз лучшему игроку регулярного чемпионата НХЛ по версии самих игроков («Тед Линдсей Эворд»), а также стал лицом игры NHL 18.
Отметим, что потолок годовой зарплаты для конкретного игрока в НХЛ составляет порядка 15 миллионов. Нападающий «Лос-Анджелеса» Анже Копитар по итогам прошлого сезона получил 14 миллионов, однако его среднеговодовая зарплата составляет 10 миллионов. На данный момент больше всех за год зарабатывают нападающий «Чикаго» Патрик Кейн (10,5 миллионов) и его одноклубник форвард Джонатан Тэйвз (также 10,5).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter