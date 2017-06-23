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23 июня 2017, 1:10 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Нэшвилл» хочет выменять Дюшейна, «Нью-Джерси» — Гальченюка

«Нэшвилл Предаторз» хочет выменять у «Колорадо Эвеланш» Мэтта Дюшейна, «Нью-Джерси Дэвилз» надеется обменять Алекса Гальченюка из «Монреаль Канадиенс», сообщает CSN.

Согласно сообщению, «Предаторз» в значительной мере заинтересованы в Дюшейне, но не настолько, чтобы быть готовыми отдать за него одного из основных защитников.

«Дьяволы» хотят усилить атаку Алексом Гальченюком и уже сделали предварительный запрос у канадской команды. Напомним, на данный момент Гальченюк находится в статусе ограниченно свободного агента.

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