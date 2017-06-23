Согласно сообщению, «Предаторз» в значительной мере заинтересованы в Дюшейне, но не настолько, чтобы быть готовыми отдать за него одного из основных защитников.



«Дьяволы» хотят усилить атаку Алексом Гальченюком и уже сделали предварительный запрос у канадской команды. Напомним, на данный момент Гальченюк находится в статусе ограниченно свободного агента.