В НХЛ Бобровскому осталось выиграть только Кубок Стэнли
Российский голкипер во второй раз признан лучшим вратарем сезона в Северной Америке.
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В ночь с 22 на 23 июня Национальная хоккейная лига (НХЛ) вручала индивидуальные награды по итогам сезона 2016/2017. Главным событием для российской аудитории стало присуждение вратарю нашей национальной команды Сергею Бобровскому приза «Везина Трофи» как лучшему голкиперу прошедшего чемпионата. Изначально 28-летний страж ворот клуба «Коламбус Блю Джекетс» считался фаворитом в борьбе за этот трофей, и, по мнению экспертов, его победа — абсолютно закономерный исход.
— Очень здорово, что отечественный вратарь получил этот приз — молодец Сергей, который провел в составе «Коламбуса» очень хороший сезон, — сказал «Известиям» главный тренер нижегородского «Торпедо», бывший вратарь ЦСКА, сборной Латвии и клубов НХЛ Петерис Скудра. — Бобровский блестяще играл в регулярном чемпионате НХЛ. А приз «Везина Трофи» обычно вручается именно за «регулярку», поэтому успех Сергея абсолютно заслуженный.
В ходе прошедшего сезона «Коламбус» выдал вторую по продолжительности победную серию в истории НХЛ в течение одного сезона из 16 матчей. По итогам регулярного чемпионата команда заняла третье место в Восточной конфедерации и вышла в
— Думаю, по этому сезону в НХЛ трудно было отыскать других вратарей, которые могли претендовать на звание лучших, — заявил «Известиям» бывший главный тренер «Автомобилиста» и «Югры» Андрей Разин. — Бобровский по праву заслужил этот приз. «Коламбус» — не такая сильная команда, но заслуженно вышла в
Помимо Бобровского НХЛ также отметила наставника «Блю Джекетс» Джона Тортореллу, вручив ему приз «Джек Адамс Эворд» как лучшему тренеру сезона. При этом ранее североамериканские эксперты отмечали, что наш вратарь практически в одиночку вывел средний «Коламбус» в
— Таким образом характеризовать роль Бобровского в выходе «Коламбуса» в
Таким же образом охарактеризовал роль нашего вратаря и Андрей Разин.
— Бобровскому помогли и защитники, и нападающие, и тренер, — подчеркнул
В первом раунде
— Для вхождения в пантеон великих игроков НХЛ Бобровскому осталось только выиграть Кубок Стэнли, — отметил Андрей Разин. — Тогда он точно войдет в этот список. Хотя и без этого в нынешнем десятилетии Сергей оказался в числе выдающихся фигур лиги. Своей работой, своим трудом и отношением к делу он показывает пример остальным, подтверждает, что можно выйти из глубинки и много добиться.
При этом специалист уверен, что заветного трофея наш вратарь может достигнуть даже в своем нынешнем клубе, несмотря на его не самый выдающийся состав.
— Я считаю, что в НХЛ все возможно, — продолжил Андрей Разин. — Это показал прошедший сезон и выступление в нем «Нэшвилла», от которого никто не ждал прорыва, а он дошел до финала Кубка Стэнли и оказал достойное сопротивление «Питтсбургу». Любой клуб из участников чемпионата НХЛ может выиграть главный титул. Поэтому Бобровскому все по силам.
Ранее российскими звездами НХЛ из числа вратарей были Евгений Набоков и Николай Хабибулин, выигравший в 2004 году Кубок Стэнли в составе «Тампы-Бэй Лайтнинг», которую тогда тренировал Торторелла.
— Хоккей сейчас стал совсем другой — с точки зрения вратарской работы он стал сложнее, — пояснил Скудра. — Игра теперь более атакующая и открытая. И Сергей в этих условиях является ведущим вратарем мира. Сложно сравнивать его с предыдущими поколениями голкиперов — это вообще неблагодарное занятие. Слишком разные эпохи и обстоятельства. В нынешней эпохе Бобровский один из лучших, и очень здорово, что у России есть вратарь такого класса.
Аналогичного мнения придерживается и Андрей Разин.
— Каждому свое время: Третьяк родился в своем время, Хабибулин с Набоковым — в свое, Бобровский — в свое, — резюмировал специалист. — Сравнивать, кто из них лучший, будет неэтично. Каждый хорош на своем историческом этапе. Не факт, что сейчас Третьяк был бы лучше Бобровского, а Бобровский в 1970—1980-е годы был бы лучше Третьяка. Каждому из них повезло родиться именно в то время, когда именно такие их игровые качества наиболее соответствовали требованиям хоккея.
Родившийся и выросший в Новокузнецке Сергей Бобровский выступает в НХЛ с 2010 года, когда перешел из новокузнецкого «Металлурга» в «Филадельфию Флайерз». В июне 2012 был обменян в «Коламбус», а осенью того же года во время локаута в НХЛ отправился в петербургский СКА. Вернувшись за океан, занял место в основе «Блю Джекетс», стал вторым в лиге вратарем по проценту отраженных бросков и по итогам сезона 2012/2013 в первый раз завоевал приз «Везина Трофи», став первым постсоветским обладателем этого титула.
В январе 2015 года «Коламбус» продлил контракт с Бобровским до конца сезона 2018/2019 на сумму $29,7 млн. В минувшем сезоне он отразил более 93% бросков по своим воротам.
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