«Эдмонтон» обменял чемпиона мира по хоккею Эберле в «Нью-Йорк Айлендерс»

Эберле в минувшем сезоне принял участие в 82 матчах регулярного чемпионата, набрал 51 очко (20 шайб и 31 результативная передача). В 13 встречах плей-офф на его счету две голевые передачи. Всего же в цветах «Эдмонтона» 27-летний форвард провел 507 игр, набрал 382 очка (165 шайб + 217 передач). Эберле в 2015 году в составе сборной Канады стал чемпионом мира.

Стром в минувшем сезоне в 69 матчах набрал 30 очков (13+17). Всего в НХЛ в активе 23-летнего канадца 258 матчей и 126 очков (45+81).