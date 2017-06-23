«Эдмонтон» обменял чемпиона мира по хоккею Эберле в «Нью-Йорк Айлендерс»
МОСКВА, 23 июн —
Р-Спорт. «Эдмонтон» и «Нью-Йорк Айлендерс» совершили обмен, в результате которого в Нью-Йорк отправился форвард Джордан Эберле, а в обратном направлении проследовал нападающий Райан Стром, сообщается на официальном сайте НХЛ.
Эберле в минувшем сезоне принял участие в 82 матчах регулярного чемпионата, набрал 51 очко (20 шайб и 31 результативная передача). В 13 встречах
Стром в минувшем сезоне в 69 матчах набрал 30 очков (13+17). Всего в НХЛ в активе 23-летнего канадца 258 матчей и 126 очков (45+81).
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