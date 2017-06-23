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23 июня 2017, 0:33 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

«Эдмонтон» обменял чемпиона мира по хоккею Эберле в «Нью-Йорк Айлендерс»

МОСКВА, 23 июн — Р-Спорт. «Эдмонтон» и «Нью-Йорк Айлендерс» совершили обмен, в результате которого в Нью-Йорк отправился форвард Джордан Эберле, а в обратном направлении проследовал нападающий Райан Стром, сообщается на официальном сайте НХЛ.

Эберле в минувшем сезоне принял участие в 82 матчах регулярного чемпионата, набрал 51 очко (20 шайб и 31 результативная передача). В 13 встречах плей-офф на его счету две голевые передачи. Всего же в цветах «Эдмонтона» 27-летний форвард провел 507 игр, набрал 382 очка (165 шайб + 217 передач). Эберле в 2015 году в составе сборной Канады стал чемпионом мира.

Стром в минувшем сезоне в 69 матчах набрал 30 очков (13+17). Всего в НХЛ в активе 23-летнего канадца 258 матчей и 126 очков (45+81).

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