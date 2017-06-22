«Питтсбург» начнет защиту титула в НХЛ 4 октября матчем с «Сент-Луисом»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Победитель Кубка Стэнли-2017 «Питтсбург» в этот день примет «Сент-Луис». В еще трех играх 4 октября сыграют следующие соперники: «Виннипег» — «Торонто», «Эдмонтон» — «Калгари» и «Сан-Хосе» — «Филадельфия».

Новичок НХЛ «Вегас» свой первый матч в лиге сыграет 6 октября против «Далласа» в гостях. «Колорадо» и «Оттава» проведут два матча в Стокгольме 10 и 11 ноября.

Чемпионат возьмет паузу 26—29 января на звездный уик-энд, который в предстоящем сезоне пройдет в Тампе.

Регулярный чемпионат сезона-2017/18 завершится 7 апреля.