«Питтсбург» начнет защиту титула в НХЛ 4 октября матчем с «Сент-Луисом»
МОСКВА, 22 июн —
Р-Спорт. Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2017/18 начнется 4 октября, сообщается на официальном сайте лиги.
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Победитель Кубка Стэнли-2017 «Питтсбург» в этот день примет «Сент-Луис». В еще трех играх 4 октября сыграют следующие соперники: «Виннипег» — «Торонто», «Эдмонтон» — «Калгари» и «Сан-Хосе» — «Филадельфия».
Новичок НХЛ «Вегас» свой первый матч в лиге сыграет 6 октября против «Далласа» в гостях. «Колорадо» и «Оттава» проведут два матча в Стокгольме 10 и 11 ноября.
Чемпионат возьмет паузу
Регулярный чемпионат сезона-2017/18 завершится 7 апреля.
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