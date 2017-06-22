Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/30162659/
22 июня 2017, 23:03 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

«Монреаль» хочет вернуть Маркова и не ждет обратно Нестерова

Генеральный менеджер «Монреаля» Марк Бержевен заявил, что надеется продлить контракт с защитником Андреем Марковым, сообщает в своем Твиттере журналист Sportsnet Эрик Энгельс.

Генеральный менеджер Монреаля Марк <span class=error>Бержевен</span> заявил что надеется продлить контракт с защитником Андреем <span class=error>Марковым</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Отмечается, что руководитель общался с 38-летним хоккеистом, контракт которого истекает летом этого года.

Ветеран выступает за канадский клуб с 2000 года. Всего защитник провел в НХЛ 990 матчей, в которых набрал 572 (119+453) очка.

Также Бержевен отметил, что хоккеисты Брайан Флинн, Дуайт Кинг и российский защитник Никита Нестеров могут рассматривать предложения других клубов. Генменеджер отметил, что он не ждет этих игроков обратно. 24-летний Нестеров отыграл в 13 матчах за «Монреаль» и набрал 5 (1+4) очков после обмена из «Тампа-Бэй».

Монреаль Канадиенс
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

СМИ: «Вегас» может обменять Емелина

СМИ: «Вегас» может обменять Емелина

Инсайдер TSN Пьер Леброн сообщил, что «Вегас» может в ближайшее время обменять защитника Алексея Емелина. Игрок перешел в стан новичка НХЛ в результате драфта расширения из «Монреаля».
Еще 7 новостей  Все новости
22 июня

Криштиану и Полина. Самая трогательная история матча

Массовая драка в матче Мексика - Новая Зеландия. Как это было

Леонид Федун - о санкциях: "Может, кто-то в Вашингтоне не любит "Спартак"