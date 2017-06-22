«Монреаль» хочет вернуть Маркова и не ждет обратно Нестерова

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Отмечается, что руководитель общался с 38-летним хоккеистом, контракт которого истекает летом этого года.

Ветеран выступает за канадский клуб с 2000 года. Всего защитник провел в НХЛ 990 матчей, в которых набрал 572 (119+453) очка.

Также Бержевен отметил, что хоккеисты Брайан Флинн, Дуайт Кинг и российский защитник Никита Нестеров могут рассматривать предложения других клубов. Генменеджер отметил, что он не ждет этих игроков обратно. 24-летний Нестеров отыграл в 13 матчах за «Монреаль» и набрал 5 (1+4) очков после обмена из «Тампа-Бэй».