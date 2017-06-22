Гончар: Переход вратаря Флери в клуб НХЛ «Вегас» пойдет ему на пользу

32-летний голкипер был выбран клубом «Вегас» на драфте расширения, который состоялся в ночь на четверг.

«В первую очередь переход Флери пойдет на пользу ему самому. В прошлом сезоне у него было недостаточно игровой практики, и голкипер был вынужден сидеть на скамейке запасных. В новом клубе Марк-Андре будет основным голкипером, а главное — игра команды в первую очередь будет строиться вокруг него», — сказал Гончар.