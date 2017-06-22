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22 июня 2017, 22:10 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Гончар: Переход вратаря Флери в клуб НХЛ «Вегас» пойдет ему на пользу

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Переход вратаря Марка-Андре Флери из клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург» в «Вегас» благоприятно скажется не только на нем, но и на его новой команде. Такое мнение ТАСС высказал российский тренер «Питтсбурга» Сергей Гончар.

32-летний голкипер был выбран клубом «Вегас» на драфте расширения, который состоялся в ночь на четверг.

«В первую очередь переход Флери пойдет на пользу ему самому. В прошлом сезоне у него было недостаточно игровой практики, и голкипер был вынужден сидеть на скамейке запасных. В новом клубе Марк-Андре будет основным голкипером, а главное — игра команды в первую очередь будет строиться вокруг него», — сказал Гончар.

Флери выступал за «Питтсбург» с начала профессиональной карьеры в НХЛ (сезон-2003/04). В завершившемся сезоне он провел 53 матча, из которых 15 — в плей-офф. В составе «Питтсбурга» голкипер стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017), а также олимпийским чемпионом 2010 года в составе сборной Канады.

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