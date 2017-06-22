СМИ: «Вегас» может обменять Емелина

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Переход вратаря Марка-Андре Флери из клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург» в «Вегас» благоприятно скажется не только на нем, но и на его новой команде. Такое мнение ТАСС высказал российский тренер «Питтсбурга» Сергей Гончар.