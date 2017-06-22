Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/30162094/
22 июня 2017, 22:14 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

СМИ: «Вегас» может обменять Емелина

Инсайдер TSN Пьер Леброн сообщил, что «Вегас» может в ближайшее время обменять защитника Алексея Емелина. Игрок перешел в стан новичка НХЛ в результате драфта расширения из «Монреаля».

Инсайдер TSN Пьер <span class=error>Леброн</span> сообщил что Вегас может в ближайшее время обменять защитника Алексея <span class=error>Емелина</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Также сообщается, что «Вегас» может обменять Марка Мето. Ранее появилась информация о том, что команду покинули Тревор ван Римсдайк и Дэвид Шлемко.

Монреаль Канадиенс
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Гончар: Переход вратаря Флери в клуб НХЛ «Вегас» пойдет ему на пользу

Гончар: Переход вратаря Флери в клуб НХЛ «Вегас» пойдет ему на пользу

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Переход вратаря Марка-Андре Флери из клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург» в «Вегас» благоприятно скажется не только на нем, но и на его новой команде. Такое мнение ТАСС высказал российский тренер «Питтсбурга» Сергей Гончар.
Еще 7 новостей  Все новости
22 июня

Криштиану и Полина. Самая трогательная история матча

Массовая драка в матче Мексика - Новая Зеландия. Как это было

Леонид Федун - о санкциях: "Может, кто-то в Вашингтоне не любит "Спартак"