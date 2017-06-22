СМИ: «Вегас» может обменять Емелина
Инсайдер TSN Пьер Леброн сообщил, что «Вегас» может в ближайшее время обменять защитника Алексея Емелина. Игрок перешел в стан новичка НХЛ в результате драфта расширения из «Монреаля».
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Также сообщается, что «Вегас» может обменять Марка Мето. Ранее появилась информация о том, что команду покинули Тревор ван Римсдайк и Дэвид Шлемко.
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