Российский тренер Гончар подпишет новый контракт с клубом НХЛ «Питтсбург»

Гончар входит в тренерский штаб «Питтсбурга» с сезона-2015/16, где отвечает за работу с защитниками. Российский специалист становился обладателем Кубка Стэнли в 2009 году в качестве игрока, а также в 2016 и 2017 годах — в качестве тренера.

фоторепортаж «Питтсбург Пингвинз» выиграли Кубок Стэнли Хоккеисты «Питтсбург Пингвинз» второй год подряд (пятый раз в истории) выиграли самый престижный трофей в североамериканском хоккее.

«Руководство клуба предложило мне новый контракт сроком на три года. Формальное соглашение мы уже подписали. Рад, что удалось обо всем договориться. В данный момент обсуждаются только мои обязанности, но думаю это всего лишь детали», — сказал Гончар по телефону.

Гончар выступал в НХЛ с 1995 по 2015 гг, играя за «Вашингтон» (1995−2004), «Бостон» (2004), «Питтсбург» (2005−2010), «Оттаву» (2010−2013), «Даллас» (2013/14) и «Монреаль» (2014/15). Он является самым результативным российским защитником в НХЛ, на его счету 811 очков (220 шайб + 591 передача) в 1301 матче.

В составе сборной России Гончар становился серебряным (1998 год) и бронзовым (2002) призером Олимпийских игр, в его активе также бронза чемпионата мира 2007 года и серебро на турнире в 2010 году.