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22 июня 2017, 21:11 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

Даррен Дрегер: Требования Радулова не изменились, не думаю, что «Монреалю» это интересно

Инсайдер TSN Даррен Дрегер заявил, что «Монреаль» и нападающий Александр Радулов по-прежнему не договорились о продлении контракта.

Инсайдер TSN <span class=error>Даррен</span> <span class=error>Дрегер</span> заявил что Монреаль и нападающий Александр <span class=error>Радулов</span> <nobr>по-прежнему</nobr> не договорились о продлении контракта. Увеличить
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Специалист отметил, что российский хоккеист намерен получить контракт на 5−6 лет и не согласен на зарплату в 6 миллионов долларов. В минувшем сезоне 30-летний хоккеист провел 76 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 54 (18+36) очка. Также на его счету 7 (2+5) очков в 6 встречах плей-офф.

— В ситуации с «Монреалем» и Радуловым за последнюю неделю ничего не изменилось, — цитирует TSN Дрегера. — Клубу интересна сделка на 3−4 года с зарплатой до 6 миллионов долларов. Но мне сказали, что со стороны Радулова идет запрос на гораздо большие деньги и срок контракта.

Не думаю, что «Монреаль» согласится на контракт на 5−6 лет. Но все еще есть время. Самый простой выход из ситуации — это завершить переговоры. Может, генеральный менеджер и хочет сохранить Радулова, но не такой ценой для клуба.

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