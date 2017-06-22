Даррен Дрегер: Требования Радулова не изменились, не думаю, что «Монреалю» это интересно
Инсайдер TSN Даррен Дрегер заявил, что «Монреаль» и нападающий Александр Радулов
по-прежнему не договорились о продлении контракта.
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Видимо, что-то случилось...
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Специалист отметил, что российский хоккеист намерен получить контракт на 5−6 лет и не согласен на зарплату в 6 миллионов долларов. В минувшем сезоне 30-летний хоккеист провел 76 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 54 (18+36) очка. Также на его счету 7 (2+5) очков в 6 встречах
— В ситуации с «Монреалем» и Радуловым за последнюю неделю ничего не изменилось, — цитирует TSN Дрегера. — Клубу интересна сделка на 3−4 года с зарплатой до 6 миллионов долларов. Но мне сказали, что со стороны Радулова идет запрос на гораздо большие деньги и срок контракта.
Не думаю, что «Монреаль» согласится на контракт на 5−6 лет. Но все еще есть время. Самый простой выход из ситуации — это завершить переговоры. Может, генеральный менеджер и хочет сохранить Радулова, но не такой ценой для клуба.
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