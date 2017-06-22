Алексей Емелин: С Шипачевым пока не созванивался

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МНЕ УЖЕ ЗВОНИЛ ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «ВЕГАСА»

— Можно ли вас поздравить с переходом в новый клуб? Вы ведь говорили, что хотели остаться в «Монреале»?

— Рабочий момент (вздыхает). Все равно от меня ничего уже не зависело, поэтому я был готов к переходу. Расстраиваться нет смысла. Конечно, я привык к Монреалю, да и семья моя тоже. Но это хоккей, такое случается.

— Успели изучить состав своей будущей команды?

— Бегло. Пробежался взглядом, но пока не анализировал.

— Уже есть понимание своей роли в команде?

— Мне вчера звонил главный тренер. Обсудили в том числе и это, видно, что они на меня рассчитывают. Но все равно детали выяснятся позже. Соберемся в тренировочной лагере, будем работать и разговаривать дальше.

— У вас в «Монреале» подобралась хорошая компания россиян: вы, Радулов, Нестеров, Сергачев. А сейчас получается, что из всех остался только Марков.

— Да и Марков пока непонятно, остался или нет. Хорошо, когда много наших ребят в команде, всегда весело. Но, что поделать, никто из нас точно не знает, где окажется завтра.

— Зато в новой команде будет Вадим Шипачев. Не созванивались с ним, чтобы обсудить какие-то детали?

— Да ведь только утро настало после драфта расширения! Так что пока нет. С утра вот потренировался, сейчас занят детьми, времени пока еще не было.

— Город Лас-Вегас сильно отличается от Монреаля…

— Не был там, поэтому сравнивать тяжело.

ДОН ЧЕРРИ МОЖЕТ ГОВОРИТЬ ВСЕ, ЧТО УГОДНО

— Какие ощущения остались после сезона? Довольны им?

— Что-то получалось, что-то нет. Всегда ожидаешь чего-то лучшего. Скажу так: однозначного вывода по сезону — хорошим или плохим он вышел, сделать не могу.

— Поначалу вы набирали очки, отлично играли в обороне, а после смены тренерского штаба иногда даже перестали попадать в состав.

— Сезон длинный, иногда играл с травмами, это тоже сказывалось. Порой просто давали отдохнуть, просто прийти в себя. Об этом мы много разговаривали с тренерским штабом. К тому же менялась игровая система, и у меня не всегда получалось подстраиваться под нее. А вообще, провести сезон на одном высоком уровне практически невозможно.

— Вы известны прежде всего вашей силовой игрой. Как отнеслись к претензии канадского ведущего Дона Черри о том, что ваши силовые приемы не всегда к месту и излишне жестоки?

— Североамериканскую прессу я не читаю. Про Дона Черри я слышал, но, откровенно говоря, мне наплевать, что он думает и говорит. Ну, не то, чтобы наплевать — это все-таки грубое выражение. У него своя работа, у меня своя. Пусть каждый делает свою. Говорить он может все, что угодно, а я должен делать то, что должен.

— Как отнеслись к решению НХЛ не ехать на Олимпиаду?

— Все ребята были разочарованы, и я в их числе. Но я до сих пор надеюсь, что это неокончательное решение. Может быть, что-то повлияет на него, и оно изменится. Будем надеяться на лучшее.

БУДЕТ ОЧЕНЬ ГРУСТНО, ЕСЛИ «ЛАДУ» ИСКЛЮЧАТ ИЗ КХЛ

— В этом году очень много игроков КХЛ решили попробовать свои силы за океаном. Что думаете об их решении?

— Каждый решает, что для него лучше. Трудно кого-то осуждать или хвалить за это, у каждого своя причина. Говорить однозначно обо всех, как о какой-то тенденции, не стоит.

— В этом году вас не вызвали в сборную на чемпионат мира. Если не пробьетесь во второй раунд плей-офф с «Вегасом», будет ли желание снова попасть туда?

— Так далеко забегать не буду. В этом году я мог поехать, вызов был, но у меня была операция. Ближе к концу сезона будет видно, как мы будет выступать, и буду ли я сам в нужной физической форме, чтобы сыграть за сборную.

— Следите за своими бывшими командами, «Ак Барсом» и «Ладой»?

— Да, слежу, но не так пристально. Когда бывает свободное время, читаю новости, смотрю турнирную таблицу КХЛ, статистику. Но не так часто удается это делать. Сейчас вот приехал к родителям в Тольятти. Но скоро вернусь обратно в Монреаль, будем думать, что делать дальше.

— Недавно из КХЛ исключили новокузнецкий «Металлург». И уже сгущаются тучи над вашей родной «Ладой», которая в рейтинге КХЛ находится низко.

— Печально, что исключили «Кузню». В таких провинциальных городах очень хорошие школы, и на их развитии очень плохо сказывается, когда команда мастеров уходит из элиты или вообще пропадает. Будет очень грустно, если такое же вновь случиться с «Ладой».