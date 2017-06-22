Гордость России: Бобровский признан лучшим вратарем регулярного чемпионата НХЛ

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Помимо 28-летнего Бобровского, на престижную награду претендовали канадцы Брэйден Холтби из «Вашингтона» и Кэри Прайс из «Монреаля». Бобровский в «регулярке» НХЛ пропустил меньше всего шайб в среднем за матч (2,06), отразив 93,1 процента бросков. «Сейчас я стал уже более взрослым, а с возрастом понимаешь, как сложно этого достичь и набрать такую форму, понимаешь, сколько вещей должно для этого сойтись, — сказал Бобровский, чьи слова приводит русскоязычная версия официального сайта НХЛ. — Надо оставаться здоровым, партнеры должны помогать, надо правильно восстанавливаться и двигаться в верном направлении; нюансов очень много, если один выпадает, то рушится вся цепочка».

Российский вратарь во второй раз в истории стал обладателем «Везина Трофи», ранее Бобровский был признан лучшим вратарем регулярного чемпионата НХЛ по итогам сезона-2012/13, Бобровский — единственный российский голкипер, удостаивавшийся данного приза. Чаще всех «Везина Трофи» выигрывал канадский вратарь «Монреаля» Жак Плант (семь раз), выступавший с 1952 по 1975 гг. До сезона-1981/82 награда вручалась одному или нескольким голкиперам, проведшим за свою команду в регулярном чемпионате не менее 25 матчей и пропустившим наименьшее число голов в среднем за игру. Затем приз стал присуждаться вратарю, победившему в голосовании генеральных менеджеров клубов НХЛ, при этом правило 25 матчей осталось; за последние 35 лет «Везина Трофи» чаще всего доставалась чеху Доминику Гашеку, выигравшему трофей шесть раз в составе «Баффало» (1994−1995, 1997−1999, 2001).

Президент Федерации хоккея России (ФХР), лучший хоккеист ХХ века по версии Международной федерации хоккея (ИИХФ) Владислав Третьяк заявил, что гордится Бобровским. «Конкуренция в НХЛ очень высокая, там очень много классных вратарей, но выигрывает тот, кто стабильно проводит каждую игру. У Бобровского нет такого, что один матч он играет хорошо, а другой — плохо, сегодня мастерство вратаря определяется по его стабильности. Мы гордимся Бобровским и тем, что отечественная школа хоккея высоко ценится. Мы поздравляем Сергея и желаем ему хорошего отдыха», — сказал ТАСС бывший вратарь сборной СССР.

«Сергей — класснейший вратарь, большой спортсмен и очень порядочный человек, я поздравляю его. Он выдал несколько выдающихся матчей за нашу сборную, на сегодняшний день он вратарь номер один в мире», — заявил, в свою очередь, вице-премьер РФ Виталий Мутко, комментируя для ТАСС новый успех голкипера.

Бобровский — воспитанник новокузнецкого хоккея. За местный «Металлург» он выступал с 2006 по 2010 годы, после чего уехал в Северную Америку. С 2010 по 2012 годы он был вратарем «Филадельфии», после чего был обменян в «Коламбус» на три выбора новичков на драфтах НХЛ. Россиянин в «Коламбусе» является самым высокооплачиваемым игроком — так, в 2015 году он подписал с клубом пятилетний контракт на сумму почти 30 млн долларов. «Коламбус» в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2016/17 занял третье место в Восточной конференции. В плей-офф команда выступила неудачно, в первом раунде уступив «Питтсбургу» (1−4), который впоследствии стал обладателем Кубка Стэнли.

Макдэвид идет по пути Гретцки

Бобровский был включен в символическую сборную сезона, причем в ее первый состав, в который также попали защитники Брент Бернс («Сан-Хосе»), Эрик Карлссон («Оттава») и нападающие Коннор Макдэвид («Эдмонтон»), Патрик Кейн («Чикаго»), Брэд Маршанд («Бостон»). Во втором составе тоже не обошлось без российских хоккеистов. Он получился таким: вратарь — Холтби («Вашингтон»); защитники — Данкан Кит («Чикаго»), Виктор Хедман («Тампа-Бэй»); нападающие — Сидни Кросби («Питтсбург»), Никита Кучеров («Тампа-Бэй») и Артемий Панарин («Чикаго»).

Российский голкипер «Коламбуса» также был в числе номинантов на «Харт Трофи» — приз самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ. Его конкурентами были канадцы Кросби и Макдэвид. Победил 20-летний форвард «Эдмонтона», ставший лучшим бомбардиром регулярного чемпионата, набрав 100 очков (30 шайб + 70 голевых передач). За бомбардирские заслуги он получил «Арт Росс Трофи», а также был награжден призом профсоюза игроков — «Тед Линдсэй Эворд». Рекордсменом по количеству «Харт Трофи» является канадец Уэйн Гретцки, выигрывавший приз девять раз. Лучшие годы Гретцки провел в «Эдмонтоне» в период с 1979 по 1988 гг. Первый приз самому ценному игроку Гретцки получил даже раньше, чем Макдэвид, — в 19 лет в 1980 году.

Что касается других наград, то лучшим нападающим оборонительного плана («Селки Трофи») был признан Патрис Бержерон («Бостон»), лучшим защитником («Норрис Трофи») — Бернс («Сан-Хосе»), лучшим новичком («Колдер Трофи») — Остон Мэттьюс («Торонто»), лучшим тренером («Джек Адамс Эворд») — Джон Торторелла («Коламбус»), лучшим генеральным менеджером — Дэвид Пойл («Нэшвилл»).

Вратарь «Оттавы» Крэйг Андерсон был награжден призом «Билл Мастертон Трофи», который вручается за преданность хоккею. Во время сезона стало известно, что жена голкипера больна раком, из-за чего он был вынужден пропустить два месяца чемпионата, чтобы находиться рядом с семьей. Весной было объявлено, что супруга Андерсона вылечилась. Российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко претендовал на приз за джентльменское поведение на льду («Леди Бинг Трофи»), однако в итоге он достался нападающему «Калгари» Джонни Годро.

«Вегас» выбрал состав

Также на церемонии закрытия прошел драфт расширения, связанный с появлением в НХЛ нового клуба «Вегас Голден Найтс». О создании «Вегаса», который будет базироваться в Лас-Вегасе (штат Невада, США), было объявлено год назад. 18 июня 30 клубов НХЛ объявили, каких хоккеистов они намерены «защитить» от драфта расширения.

Таким образом, «Вегас» из каждой команды мог взять по одному хоккеисту, выбрав не менее трех вратарей, девяти защитников и 14 нападающих. По крайней мере 20 из них должны были иметь действующие в сезоне-2017/18 контракты с клубами НХЛ, а общая платежная ведомость должна была составить не менее 60 процентов от потолка зарплат сезона-2016/17 (около 73 млн долларов).

С главным тренером «Вегас» определился еще в апреле, им стал Жерар Галлан, ранее руководивший «Флоридой». В начале мая стало известно о подписании двухлетнего контракта с нападающим СКА и сборной России Вадимом Шипачевым. Российский форвард стал вторым игроком в команде — первым, кто заключил контракт с «Вегасом», был Рид Дюк из клуба Американской хоккейной лиги «Чикаго Вулвз». Также до драфта в новый клуб НХЛ из «Млады Болеслав» перешел чешский нападающий Томаш Гика.

Из российских хоккеистов с драфта расширения «Вегас» взял у «Монреаля» защитника Алексея Емелина. Всего же «Вегасу» на драфте расширения досталось 30 игроков: помимо Емелина, это вратари Кэлвин Пикар («Колорадо»), Жан-Франсуа Берубе («Айлендерс»), Марк-Андре Флери («Питтсбург»); защитники Лука Сбиса («Ванкувер»), Джон Меррилл («Нью- Джерси»), Брэйден Макнабб («Лос-Анджелес»), Джейсон Гаррисон («Тампа-Бэй»), Дерик Энгелланд («Калгари»), Колин Миллер («Бостон»), Марк Мето («Оттава»), Дэвид Шлемко («Сан- Хосе»), Гриффин Рейнхарт («Эдмонтон»), Клэйтон Стоунер («Анахайм»), Тревор ван Римсдайк («Чикаго»), Нэйт Шмидт («Вашингтон»); нападающие Теему Пулккинен («Аризона»), Уильям Карриер («Баффало»), Томаш Носек («Детройт»), Коди Икин («Даллас»), Джонатан Марчессо («Флорида»), Коннор Брикли («Каролина»), Крис Торберн («Виннипег»), Пьер-Эдуар Беллемар («Филадельфия»), Джеймс Нил («Нэшвилл»), Брэндан Лейпсис («Торонто»), Давид Перрон («Сент-Луис»), Оскар Линдберг («Рейнджерс»), Эрик Хаула («Миннесота») и Вильям Карлссон («Коламбус»).

Кроме того, «Вегас» забрал права на еще семерых игроков в обмен на выбор в различных раундах драфта НХЛ 2017 и 2018 годов. В частности, у «Тампы-Бэй» он получил права на 24-летнего российского нападающего Никиту Гусева, который сезон-2016/17 провел в команде Континентальной хоккейной лиги СКА.