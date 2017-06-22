НХЛ не планирует проводить Кубок мира, пока не договорится с профсоюзом игроков

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Срок текущего коллективного трудового соглашения истекает летом 2022 года. Совет директоров НХЛ ждет, пока профсоюз игроков определится с позицией по вопросу соглашения. Лига и профсоюз могут возобновить переговоры в сентябре 2020 года или же отказаться от диалога. Бетмэн заявил, что до наступления ясности в этом вопросе не имеет смысла составлять международный календарь.

«Планируя и организуя Кубок мира, надо помнить, что случилось в 2004 году, когда переговоры по трудовому соглашению прошли не очень успешно. Мы поставили в известность профсоюз, что хотим провести еще один Кубок мира. Но нам надо определиться: либо мы не проводим этот турнир, либо профсоюз или лига после внутреннего обсуждения отказываются от права возобновления переговоров. Нам хотелось бы принять коллективное решение по этому вопросу и сделать это быстрее, чем в прошлом случае», — сказал комиссионер.

В 2004 году НХЛ долгое время не могла договориться с профсоюзом об условиях коллективного договора, предлагая установить потолок зарплат для клубов. Из-за этого был полностью отменен сезон-2004/05, но в июле 2005 года игроки согласились на условия лиги и заключили коллективное трудовое соглашение. В сентябре 2012 года также был объявлен локаут (частичная или полная отмена сезона) из-за трудностей в переговорах по новому договору. Локаут завершился 12 января 2013 года, сезон-2012/13 был проведен в укороченном варианте.

В апреле 2017 года НХЛ объявила, что не будет делать паузу в регулярном чемпионате сезона-2017/18, приняв решение не отпускать своих игроков на Олимпийские игры 2018 года. Ранее сообщалось, что профсоюз игроков официально отверг предложение руководства лиги позволить хоккеистам принять участие в Играх 2018 года в обмен на продление текущего коллективного договора, в случае отсутствия которого объявляется локаут.

Кубок мира является преемником Кубка Канады. Турнир прошел в 2016 году в Торонто, впервые после 12-летнего перерыва, победу одержала сборная Канады. Следующий розыгрыш Кубка мира планируется провести в 2020 году.