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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/30155972/
22 июня 2017, 14:49 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Вегас» подписал трёхлетний контракт с Хаулой с зарплатой $ 2,75 млн в год

Нападающий Эрик Хаула, перешедший в «Вегас Голден Найтс» из «Миннесоты Уайлд» на драфте расширения, подписал со своим новым клубом трёхлетний контракт со среднегодовой зарплатой $ 2,75 млн.

Нападающий <span class=error>Эрик</span> <span class=error>Хаула</span> перешедший в Вегас <span class=error>Голден</span> <span class=error>Найтс</span> из Миннесоты <span class=error>Уайлд</span> на <span class=error>драфте</span> расширения подписал со своим новым клубом трёхлетний контракт со среднегодовой зарплатой 275 млн. Увеличить
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Об этом сообщает журналист TSN Боб Маккензи.

26-летний Хаула в минувшем сезоне провёл в НХЛ 72 матча, в которых набрал 26 (15+11) очков. Показатель полезности составил «+5». По прошлому контракту, который истечёт 1 июля, он зарабатывал $ 1 млн в год.

«Вегас» на драфте расширения выбрал по одному незащищённому игроку из каждой команды.
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