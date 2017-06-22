КОГО ВЫБРАЛИ НА ДРАФТЕ РАСШИРЕНИЯ

Для начала вспомним всех энхаэловцев, которых взяли «Голден Найтс» на драфте расширения, а также тех хоккеистов и драфт-пики, которые они получили от клубов за отказ от выбора определенных игроков. Итак, полный список:

«Колорадо»: в. Кэлвин Пикард;

«Ванкувер»: з. Лука Сбиса;

«Аризона»: н. Теему Пулккинен;

«Нью-Джерси»: з. Джонатан Меррилл;

«Баффало»: н. Вильям Каррье и выбор в 6-м раунде драфта-2017 (161-й общий);

«Даллас»: н. Коди Икин;

«Детройт»: н. Томаш Носек;

«Флорида»: н. Джонатан Маршессо и н. Райлли Смит, в качестве компенсации «Вегас» отдал выбор в 4-м раунде драфта-2018;

«Лос-Анджелес»: з. Брэйден Макнэбб;

«Каролина»: н. Коннор Брикли и выбор в 5-м раунде драфта-2017 (142-й общий);

«Виннипег»: н. Крис Торберн;

«Филадельфия»: н. Пьер-Эдуард Бельмар;

«Тампа-Бэй»: з. Джейсон Гаррисон, права на Никиту Гусева, выборы во 2-м раунде драфта-2017 (45-й общий) и 4-м раунде драфта-2018;

«Айлендерс»: в. Жан-Франсуа Берубе, н. Михаил Грабовский, з. Джейк Бишофф, выборы в 1-м раунде драфта-2017 (15-й общий) и во 2-м раунде драфта-2019;

«Нэшвилл»: н. Джеймс Нил;

«Калгари»: з. Дерик Энгелланд;

«Торонто»: н. Брэндон Лайпсик;

«Бостон»: з. Колин Миллер;

«Оттава»: з. Марк Мето;

«Сан-Хосе»: з. Дэвид Шлемко;

«Сент-Луис»: н. Давид Перрон;

«Рейнджерс»: н. Оскар Линдберг;

«Эдмонтон»: з. Гриффин Райнхарт;

«Монреаль»: з. Алексей Емелин;

«Анахайм»: з. Клэйтон Стоунер и з. Шей Теодор;

«Миннесота»: н. Эрик Хаула и н. Алекс Тук, в качестве компенсации «Вегас» отдал выбор в 3-м раунде драфта либо в 2017-м, либо в 2018-м (решение по году должно быть принято по окончании второго раунда драфта-2017);

«Коламбус»: н. Вильям Карлссон, н. Дэвид Кларксон, выборы в 1-м раунде драфта-2017 (24-й общий) и во 2-м раунде-2019;

«Чикаго»: з. Тревор ван Римсдайк;

«Питтсбург»: в. Марк-Андре Флери и выбор во 2-м раунде драфта-2020;

«Вашингтон»: з. Нэйт Шмидт.

Кроме того, «Вегас» обменял выбор в 1-м раунде драфта-2017 (24-й общий), полученный от «Коламбуса», в «Виннипег», получив взамен выборы «Джетс» в 1-м раунде драфта-2017 (13-й общий) и в 3-м раунде драфта-2019.

На выходе получается такой ориентировочный состав:

Перрон — Шипачев — Д. Нил

Маршессо — Икин — Р. Смит

Лайпсик — В. Карлссон — Тук

Хаула — Бельмар — Линдберг

Сбиса — Макнэбб

Шмидт — Емелин

Шлемко — Энгелланд

Флери (Пикар).

ПРИВИЛЕГИЯ «ВЕГАСА»

Начать нужно с того, что владелец «Вегаса» Билл Фоули не жаждет каких-то успехов с ходу. Чай не КХЛ, да и в принципе так не бывает. Ну, и что будет толку с того, если «Голден Найтс» сразу поборются за плей-офф? Стратегически — попросту глупо закладываться на однозначный вылет в первом раунде.

С 1990 года в НХЛ появилось девять команд, и в свое первое десятилетие они не добивались ровным счетом ничего. Хотя и выиграли впоследствии два Кубка Стэнли: «Тампа-Бэй» в 2004-м и «Анахайм» в 2007-м. Но, так или иначе, дорога получилась длинной. Однако если вспоминать те драфты расширения — «Вегас» изначально оказалася в куда более привилегированном положении.

Фоули поставил генеральному менеджеру Джорджу Макфи задачу выиграть Кубок Стэнли за шесть лет. Понятно, что этой цели он сильно вряд ли добьется, но определенный фундамент уже заложил именно под будущие успехи. Уже есть три выбора в первом раунде драфта, которые вполне можно попробовать обменять под «поднятие» с целью взять Нико Хишира или Нолана Патрика, пусть это и не слишком нужно — год весьма глубокий. Уже есть 12 пиков только в 2017-м, не говоря уже о последующих годах. Уже есть активы, которые легко можно превратить в нечто пока не осязаемое, но на хорошую перспективу. И вот что еще важно: некоторые выборы GMGM (General Manager George Mcphee), как называют Макфи за океаном, выглядят неоднозначно. И как тут не вспомнить, что ряд клубов обращался к Джорджу с просьбами выбрать конкретных игроков, за которых уже даже компенсации оговорены. Думаете, просто так он набрал аж 13 защитников, получив 14-м еще и весьма талантливого Теодора только за то, чтобы не забирал Мэнсона или Ватанена?

Линдберг и Емелин тоже кое-что обещают. Тем временем Мето уже отправляют в «Даллас», ван Римсдайка — в «Каролину», Миллера — в «Торонто». Грядет распродажа, и тут нельзя не упомянуть, что 10 выбранных хоккеистов следующим летом становятся неограниченно свободными агентами, которая принесет «Вегасу» еще немало пиков и проспектов. Да еще и есть возможность забрать плохие контракты сразу с компенсацией — набрали под потолок, но Грабовский и Кларксон, которым платить не надо (страховка), переместятся в список травмированных на длительный срок, плюс опять же обмены защитников разгрузят платежку.

РАДУЖНАЯ ПЕРСПЕКТИВА

В то же время вырисовывается определенный костяк: Флери, в котором немногочисленные пока болельщики уже души не чают, универсальный Икин, креативный Смит, здорово проявивший себя в плей-офф Шмидт, хорошо обороняющийся Хаула, подающий большие надежды Карлссон, отличающийся отличным видением площадки Теодор, обладающий отличным броском Нил. Можно добавить сюда Шипачева, который хоть и не Малкин, рядом с которым тот же Нил забивал по 40 голов, но диспетчер всяко неплохой, и, возможно, Дадонова. Да еще и права на Гусева выменяли, которого этим летом привезут в Лас-Вегас ознакомить с обстановкой и инфраструктурой. Глядишь, и изменит решение, тем более что новый контракт со СКА он пока не подписал.

Команда собралась по большей части работящая, в ней есть, на кого посмотреть, что важно, есть за кого поболеть, есть даже фактически местный парень — Энгелланд, даром что канадец, появился в «Вегасе» отнюдь не случайно. Дерик, совсем не дурак сбросить краги, познакомился со своей женой именно в Лас-Вегасе, когда выступал за почивших в бозе «Рэнглерс» в ECHL, и с тех пор там и проживает.

Строго говоря, у «Вегаса» в перспективе все гораздо радужнее, чем у ряда команд, не попавших в этом году в плей-офф. Эластичная платежка, более-менее рыночные контракты, отсутствие игроков, которых никуда не сбагрить при всем желании (практически завершившие карьеру Грабовский и Кларксон не в счет, они на данном этапе вообще не мешают), куча выборов на драфте, и все натурально впереди. Звезд пока нет, но это дело наживное. Тук и Теодор при определенном раскладе способны таковыми стать. Да и драфтует Макфи весьма неплохо — фундамент «Вашингтона» выстроен именно им.