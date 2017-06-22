Задача — Кубок Стэнли за шесть лет. Чего ждать от «Вегаса»
«СЭ» анализирует состав новичка НХЛ после драфта расширения.
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КОГО ВЫБРАЛИ НА ДРАФТЕ РАСШИРЕНИЯ
Для начала вспомним всех энхаэловцев, которых взяли «Голден Найтс» на драфте расширения, а также тех хоккеистов и
«Колорадо»: в. Кэлвин Пикард;
«Ванкувер»: з. Лука Сбиса;
«Аризона»: н. Теему Пулккинен;
«Нью-Джерси»: з. Джонатан Меррилл;
«Баффало»: н. Вильям Каррье и выбор в 6-м раунде драфта-2017 (161-й общий);
«Даллас»: н. Коди Икин;
«Детройт»: н. Томаш Носек;
«Флорида»: н. Джонатан Маршессо и н. Райлли Смит, в качестве компенсации «Вегас» отдал выбор в 4-м раунде драфта-2018;
«Лос-Анджелес»: з. Брэйден Макнэбб;
«Каролина»: н. Коннор Брикли и выбор в 5-м раунде драфта-2017 (142-й общий);
«Виннипег»: н. Крис Торберн;
«Филадельфия»: н.
«Тампа-Бэй»: з. Джейсон Гаррисон, права на Никиту Гусева, выборы во 2-м раунде драфта-2017 (45-й общий) и 4-м раунде драфта-2018;
«Айлендерс»: в.
«Нэшвилл»: н. Джеймс Нил;
«Калгари»: з. Дерик Энгелланд;
«Торонто»: н. Брэндон Лайпсик;
«Бостон»: з. Колин Миллер;
«Оттава»: з. Марк Мето;
«Сан-Хосе»: з. Дэвид Шлемко;
«Сент-Луис»: н. Давид Перрон;
«Рейнджерс»: н. Оскар Линдберг;
«Эдмонтон»: з. Гриффин Райнхарт;
«Монреаль»: з. Алексей Емелин;
«Анахайм»: з. Клэйтон Стоунер и з. Шей Теодор;
«Миннесота»: н. Эрик Хаула и н. Алекс Тук, в качестве компенсации «Вегас» отдал выбор в 3-м раунде драфта либо в 2017-м, либо в 2018-м (решение по году должно быть принято по окончании второго раунда драфта-2017);
«Коламбус»: н. Вильям Карлссон, н. Дэвид Кларксон, выборы в 1-м раунде драфта-2017 (24-й общий) и во 2-м раунде-2019;
«Чикаго»: з. Тревор ван Римсдайк;
«Питтсбург»: в.
«Вашингтон»: з. Нэйт Шмидт.
Кроме того, «Вегас» обменял выбор в 1-м раунде драфта-2017 (24-й общий), полученный от «Коламбуса», в «Виннипег», получив взамен выборы «Джетс» в 1-м раунде драфта-2017 (13-й общий) и в 3-м раунде драфта-2019.
На выходе получается такой ориентировочный состав:
Перрон — Шипачев — Д. Нил
Маршессо — Икин — Р. Смит
Лайпсик — В. Карлссон — Тук
Хаула — Бельмар — Линдберг
Сбиса — Макнэбб
Шмидт — Емелин
Шлемко — Энгелланд
Флери (Пикар).
ПРИВИЛЕГИЯ «ВЕГАСА»
Начать нужно с того, что владелец «Вегаса» Билл Фоули не жаждет
С 1990 года в НХЛ появилось девять команд, и в свое первое десятилетие они не добивались ровным счетом ничего. Хотя и выиграли впоследствии два Кубка Стэнли: «Тампа-Бэй» в 2004-м и «Анахайм» в 2007-м. Но, так или иначе, дорога получилась длинной. Однако если вспоминать те драфты расширения — «Вегас» изначально оказалася в куда более привилегированном положении.
Фоули поставил генеральному менеджеру Джорджу Макфи задачу выиграть Кубок Стэнли за шесть лет. Понятно, что этой цели он сильно вряд ли добьется, но определенный фундамент уже заложил именно под будущие успехи. Уже есть три выбора в первом раунде драфта, которые вполне можно попробовать обменять под «поднятие» с целью взять Нико Хишира или Нолана Патрика, пусть это и не слишком нужно — год весьма глубокий. Уже есть 12 пиков только в 2017-м, не говоря уже о последующих годах. Уже есть активы, которые легко можно превратить в нечто пока не осязаемое, но на хорошую перспективу. И вот что еще важно: некоторые выборы GMGM (General Manager George Mcphee), как называют Макфи за океаном, выглядят неоднозначно. И как тут не вспомнить, что ряд клубов обращался к Джорджу с просьбами выбрать конкретных игроков, за которых уже даже компенсации оговорены. Думаете, просто так он набрал аж 13 защитников, получив 14-м еще и весьма талантливого Теодора только за то, чтобы не забирал Мэнсона или Ватанена?
Линдберг и Емелин тоже
РАДУЖНАЯ ПЕРСПЕКТИВА
В то же время вырисовывается определенный костяк: Флери, в котором немногочисленные пока болельщики уже души не чают, универсальный Икин, креативный Смит, здорово проявивший себя в
Команда собралась по большей части работящая, в ней есть, на кого посмотреть, что важно, есть за кого поболеть, есть даже фактически местный парень — Энгелланд, даром что канадец, появился в «Вегасе» отнюдь не случайно. Дерик, совсем не дурак сбросить краги, познакомился со своей женой именно в
Строго говоря, у «Вегаса» в перспективе все гораздо радужнее, чем у ряда команд, не попавших в этом году в
Джордж определенно сработал хорошо на данном этапе. Впереди еще непаханное поле, но уже есть определенная база, от которой можно оттолкнуться и сделать большой шаг вперед года за
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