Бобровский: «Везина» особенно приятна тем, что за неё голосуют генменеджеры
Обладатель приза лучшему вратарю «Везина Трофи» Сергей Бобровский прокомментировал свою победу в голосовании за этот трофей.
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«Это была особая ночь для меня. В НХЛ очень много великолепных вратарей, легко можно номинировать ещё человек пять, и этому никто не будет удивляться. Именно поэтому эта победа мне очень приятна. Я не слишком много думал о “Везине”, хотя, конечно, это многое значит. Особенно потому, что за вратарский приз голосуют генеральные менеджеры, именно они выбирают лучшего», — сказал Бобровский в эфире Sportsnet.
В голосовании Сергей получил 25 первых мест, а ближайший преследователь Брейден Холтби — лишь 4. Бобровский — шестой голкипер с 1982 года, кто выиграл «Везину» более одного раза.
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