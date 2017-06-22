Бобровский: «Везина» особенно приятна тем, что за неё голосуют генменеджеры

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«Это была особая ночь для меня. В НХЛ очень много великолепных вратарей, легко можно номинировать ещё человек пять, и этому никто не будет удивляться. Именно поэтому эта победа мне очень приятна. Я не слишком много думал о “Везине”, хотя, конечно, это многое значит. Особенно потому, что за вратарский приз голосуют генеральные менеджеры, именно они выбирают лучшего», — сказал Бобровский в эфире Sportsnet.

В голосовании Сергей получил 25 первых мест, а ближайший преследователь Брейден Холтби — лишь 4. Бобровский — шестой голкипер с 1982 года, кто выиграл «Везину» более одного раза.