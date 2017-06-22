В ночь с 21 на 22 июня мск в Лас-Вегасе состоялся не только драфт расширения для «Вегас Найтс», но и прошла традиционная церемония вручения индивидуальных наград НХЛ. Обладатели некоторых призов, основанных на статистических показателях, были известны задолго до торжества. «Арт Росс» завоевал Коннор Макдэвид, «Морис Ришар» и «Конн Смайт» забрал Сидни Кросби, а «Уильям Дженнингс Трофи» ушёл вратарю «Вашингтона» Брэйдену Холтби. Мы же остановимся на тех наградах, которые присуждались по итогам голосования. Главной сенсацией стало то, что ни с чем остались представители обладателей кубка Стэнли из «Питтсбурга».

«Харт Трофи». Коннор Макдэвид («Эдмонтон»)

Триумфатором церемонии вручения наград НХЛ стал молодой человек 20 лет от роду. Всего два сезона хватило Коннору Макдэвиду, чтобы захватить лигу. Вслед за «Арт Россом», который он получил автоматически как лучший бомбардир лиги, юный капитан «Эдмонтона» получил «Харт Трофи». Взяв эти два трофея в один год, он повторил прошлогоднее достижение Патрика Кейна. В борьбе за титул MVP регулярного чемпионата Макдэвид обошёл Сергея Бобровского и, что особенно ценно, Сидни Кросби. Символично, что награду Коннору вручал сам Уэйн Гретцки — легенда «Ойлерз» и человек, с которым часто сравнивают Макдэвида. В борьбе за «Харт» помимо Бобровского свои голоса получили Никита Кучеров, Александр Овечкин и Владимир Тарасенко. Удивительно, но кто-то из голосовавших даже поставил Овечкина на второе место, и это при не самом удачном сезоне капитана «столичных».

«Везина Трофи». Сергей Бобровский («Коламбус»)

Случилось то, что и должно было произойти. Сергей Бобровский на протяжении всего сезона подтверждал свой класс, стабильно прошёл дистанцию регулярного чемпионата и вывел «Коламбус» в плей-офф. Для «Харта», быть может, этого и недостаточно, зато среди вратарей в НХЛ ему равных точно не было. Своих конкурентов Брэйдена Холтби и Кэри Прайса россиянин в голосовании обошёл более чем уверенно. Эта «Везина» стала для Бобровского уже второй в карьере, и первой, завоёванной в полноценный сезон. Напомним, что до Сергея никто из отечественных вратарей не удостаивался этой награды даже единожды. В масштабе российского хоккея его величие не поддаётся сомнению уже сейчас. Если страж ворот «Коламбуса» хотя бы ещё раз будет признан лучшим вратарём сильнейшей лиги планеты, по количеству «Везин» он встанет в один ряд с Патриком Руа.

«Леди Бинг Трофи». Джонни Годро («Калгари»)

Бобровский оказался единственным россиянином, который вышел минувшей ночью на сцену. Вторым мог стать Владимир Тарасенко, номинированный на «Леди Бинг Трофи». За весь регулярный чемпионат сибиряк заработал всего дюжину штрафных минут, набрав при этом 75 очков! Однако тех, кто выбирал джентльмена года в НХЛ, это не слишком убедило. Тарасенко занял второе место, уступив Джонни Годро. Малыш из «Калгари» по прозвищу Хоккей провёл минувший сезон менее результативно, зато за 72 игры удалился всего дважды. Мартен Сан-Луи, который по габаритам во многом напоминает Годро, брал «Леди Бинг» трижды. Столько же джентльменом года за карьеру признавали Павла Дацюка.

«Мастертон Трофи». Крэйг Андерсен («Оттава»)

Мало кто сомневался, что награда за преданность хоккею достанется Крэйгу Андерсену. На «Мастертон Трофи» помимо него претендовали Эндрю Кольяно и Дерек Райан, но никому из них не довелось испытать на себе то, что пережил в минувшем сезоне Андерсен. В марте он стал самым побеждающим вратарём в истории «Оттавы», но до этого несколько месяцев буквально разрывался между хоккейной коробкой и больничной палатой. В октябре Андерсен покинул расположение команды из-за того, что у его жены нашли рак. Однако Николь настояла, чтобы он продолжал играть. В декабре он снова приостановил свои выступления за «Сенаторз», чтобы быть рядом с женой, а когда спустя два месяца вернулся в ворота, отыграл на ноль. Андерсен стал одним из главных творцов сенсационного выступления «Оттавы», а его жена успешно прошла курс лечения от рака. На церемонию вручения награды они вышли вместе, после чего присутствующие в зале с трудом сдерживали эмоции.

«Джэк Адамс Эворд». Джон Торторелла («Коламбус»)

Казалось бы, ещё в сентябре прошлого года над Джоном Тортореллой открыто посмеивался весь хоккейный мир. Американцы, руководимые этим специалистом, провалились на Кубке мира, даже не выйдя из группы. Методы Тортореллы называли устаревшими и комплименты в его адрес звучали гораздо реже, чем упрёки. Однако Кубок мира завершился, стартовал регулярный чемпионат НХЛ и многое изменилось. «Коламбус» с первых же игр сезона начал показывать приличные результаты и содержательную игру, хотя и держался во многом на гении Бобровского. Так или иначе, под руководством Тортореллы «жакеты» пробились в плей-офф, не имея к этому особенных предпосылок. Сам Тортс взял награду имени Джека Адамса второй раз за карьеру. Впервые его признали тренером года в 2004 году, когда он привёл «Тампа-Бэй» к победе в Кубке Стэнли.

Лучший генменеджер. Дэвид Пойл («Нэшвилл»)

Работу Дэвида Пойла и ранее оценивали высоко, трижды номинируя его на награду лучшему генеральному менеджеру. Чего только стоят его сделки, позволившие приобрести Райана Джохансена и Филипа Форсберга! На сегодняшний день обмен Эрат — Форсберг кажется не чем иным, как кражей не в пользу «Вашингтона». А прошлым летом Пойл провернул самую громкую рокировку всего межсезонья. Расставшись с многолетним лидером обороны Ши Уэбером, он сделал ставку на противоречивого Пи Кея Суббана. И если в регулярном чемпионате плоды работы Пойла не были столь очевидны, то в плей-офф «хищники» стали главными возмутителями спокойствия. Генменеджер команды-финалиста по праву получил награду, более чем в два раза опередив по голосам Питера Чиарелли, воскресившего «Эдмонтон».

«Колдер Трофи». Остон Мэттьюс («Торонто»)

На протяжении всего сезона мы поражались, как Иван Проворов в свой первый сезон в НХЛ уверенно смотрится в ведущих парах «Филадельфии» и проводит на льду по 20 с лишним минут. Впрочем, этого оказалось недостаточно, чтобы войти хотя бы в пятёрку лучших новичков сезона. В голосовании за «Колдер Трофи» Проворов занял только девятое место. Настоящая борьба, как это и ожидалось перед началом сезона, разгорелась между Остоном Мэттьюсом и Патриком Лайне. Победителем же журналисты выбрали американца, который не только начал свою карьеру в НХЛ с покера, но и провёл дебютный сезон от звонка до звонка. Он обошёл Лайне по количеству проведённых матчей, набранных очков и даже заброшенных шайб, хотя именно финн считается прирождённым снайпером.

«Норрис Трофи». Брент Бёрнс («Сан-Хосе»)

Борьба за «Норрис Трофи» в этом году развернулась прежде всего между защитниками атакующего плана. В общем-то, для НХЛ такой подход отнюдь не в новинку. Брент Бёрнс с 76 очками оставил позади многих форвардов, Виктор Хедмен стал лучшим защитником-ассистентом минувшего сезона, а Эрик Карлссон в качестве капитана «Оттавы» помог «сенаторам» выдать сверхуспешный сезон. Приз же достался эксцентричному бородачу из «Сан-Хосе». Это решение выглядит вполне логичным хотя бы потому, что Карлссон два года назад уже брал «Норрис», а Бёрнс остался без награды год назад, когда его опередил Дрю Даути. Защитник «Лос-Анджелеса» на этот раз занял лишь седьмое место в голосовании, а среди россиян достаточно неожиданно одним очком разжился Дмитрий Орлов.

«Селке Трофи». Патрис Бержерон («Бостон»)

После того как Павел Дацюк отправился в Санкт-Петербург, приз лучшему форварду оборонительного плана буквально приватизировал Патрис Бержерон. Если с 2007 по 2010 год «Селке Трофи» доставался исключительно Волшебнику из России, то 2010-е — это время Бержерона. Впервые выиграв эту награду в 2011 году, он всего по разу уступал её Джонатану Тэйвзу и Анже Копитару, и вот встал в один ряд с Бобом Гейни. Никто, кроме этих двоих, не брал «Селке» так часто — четыре раза. А ведь форварду «Бостона» всего 31 год, и он вполне может стать единоличным рекордсменом. Патрис каждый сезон выбивает как минимум по полсотни очков, и из элитных форвардов равных ему по оборонительным навыкам не видно в лиге даже близко.

«Тэд Линдсей Эворд». Коннор Макдэвид («Эдмонтон»)

Капитан «Эдмонтона» не стал ограничиваться «Арт Россом» и «Хартом», а прихватил с собой из Лас-Вегаса сразу три индивидуальные награды. «Тэд Линдсей Эворд» — приз лучшему игроку лиги, вручаемый по итогам голосования членов профсоюза. Таким образом, Макдэвида посчитали сильнейшим не только журналисты, но и сами игроки, что не менее ценно. Ориентиром для восходящей суперзвезды «Эдмонтона» должны стать пять подобных наград, завоёванных Гретцки.

«Кинг Клэнси Трофи» и приз Марка Мессье. Ник Фолиньо («Коламбус»)