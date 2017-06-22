Бобровский снова с «Везиной», Тарасенко — без «Леди Бинг». Все награды НХЛ
Сергей Бобровский взял вторую «Везину», Тарасенко остался без «Леди Бинг», Макдэвид получил «Харт» и другие награды НХЛ.
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В ночь с 21 на 22 июня мск в
«Харт Трофи». Коннор Макдэвид («Эдмонтон»)
Триумфатором церемонии вручения наград НХЛ стал молодой человек 20 лет от роду. Всего два сезона хватило Коннору Макдэвиду, чтобы захватить лигу. Вслед за «Арт Россом», который он получил автоматически как лучший бомбардир лиги, юный капитан «Эдмонтона» получил «Харт Трофи». Взяв эти два трофея в один год, он повторил прошлогоднее достижение Патрика Кейна. В борьбе за титул MVP регулярного чемпионата Макдэвид обошёл Сергея Бобровского и, что особенно ценно, Сидни Кросби. Символично, что награду Коннору вручал сам Уэйн Гретцки — легенда «Ойлерз» и человек, с которым часто сравнивают Макдэвида. В борьбе за «Харт» помимо Бобровского свои голоса получили Никита Кучеров, Александр Овечкин и Владимир Тарасенко. Удивительно, но
«Везина Трофи». Сергей Бобровский («Коламбус»)
Случилось то, что и должно было произойти. Сергей Бобровский на протяжении всего сезона подтверждал свой класс, стабильно прошёл дистанцию регулярного чемпионата и вывел «Коламбус» в
«Леди Бинг Трофи». Джонни Годро («Калгари»)
Бобровский оказался единственным россиянином, который вышел минувшей ночью на сцену. Вторым мог стать Владимир Тарасенко, номинированный на «Леди Бинг Трофи». За весь регулярный чемпионат сибиряк заработал всего дюжину штрафных минут, набрав при этом 75 очков! Однако тех, кто выбирал джентльмена года в НХЛ, это не слишком убедило. Тарасенко занял второе место, уступив Джонни Годро. Малыш из «Калгари» по прозвищу Хоккей провёл минувший сезон менее результативно, зато за 72 игры удалился всего дважды. Мартен
«Мастертон Трофи». Крэйг Андерсен («Оттава»)
Мало кто сомневался, что награда за преданность хоккею достанется Крэйгу Андерсену. На «Мастертон Трофи» помимо него претендовали Эндрю Кольяно и Дерек Райан, но никому из них не довелось испытать на себе то, что пережил в минувшем сезоне Андерсен. В марте он стал самым побеждающим вратарём в истории «Оттавы», но до этого несколько месяцев буквально разрывался между хоккейной коробкой и больничной палатой. В октябре Андерсен покинул расположение команды
«Джэк Адамс Эворд». Джон Торторелла («Коламбус»)
Казалось бы, ещё в сентябре прошлого года над Джоном Тортореллой открыто посмеивался весь хоккейный мир. Американцы, руководимые этим специалистом, провалились на Кубке мира, даже не выйдя из группы. Методы Тортореллы называли устаревшими и комплименты в его адрес звучали гораздо реже, чем упрёки. Однако Кубок мира завершился, стартовал регулярный чемпионат НХЛ и многое изменилось. «Коламбус» с первых же игр сезона начал показывать приличные результаты и содержательную игру, хотя и держался во многом на гении Бобровского. Так или иначе, под руководством Тортореллы «жакеты» пробились в
Лучший генменеджер. Дэвид Пойл («Нэшвилл»)
Работу Дэвида Пойла и ранее оценивали высоко, трижды номинируя его на награду лучшему генеральному менеджеру. Чего только стоят его сделки, позволившие приобрести Райана Джохансена и Филипа Форсберга! На сегодняшний день обмен Эрат — Форсберг кажется не чем иным, как кражей не в пользу «Вашингтона». А прошлым летом Пойл провернул самую громкую рокировку всего межсезонья. Расставшись с многолетним лидером обороны Ши Уэбером, он сделал ставку на противоречивого Пи Кея Суббана. И если в регулярном чемпионате плоды работы Пойла не были столь очевидны, то в
«Колдер Трофи». Остон Мэттьюс («Торонто»)
На протяжении всего сезона мы поражались, как Иван Проворов в свой первый сезон в НХЛ уверенно смотрится в ведущих парах «Филадельфии» и проводит на льду по 20 с лишним минут. Впрочем, этого оказалось недостаточно, чтобы войти хотя бы в пятёрку лучших новичков сезона. В голосовании за «Колдер Трофи» Проворов занял только девятое место. Настоящая борьба, как это и ожидалось перед началом сезона, разгорелась между Остоном Мэттьюсом и Патриком Лайне. Победителем же журналисты выбрали американца, который не только начал свою карьеру в НХЛ с покера, но и провёл дебютный сезон от звонка до звонка. Он обошёл Лайне по количеству проведённых матчей, набранных очков и даже заброшенных шайб, хотя именно финн считается прирождённым снайпером.
«Норрис Трофи». Брент Бёрнс («Сан-Хосе»)
Борьба за «Норрис Трофи» в этом году развернулась прежде всего между защитниками атакующего плана. В
«Селке Трофи». Патрис Бержерон («Бостон»)
После того как Павел Дацюк отправился в
«Тэд Линдсей Эворд». Коннор Макдэвид («Эдмонтон»)
Капитан «Эдмонтона» не стал ограничиваться «Арт Россом» и «Хартом», а прихватил с собой из
«Кинг Клэнси Трофи» и приз Марка Мессье. Ник Фолиньо («Коламбус»)
Сразу два приза из
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