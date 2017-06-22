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МЫ ЗАБИЛИ ДВА ГОЛА, А СОПЕРНИК — 34

Хочу поведать вам одну историю. Но прежде нужно снять груз с души.

Я расстраиваюсь, когда у меня не получается отличиться. Я хочу забить… должен забивать. Для меня — это моя работа. И в плей-офф мне не удалось много забить. Так что я хочу извиниться перед «Сент-Луисом». Чувствую, что сделал недостаточно много. Понимаю, что в сентябре прошел Кубок мира, у нас появился новый тренер, было много травмированных, но разве это оправдание?

Нет. Оправдания… для неудачников. А я не таков. Я — победитель.

Больше всего на свете я хочу побеждать. И я еще вернусь к этому. Но сейчас обещанная история.

Это был 1999 год. Мне 7 лет. В России в дни школьных каникул проходят различные хоккейные турниры. Первые соревнования осенью. И я готов.

Но, пожалуй, не очень хорошо. Мы забили два гола. Наш соперник — 34. Паршиво. Вторая игра через день. В этот раз нам так и не удалось отличиться. На счету другой команды… 19 шайб. Ладно, хоть оборона выступила чуть лучше. Нужно работать над броском.

Да, парочка тяжелых результатов. Но мой дедушка, Владимир, поддерживает меня после каждой игры. После каждого матча он рядом. После каждой тренировки. Всегда. Мой отец, Андрей, выступает в это время в Суперлиге. Очень часто он на выезде. Это означает, что я в квартире с бабушкой и дедушкой. Мы живем на третьем этаже.

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Каждый день после школы я и мой дедушка… отправляемся на каток. У нас нет машины, поэтому мы едем на автобусе. Ладно, не так уж и плохо. От автобусной остановки до арены еще 15 минут пешком. На льду мы проводим часы. И я не преувеличиваю. Мы катаемся чуть ли не всю ночь. Помню, как как-то посмотрел на маленький термометр, что был прикреплен к скамейке: минус 30 градусов. Обычная сибирская ночь. (В США я видел, как в новостях объявляют: «Надвигается метель». — Хахаха. Думаю про себя: «Вы считаете это метелью? Да, вы даже не знаете, что это такое»).

Так что я играл при любой погоде. Пока я на льду, у меня все хорошо. Мой дедушка всегда рядом.

Сначала он просто учил меня.

«Катайся таким-то образом, бросай так-то, — объяснял он. — Понимаешь?».

Хорошо, да, я понимаю.

«Теперь попробуй переиграть меня, иначе мы будем продолжать».

И я пытаюсь обыграть его. Но я… не умею проигрывать. Когда я терплю неудачу, то начинаю плакать. Начинаю кричать на него, обзываю его обманщиком и уверяю, что он жульничает и несправедливо ко мне относится. Но он продолжает учить меня. Нужно уметь сохранять самообладание. Нужно уметь быть твердым и уверенным. Поймите, это хоккей — рано или поздно ты будешь проигрывать. И в такие моменты нужно проявлять стойкость.

Психологическую стойкость. Я никогда об этом не забываю.

ЧЕМ БОЛЬШЕ Я УЗНАВАЛ ОБ НХЛ, ТЕМ БОЛЬШЕ ХОТЕЛ УЕХАТЬ

Мой дедушка рассказывал мне, что отец был силен в этом плане. В то время я мало его видел. Иногда по телевизору, чуть чаще вживую. Но, когда я смог, наконец, посмотреть нарезки его игр, то следил очень пристально. Первые мои подобные воспоминания — Олимпиада 1994 года. Он вернулся домой из Лиллехаммера после турнира с видеозаписями. На этих кассетах были записаны все матчи отца за те две недели, а также церемония закрытия. Так что, конечно, я засматривал их до дыр. Снова и снова, снова и снова. Не мог поверить, какой сильный у него бросок. Но еще больше мне запомнились его передачи. Говорю вам, это нечто неописуемое. Каждый раз точно в крюк партнеру. Пас, БАМ, точно в клюшечку. Каждый раз.

Через пару недель я иду с дедушкой на каток. Пас, БАМ, точно в клюшечку. Каждый раз.

Не, шучу. Лишь изредка.

Ладно, будем работать и над этим.

В то время у нас было предостаточно времени для подобной работы. Вскоре это стало моим любимым занятием. Постепенно я становился лучше. Стал ездить с командами по разным городам и странам. Помню, когда мне было 12 лет, мы приняли участие в турнире в Казахстане. Знаете, как долго добираться до Казахстана? 30 часов на автобусе. Да, не шучу, 30 часов. Я провел все это время рядом с дедушкой. Мы о многом говорили. Хоккей, жизнь, мой отец. Помню, как он сказал мне: «Несмотря ни на что, Владимир, будь лучшим в том, что ты делаешь». Это хороший совет. Его не волновало, выберу ли я хоккей в будущем, он просто хотел, чтобы в любом деле я упорно трудился.

Но в то время, признаюсь честно, я не очень понимал глубокий смысл этих слов. Лучшим? Попасть в КХЛ? Попробовать пробиться в НХЛ? Я мало знал об этой лиге. Почти ничего. Во всяком случае, до того момента, пока отец не купил мне PlayStation. Серую. Помните ее? Большой круг в центре для диска. Я начал играть в NHL 99. Эрик Линдрос, 88-й номер, впереди. Мы рубились с друзьями после тренировок. Всегда выбирал «Детройт». Они играли в финале Кубка Стэнли-1998, так что у команды был высокий рейтинг. Я хотел победить, так что выбирал лучшую команду. Хаха. К тому же у них в составе были Федоров, Ларионов и Козлов. Очевидный выбор.

И чем больше я узнавал об НХЛ, тем больше хотел уехать. Когда я стал выступать на высшем уровне, то это стало моей главной целью. Это стало главной целью для моей семьи.

Чем ближе приближался год моего драфта, тем лучше я играл. Мой отец к тому времени уже завершил карьеру, так что активно мне помогал. Но я всегда старался быть похожим на него, играть в его стиле. Помните, что я говорил о его передачах? Я до сих пор хочу научиться пасовать так, как умел он. Но он объяснял, что это умение приходит с опытом. А пока я должен работать над броском.

Хорошо, пап. Бросать, бросать и бросать. Всегда. Перед тренировкой, после тренировки. Штанга. Перекладина. Штанга. Поразить цель. Каждый раз.

Это упорный труд. Но он приносит свои плоды. Я стал забивать больше.

Я ТОЛЬКО НАЧИНАЮ УЧИТЬСЯ ЛЮБИТЬ АМЕРИКАНСКУЮ КУХНЮ

Через пару лет меня задрафтовал «Сент-Луис». На дворе 2010 год. В том году я остался в России, что является нормальной практикой. В 2011-м я обсудил с отцом перспективу отъезда в НХЛ. Мы разговаривали… долго. Я хотел уехать. Он просил остаться. Это будет лучше для меня. Я должен ему довериться. И я остался. Тогда это решение далось мне очень непросто, но сейчас я понимаю его оправданность. Это помогло мне еще больше развиться. Я набрал массу, тренировался еще усерднее. Я хотел быть в оптимальной форме к началу первого тренировочного лагеря в Северной Америке.

Тем летом «Сент-Луис» мне очень помог. Клуб проделал отличную работу. Меня не торопили, а просто пригласили в августе и дали время на то, чтобы осмотреться. В то время я жил вместе с Сергеем Андроновым и Евгением Грачевым, классные парни.

Люди часто спрашивают меня: «Какие были твои первые впечатления от Сент-Луиса? ».

Каждый раз у меня один ответ: «Прекрасное место».

Все вокруг зелено. Я даже не мог себе представить такого. В России можно мало услышать о том, как красива природа Америки. Но теперь, будучи здесь, я это понял. Повсюду парки, люди наслаждаются каждым днем. Я счастлив.

Все настаивают, что я должен попробовать барбекю: «Владимир, ты просто обязан это попробовать». Спасибо, но пока я остановлюсь на привычной еде.

Помню, как по ходу того тренировочного лагеря я отправился поесть вместе с несколькими ребятами из «Блюз». В меню суп считался… закуской. Я должен объяснить вам, что суп — это не закуска. Это полноценное блюдо. Вы слышали про борщ? Да, это полноценное блюдо. Ты съедаешь его, получаешь удовольствие и тебе больше ничего не нужно. Наверное, я только начинаю учиться любить американскую кухню.

Для меня очень много нового. Лед? Что же, тот же лед, но площадка меньше. Намного меньше. У меня был опыт игры на таких площадках, но не против хоккеистов калибра НХЛ. Помню, как в первый день открытия тренировочного лагеря я немного нервничал из-за этого. Думал про себя: «Хорошо, Владимир, тут у тебя будет меньше пространства. Думай быстрее. Быстрее расставайся с шайбой. Быстрее бросай». Но как только я вышел на лед, то увидел столько болельщиков «Блюзменов», что не мог поверить своим глазам. Сотни людей. На обычной тренировке. Невероятно. С этого момента я перестал нервничать, ведь они поддерживали каждое мое удачное действие.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BOvkbz4A3g-/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">2017 ❤️</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Vladimir Tarasenko (@vt9191) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-01-02T01:18:26+00:00">Янв 1 2017 в 5:18 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В дебютный год я тяжело адаптировался к маленькой площадке. Я учился тому, насколько быстрее нужно действовать. Но затем в феврале я получил сотрясение и пропустил 10 матчей. Восстановление, ух, не самое легкое время. Тяжело наблюдать за игрой своей команды с трибуны. Тем более, когда ты — новичок. Любой новичок больше всего на свете хочет просто играть.

Скольких людей я должен поблагодарить за поддержку в то время. Стин, Ривз, Стюарт, Эллиотт, Шаттенкирк. Но больше всего, наверное, Баррета Джекмэна. Больше всего я ценю в нем терпеливость. Терпение очень важно для заграничного игрока. Пока ты учишь другой язык, люди будут посмеиваться над тобой. Не игроки твоей команды, но СМИ или болельщики. «Говори, особо не задумываясь, Владимир!» Они терпением не обладают. Но Баррет очень мне помог. Каждый день я рвался вернуться не лед, и каждый день он говорил со мной, помогал попрактиковаться в изучении английского, а также помогал почувствовать себя частью команды. Я еще не встречал человека, который говорил что-нибудь плохое про Джекмэна. Он любит хоккей, и он — настоящий боец. Когда я вернулся в команду, то продолжал следить за ним. Как он готовится? Что он есть? Что пьет? Как общается с другими хоккеистами? Пытался учиться у него. Пытаюсь учиться у каждого.

Дедушка же старался тренировать меня даже из России. Он смотрел каждую мою игру в НХЛ, как и когда-то тогда, когда я был маленьким. В этом году я испытал особенные эмоции, так как дедушка смог приехать в Торонто и посмотреть на меня в составе сборной России на Кубке мира. Он видел меня на Олимпиаде в Сочи, но тогда все закончилось весьма грустно. В этот раз он видел, как я забиваю. Впервые он смог увидеть с трибуны, как я отличаюсь за сборную. Должен признать, что это был особенный момент для нас. Мы встретились после игры. Немного поговорили, но даже без слов было понятно, как много для него это значит. Да, мы вместе проделали большой путь с того катка в Ярославле. Он был горд.

НОМИНАЦИЯ НА «ЛЕДИ БИНГ» — ЧЕСТЬ ДЛЯ МЕНЯ

Но сколькому бы я ни научился за прошедшие годы у Баррета или других одноклубников, у дедушки или отца, думаю, главный урок в жизни мне преподал болельщик. Последняя история, хорошо?

2015 год. Наш клуб проводит специальную акцию для больных детей. Я встречаюсь с девочкой из Сент-Луиса по имени Арианна. Помню, как я увидел ее в первый раз. Она подошла ко мне с широкой улыбкой и взяла меня за руку. Хорошо, мы познакомились. А затем здорово провели время.

Пару месяцев назад я и моя жена, Яна, присутствовали на благотворительном аукционе, тогда у меня родилась идея. На аукционе разыгрывался приз: «Поездка с «Блюз». Если ты выигрываешь этот приз, то можешь отправиться с командой на выезд. Грубо говоря, ты становишься частью команды. И вот в чем заключалась моя идея: перебить все ставки на аукционе (извините, ребята). А затем подарить Арианне этот приз на ее 11-летие.

Счастлив, что это удалось. По ходу того путешествия команда проводила с ней время. Она источает силу воли и положительные эмоции. Хорошая игра или плохая… это не так важно. Я вижу ее, вижу ее улыбку. Это прекрасный жизненный урок.

Я благодарен судьбе, что она подарила мне шанс повстречать Арианну. Теперь она — часть команды «Сент-Луис Блюз». Как и я. Мы все — большая семья. И мы заботимся друг о друге.

Дома, конечно, меня ждет моя семья. Мои Яна и двое детей. Они — моя главная сила и опора. Они придают мне уверенности. Когда я выхожу на лед, то думаю о них: моя жена, дети, родители, бабушка и дедушка — моя семья. И я люблю их даже больше, чем хоккей. Знаю, что именно они — моя главная удача в жизни.

Но я все равно ненавижу проигрывать.

Несколько раз мы были близки к своей цели, но каждый раз не добирались до нее. Это очень досадно, уж поверьте мне. Не люблю говорить об одно и том же каждый год. Кажется, мы всегда где-то рядом, но каждый раз нам чего-то не хватает. И команда чувствует это. Это неприятное ощущение.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BG_OXp_qeb_/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">спасибо всем,кто голосовал за меня!мы победили!!!thanks for all fans who vote for me!!!</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Vladimir Tarasenko (@vt9191) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-06-23T07:02:20+00:00">Июн 23 2016 в 12:02 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Но даже в поражениях нужно уметь находить плюсы. То, как мы играли против «Миннесоты», показало, какой командой мы можем быть. Никто не думал, что мы пройдем «Дикарей». Перед началом серии все твердили: «Так, “Сент-Луису” ловить нечего». Но когда начались матчи, казалось, что никто не понимал, о чем говорил. Первую игру для нас выиграл Джейк Аллен. 51 отраженный бросок. 51! Это самый крутой вратарский перфоманс, который я видел в своей жизни. Конечно, мы были недовольны, что позволили нанести по воротам столько бросков… но Джейк просто нас спас. Тогда мы поняли, что у нас есть вратарь, который способен в одиночку вытащить матч.

Серия против «Нэшвилла». Признаю, это отличная команда. Мы старались изо всех сил, но уступили. После шестого матча в раздевалке… царила грусть. Я сидел, понурив голову. Не хотел заканчивать играть. Никто в команде не был готов к тому, что сезон «Блюз» закончится таким образом. Но, оглядываясь по сторонам… мы страстно жаждем победить. Это хороший знак. Мы так остро воспринимаем поражения, потому что у нас молодая команда. И поэтому у нас все будет хорошо. Мы будем становиться только лучше и опытнее.

Я рассчитываю, что в следующем году мы станем только сильнее.

Прежде чем я закончу, хочу отметить, что для меня большая честь быть номинированным на получение «Леди Бинг Мемориал Трофи». Об этом трофее я слышал, когда Павел Дацюк, один из величайших российских игроков, его получал. И получить возможность пойти по стопам такого человека — для меня это многое значит. И я горд тем, что представляю «Сент-Луис» таким образом. Потому что этот город подарил мне очень многое.

Пройти свой путь, оказаться в Америке, постараться привыкнуть к новым реалиям… это непросто. Но жители этого города всегда с теплотой принимали меня и мою семью. Если мы выходим куда-то с Яной, то к нам часто подходят люди и рассказывают о том, как они любят «Блюз», а потом желают нам всего наилучшего. Абсолютные незнакомцы. Такие моменты, пусть кому-то они и могут показаться незначительными, оставляют большой след. Я общался с игроками из других клубов, и не все могут поделиться таким же приятным опытом. Доброта, любовь и терпение… для меня это главные добродетели.

И, кто знает, может, наступит тот час, когда нашим фанатам больше не нужно будет терпеть. Может, вместо того, чтобы вновь остановиться в шаге от цели, мы добьемся ее.

Сейчас же я хочу отблагодарить всех, кто помог мне на моем пути.

Я приехал в Сент-Луис пять лет назад. Я был немного напуган. Но здесь я обрел второй дом.

Спасибо вам.