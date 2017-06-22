Алексей Емелин попрощался с «Монреалем» и его болельщиками

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«Большое спасибо семье Молсон (владельцы “Монреаля”. — Прим. “Чемпионата”), “Канадиенс” и болельщикам за все воспоминания», — написал Емелин в своём «инстаграме».

Россиянин был задрафтован «Монреалем» в 2004 году и выступал за него с 2011 года. Он провёл в НХЛ 380 матчей, в которых набрал 72 (14+58) очка при показателе полезности «-18». У Емелина остаётся год по контракту с зарплатой $ 4,1 млн.