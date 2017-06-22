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22 июня 2017, 10:38 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Алексей Емелин попрощался с «Монреалем» и его болельщиками

Защитник Алексей Емелин, перешедший из «Монреаль Канадиенс» в «Вегас Голден Найтс» на драфте расширения, попрощался с клубом и болельщиками.

Защитник Алексей <span class=error>Емелин</span> перешедший из Монреаль Канадиенс в Вегас <span class=error>Голден</span> <span class=error>Найтс</span> на <span class=error>драфте</span> расширения попрощался с клубом и болельщиками. Увеличить
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«Большое спасибо семье Молсон (владельцы “Монреаля”. — Прим. “Чемпионата”), “Канадиенс” и болельщикам за все воспоминания», — написал Емелин в своём «инстаграме».

Россиянин был задрафтован «Монреалем» в 2004 году и выступал за него с 2011 года. Он провёл в НХЛ 380 матчей, в которых набрал 72 (14+58) очка при показателе полезности «-18». У Емелина остаётся год по контракту с зарплатой $ 4,1 млн.

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TSN: «Вегас» заберёт Мето из «Оттавы» и Емелина из «Монреаля»

Новый клуб Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» на грядущем драфте расширения принял решение забрать у «Оттава Сенаторз» защитника Марка Мето, а у «Монреаль Канадиенс» — российского игрока обороны Алексея Емелина, сообщает TSN.
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