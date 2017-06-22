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22 июня 2017, 9:00 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Коннор Макдэвид получил награду самому ценному игроку сезона НХЛ

МОСКВА, 22 июн — Р-Спорт. Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид получил награду самому ценному игроку минувшего сезона по итогам регулярного чемпионата НХЛ — «Харт Трофи», сообщается на официальном сайте лиги.

Нападающий Эдмонтона Коннор Макдэвид получил награду самому ценному игроку минувшего сезона по итогам регулярного чемпионата НХЛ — Харт Трофи сообщается на официальном сайте лиги. Увеличить
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В борьбе за трофей, обладатель которого определялся по результатам голосования, Макдэвид обошел российского вратаря «Коламбуса» Сергея Бобровского и канадского форварда «Питтсбурга» Сидни Кросби. Награду нападающий получил из рук легендарного канадского центрфорварда Уэйна Гретцки.

Макдэвид сыграл все 82 матча «регулярки» и набрал в них 100 очков (30 шайб и 70 передач). В качестве капитана «Ойлерз» он помог команде впервые за 11 лет выйти в плей-офф. Форвард стал лучшим в лиге по очкам, передачам, очкам за матч (1,22) и очкам в равных составах (71). Помимо «Харт Трофи» Макдэвид получил приз имени Теда Линдсея как лучший хоккеист по мнению игроков.

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко входил в тройку претендентов на «Леди Бинг Трофи» (за джентльменское поведение на льду), однако не смог получить награду. Главным джентльменом был выбран форвард «Калгари» Джонни Годро.

Приз лучшему вратарю лиги — «Везина Трофи» — по итогам сезона достался Бобровскому. В голосовании россиянин опередил голкиперов «Вашингтона» Брэйдена Холтби и «Монреаля» Кэри Прайса.

Обладателями остальных наград стали следующие игроки: Патрис Бержерон («Бостон») — «Селки Трофи» (лучший нападающий оборонительного плана), Брент Бернс («Сан-Хосе») — «Норрис Трофи» (лучший защитник), Остон Мэттьюз («Торонто») — «Колдер Трофи» (лучший новичок), Дэвид Пойл («Нэшвилл») — приз лучшему генеральному менеджеру, Джон Торторелла («Коламбус») — приз Джека Адамса (лучший тренер), Крэйг Андерсон («Оттава») — «Билл Мастертон Трофи» (за преданность хоккею).

Эдмонтон Ойлерз
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