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22 июня 2017, 8:57 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

«Вегас» забрал на драфте расширения Емелина и права на Гусева

МОСКВА, 22 июн — Р-Спорт. Новый участник НХЛ «Вегас Голден Найтс» выбрал на драфте расширения российского защитника Алексея Емелина из «Монреаль Канадиенс», а также выменял у «Тампы Бэй» права на нападающего санкт-петербургского СКА Никиту Гусева, сообщается на официальном сайте лиги.

Новый участник НХЛ Вегас Голден Найтс выбрал на драфте расширения российского защитника Алексея Емелина из Монреаль Канадиенс а также выменял у Тампы Бэй права на нападающего санкт-петербургского СКА Никиту Гусева сообщается на официальном сайте лиги. Увеличить
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«Вегас» дебютирует в НХЛ в сезоне-2017/18. Согласно правилам драфта, который состоялся в среду, клуб взял по одному игроку в каждой из 30 команд НХЛ. При этом другие клубы лиги могли защитить от драфта по 7 форвардов, 3 защитника и одному голкиперу, либо восемь хоккеистов вне зависимости от позиции и одного вратаря.

Полностью состав игроков, которых выбрал «Вегас» на драфте расширения (включая обмены), выглядит следующим образом:

вратари — Марк-Андре Флери («Питтсбург»), Келвин Пикард («Колорадо»), Жан-Франсуа Беруби («Айлендерс»);.

защитники — Лука Сбиса («Ванкувер»), Джон Меррилл («Нью-Джерси»), Брэйден Макнэбб («Лос-Анджелес»), Джейсон Гаррисон («Тампа Бэй»), Джейк Бишофф («Айлендерс»), Деррик Энгелланд («Калгари»), Колин Миллер («Бостон»), Марк Мето («Оттава»), Дэвид Шлемко («Сан-Хосе»), Гриффин Райнхарт («Эдмонтон»), Алексей Емелин («Монреаль»), Клейтон Стоунер, Ши Теодор (оба — «Анахайм»), Тревор ван Римсдайк («Чикаго»), Нэйт Шмидт («Вашингтон»);.

нападающие — Теему Пулккинен («Аризона»), Уильям Карриер («Баффало»), Коди Икин («Даллас»), Томаш Носек («Детройт»), Джонатан Маршессо, Райли Смит (оба — «Флорида»), Коннор Брикли («Каролина»), Крис Торберн («Виннипег»), Пьер-Эдуард Беллемар («Филадельфия»), Никита Гусев (права от «Тампы Бэй»), Михаил Грабовский («Айлендерс»), Джеймс Нил («Нэшвилл»), Брендан Лейпсик («Торонто»), Давид Перрон («Сент-Луис»), Оскар Линдберг («Рейнджерс»), Эрик Хаула, Алекс Тач (оба — «Миннесота»), Уильям Карлссон, Дэвид Кларксон (оба — «Коламбус»).

Клуб из Лас-Вегаса был принят в НХЛ 22 июня 2016 года. «Голден Найтс» станут 31-м участником в НХЛ. Команда будет выступать в Тихоокеанском дивизионе в Западной конференции. Сообщалось, что миноритарным владельцем «Вегаса» стал бывший нападающий сборной России по хоккею Алексей Яшин. Кроме того, в начале мая двухлетний контракт с «Вегасом» подписал российский форвард Вадим Шипачев, до этого выступавший за санкт-петербургский СКА.
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