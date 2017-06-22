«Вегас» забрал на драфте расширения Емелина и права на Гусева
МОСКВА, 22 июн —
Р-Спорт. Новый участник НХЛ «Вегас Голден Найтс» выбрал на драфте расширения российского защитника Алексея Емелина из «Монреаль Канадиенс», а также выменял у «Тампы Бэй» права на нападающего санкт-петербургского СКА Никиту Гусева, сообщается на официальном сайте лиги.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Вегас» дебютирует в НХЛ в сезоне-2017/18. Согласно правилам драфта, который состоялся в среду, клуб взял по одному игроку в каждой из 30 команд НХЛ. При этом другие клубы лиги могли защитить от драфта по 7 форвардов, 3 защитника и одному голкиперу, либо восемь хоккеистов вне зависимости от позиции и одного вратаря.
Полностью состав игроков, которых выбрал «Вегас» на драфте расширения (включая обмены), выглядит следующим образом:
вратари —
защитники — Лука Сбиса («Ванкувер»), Джон Меррилл («Нью-Джерси»), Брэйден Макнэбб («Лос-Анджелес»), Джейсон Гаррисон («Тампа Бэй»), Джейк Бишофф («Айлендерс»), Деррик Энгелланд («Калгари»), Колин Миллер («Бостон»), Марк Мето («Оттава»), Дэвид Шлемко («Сан-Хосе»), Гриффин Райнхарт («Эдмонтон»), Алексей Емелин («Монреаль»), Клейтон Стоунер, Ши Теодор (оба — «Анахайм»), Тревор ван Римсдайк («Чикаго»), Нэйт Шмидт («Вашингтон»);.
нападающие — Теему Пулккинен («Аризона»), Уильям Карриер («Баффало»), Коди Икин («Даллас»), Томаш Носек («Детройт»), Джонатан Маршессо, Райли Смит (оба — «Флорида»), Коннор Брикли («Каролина»), Крис Торберн («Виннипег»),
Клуб из
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter