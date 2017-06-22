«Вегас» забрал на драфте расширения Емелина и права на Гусева

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«Вегас» дебютирует в НХЛ в сезоне-2017/18. Согласно правилам драфта, который состоялся в среду, клуб взял по одному игроку в каждой из 30 команд НХЛ. При этом другие клубы лиги могли защитить от драфта по 7 форвардов, 3 защитника и одному голкиперу, либо восемь хоккеистов вне зависимости от позиции и одного вратаря.

Полностью состав игроков, которых выбрал «Вегас» на драфте расширения (включая обмены), выглядит следующим образом:

вратари — Марк-Андре Флери («Питтсбург»), Келвин Пикард («Колорадо»), Жан-Франсуа Беруби («Айлендерс»);.

защитники — Лука Сбиса («Ванкувер»), Джон Меррилл («Нью-Джерси»), Брэйден Макнэбб («Лос-Анджелес»), Джейсон Гаррисон («Тампа Бэй»), Джейк Бишофф («Айлендерс»), Деррик Энгелланд («Калгари»), Колин Миллер («Бостон»), Марк Мето («Оттава»), Дэвид Шлемко («Сан-Хосе»), Гриффин Райнхарт («Эдмонтон»), Алексей Емелин («Монреаль»), Клейтон Стоунер, Ши Теодор (оба — «Анахайм»), Тревор ван Римсдайк («Чикаго»), Нэйт Шмидт («Вашингтон»);.

нападающие — Теему Пулккинен («Аризона»), Уильям Карриер («Баффало»), Коди Икин («Даллас»), Томаш Носек («Детройт»), Джонатан Маршессо, Райли Смит (оба — «Флорида»), Коннор Брикли («Каролина»), Крис Торберн («Виннипег»), Пьер-Эдуард Беллемар («Филадельфия»), Никита Гусев (права от «Тампы Бэй»), Михаил Грабовский («Айлендерс»), Джеймс Нил («Нэшвилл»), Брендан Лейпсик («Торонто»), Давид Перрон («Сент-Луис»), Оскар Линдберг («Рейнджерс»), Эрик Хаула, Алекс Тач (оба — «Миннесота»), Уильям Карлссон, Дэвид Кларксон (оба — «Коламбус»).