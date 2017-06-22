Бобровский получил приз лучшему вратарю НХЛ сезона-2016/17

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Торжественная церемония вручения индивидуальных наград прошла в Лас-Вегасе. Бобровский уже становился обладателем «Везина Трофи» в 2013 году.

В нынешнем сезоне 28-летний вратарь провел 63 встречи в регулярном чемпионате НХЛ, 41 из которых завершилась в пользу «Коламбуса». Он отыграл семь матчей «на ноль», отражая в среднем 93,1% бросков (лучший показатель в лиге), установил личный и клубный рекорды по числу побед в одном сезоне (41). В период с 29 ноября по 3 ноября он одержал 14 побед подряд, а его беспроигрышная серия в основное время достигала 16 игр.

Также Бобровский вошел в число финалистов «Харт Трофи», который вручается самому полезному игроку. Однако выиграть его не смог — приз ушел форварду «Эдмонтона» Коннору Макдэвиду.

«Коламбус» в текущем сезоне завершил борьбу за Кубок Стэнли по итогам первого раунда, проиграв в пяти матчах «Питтсбургу».