Русская семерка для драфта НХЛ

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1. Клим КОСТИН («Динамо» М, 191 см / 89 кг,)

Дата рождения: 05.05.1999

Хват: левый

Позиция: правый нападающий

Статистика в сезоне-2016/17: 0 очков в 8 матчах, «+1» (КХЛ), 1 (1+0) очко в 9 матчах, «-1» (ВХЛ), 1 (0+1) очко в 1 матче, «0» (МХЛ)

Когда выберут: 20−30 места

Перспективы в НХЛ: двусторонний форвард топ-6.

Костину надо вычеркнуть прошлый сезон и забыть, как страшный сон. Из позитива — отличный Мемориал Глинки, где визуально он был сильнейшим игроком всего турнира, и дебют в КХЛ. Из негатива — постоянные переезды между лигами в системе «Динамо» и сборной, пара мелких травм и неприятнейшая травма плеча в декабре, выбившая Клима на полгода и лишившая его ЮЧМ.

Как результат, Костин, который по своему таланту мог бы претендовать на место в пятерке драфта, слетел во всех рейтингах в концовку первого раунда. Потенциал у воспитанника пензенского хоккея огромный: при внушительных, почти ничушкинских габаритах он куда разнообразнее того же форварда ЦСКА почти во всем: бросок не элитный, но вполне солидный, катание отличное, комбинационный стиль для Костина — родная стихия.

Кто рискнет взять Костина — может на выходе стать автором одной из самых громких «краж» драфта. Учитывая ситуацию в «Динамо», стоит ждать молодого форварда в Северной Америке уже в ближайшем сезоне, причем в юниорских лигах он играть не намерен: если пробиться в НХЛ с первого раза не получится (что скорее всего), то мы увидим Клима в АХЛ.

2. Никита ПОПУГАЕВ («Принц Джордж», WHL, 197/92)

Дата рождения: 20.11.1998

Хват: правый

Позиция: левый нападающий

Статистика в сезоне-2016/17: 69 (29+40) очков в 71 матче, «+12»

Когда выберут: второй раунд

Перспективы в НХЛ: атакующий форвард второго-третьего звена.

Самый загадочный российский игрок этого поколения — загадочный в плане его будущей позиции на драфте. Часть экспертов отдает ему место в первом раунде, другая — выгоняет из сотни, и обе правы по-своему. Попугаев еще больше Костина (и Ничушкина), но при этом его даже с почти двухметровым ростом сложно назвать силовым форвардом — уж слишком Никита Андреевич (его полный тезка Никита Олегович играет в «Красной Армии» в МХЛ) любит играть на чистом льду.

Как и в случае с Костиным, выбор Попугаева — рискованный, но с вероятной большой отдачей. У Никиты шикарный бросок в одно касание, для своего роста он очень мобилен, и если кто научит его пользоваться габаритами и не выключаться из борьбы, получит форварда, способного заиграть в НХЛ на уровне второго-третьего звена.

3. Алексей ЛИПАНОВ («Динамо» Бх, ВХЛ, 184/77)

Дата рождения: 17.08.1999

Хват: левый

Позиция: центральный нападающий

Статистика в сезоне-2016/17: 8 (3+5) очков в 21 матче, «+5» (ВХЛ), 3 (0+3) очка в 11 матчах, «0» (МХЛ)

Статистика на ЮЧМ-2017: 3 (0+3) очка в 7 матчах, «+3»

Когда выберут: третий раунд

Перспективы в НХЛ: центр третьего звена.

Еще одна жертва, и снова из «Динамо», серьезной травмы перед драфтом: капитан юниорской сборной к декабрю закрепился в ВХЛ, ворвался в первый раунд некоторых рейтингов и ударно провел Кубок вызова (8 очков в 4 матчах), но затем пропустил около месяца и так и не смог вернуться на прежний уровень. На ЮЧМ он поехал в качестве первого центра, но ничем серьезным помочь связке вингеров Чехович-Свечников не смог.

Липанов — европейского плана центр с хорошей техникой и видением льда, вполне законны сравнения в духе Сергея Зиновьева или Вадима Шипачева. Перед ним, как и Костиным, встанет дилемма, где продолжить карьеру: в КХЛ пробиться будет трудновато, а младшее «Динамо», видимо, прикажет долго жить. МХЛ же для Липанова — очевидный шаг назад.

4. Иван ЧЕХОВИЧ («Байе-Комо», QMJHL, 179/78)

Дата рождения: 04.01.1999

Хват: левый

Позиция: крайний нападающий

Статистика в сезоне-2016/17: 59 (26+33) очков в 60 матчах, «-3»

Статистика на ЮЧМ-2017: 9 (5+4) очков в 7 матчах, «+3»

Когда выберут: третий раунд

Перспективы в НХЛ: вингер второго-третьего звена.

Если Липанов чем-то напоминает Шипачева, то его партнера по сборной (который, кстати, уехал за океан из той же системы «Динамо») можно сравнить с Евгением Дадоновым. Прекрасное голевое чутье, умение поднимать свой уровень при наличии сильных в комбинационном плане партнеров, ну и как вероятный недостаток для НХЛ — отсутствие серьезных габаритов.

Чехович был чуть ли не лучшим российским игроком на ЮЧМ, и его наверняка подберет ближе к концу первой сотни какой-нибудь клуб, который вспомнит о сумасшедшем успехе условного Никиты Кучерова, выбранного шесть лет назад в третьем раунде.

5. Дмитрий САМОРУКОВ («Гельф», OHL, 188/82)

Дата рождения: 16.06.1999

Хват: левый

Позиция: защитник

Статистика в сезоне-2016/17: 20 (4+16) очков в 67 матчах, «-24»

Статистика на ЮЧМ-2017: 5 (1+4) очков в 7 матчах, «+2»

Когда выберут: третий-четвертый раунд

Перспективы в НХЛ: защитник-универсал второй-третьей пары.

Как ни печально, но практически про каждого нашего юниора с драфта-2017 можно сказать похожие слова: еще год (полгода) назад он котировался выше. Воспитанника ЦСКА взяли в прошлом июне на импорт-драфте CHL под 2-м номером, на Глинке он выглядел мощно, но сезон в лиге Онтарио вдруг пошел совсем не так, как ждали от Саморукова.

Нет, дело не в «-24» — в слабеньком «Гельфе» есть результаты и за «минус 40». В Саморукове видели второго Михаила Сергачева — но у умного защитника явно не хватает спортивной наглости и умения подавлять соперников физически как в своей зоне, так и чужой, как у новичка «Тампы». На ЮЧМ были и светлые, и темные моменты — и Дмитрий присоединился к числу рисковых российских пиков.

6. Максим ЖУКОВ («Грин-Бэй», USHL, 191/82, Л)

Дата рождения: 22.07.1999

Хват: левый

Позиция: вратарь

Статистика в сезоне-2016/17: 2,25 гола за игру, 91,3% отраженных бросков в 31 матче

Статистика на ЮЧМ-2017: 2,63 гола за игру, 92,6% отраженных бросков в 5 матчах

Когда выберут: третий-пятый раунд

Перспективы в НХЛ: запасной голкипер.

Из системы «Локомотива» юниоры в Северную Америку уезжают крайне редко, поэтому «побег» основного голкипера сборной U-18 стал для ярославского клуба небольшим шоком. Поскольку в Канаде иностранные вратари запрещены (правда, лазейки есть), Жуков поехал в США — и провел неплохой, но слегка нестабильный сезон.

В этом весь Максим: в паре матчей на ЮЧМ он стоял на голове, шведов обыграл чуть ли не в одиночку, но и от американцев «напускал», и в решающем овертайме полуфинала с финнами отличился не в лучшую сторону. Но если Жуков прибавит в стабильности, НХЛ через несколько лет ему может и покорится: по таланту он уступает тем же Василевскому с Самсоновым, но некритично.

7. Артем МИНУЛИН («Свифт Каррент», WHL, 187/90, П)

Дата рождения: 01.10.1998

Хват: правый

Позиция: защитник

Статистика в сезоне-2016/17: 50 (8+42) очков в 70 матчах, «+28»

Когда выберут: четвертый-пятый раунд

Перспективы в НХЛ: защитник-универсал третьей пары.

Минулин, как и Попугаев, из поздних юниоров 1998 г., поэтому на ЮЧМ он не играл — зато имел шансы попасть в сборную Валерия Брагина. Но в двух матчах на Суперсерии был неплох, но не более, и не убедил — придется ждать следующего сезона. Артем прилично настрелял очков в Западной лиге, и его ключевое преимущество — универсализм — точно заставит кого-нибудь потратить пик в средних раундах.

Другие россияне, которых могут выбрать на драфте НХЛ: з. Марк РУБИНЧИК («Саскатун», WHL), н. Ярослав АЛЕКСЕЕВ («Шербрук», QMJHL), н. Павел КОЛТЫГИН («Драммондвилль», QMJHL), н. Кирилл МАКСИМОВ («Сагино», OHL), н. Кирилл СЛЕПЕЦ («Локо», МХЛ), н. Алексей ТОРОПЧЕНКО (ХК МВД, МХЛ); «оверэйджеры» (хоккеисты, которые по возрасту подходили под прошлые драфты) — н. Денис АЛЕКСЕЕВ («Локомотив»), н. Иван КОСОРЕНКОВ («Викториавилль», QMJHL), н. Владимир КУЗНЕЦОВ («Акади-Баттхерст», QMJHL), н. Андрей СВЕТЛАКОВ (ЦСКА), в. Владислав СУХАЧЕВ («Челмет», ВХЛ), н. Игорь ШВЫРЕВ («Металлург» Мг).