Русская семерка для драфта НХЛ
В ночь с пятницы на субботы в Чикаго пройдет церемония драфта юниоров. «СЭ» представляет российских хоккеистов, которые имеют наиболее высокие шансы быть выбранными клубами заокеанской лиги.
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1. Клим КОСТИН («Динамо» М, 191 см / 89 кг,)
Дата рождения: 05.05.1999
Хват: левый
Позиция: правый нападающий
Статистика в сезоне-2016/17: 0 очков в 8 матчах, «+1» (КХЛ), 1 (1+0) очко в 9 матчах, «-1» (ВХЛ), 1 (0+1) очко в 1 матче, «0» (МХЛ)
Когда выберут: 20−30 места
Перспективы в НХЛ: двусторонний форвард топ-6.
Костину надо вычеркнуть прошлый сезон и забыть, как страшный сон. Из позитива — отличный Мемориал Глинки, где визуально он был сильнейшим игроком всего турнира, и дебют в КХЛ. Из негатива — постоянные переезды между лигами в системе «Динамо» и сборной, пара мелких травм и неприятнейшая травма плеча в декабре, выбившая Клима на полгода и лишившая его ЮЧМ.
Как результат, Костин, который по своему таланту мог бы претендовать на место в пятерке драфта, слетел во всех рейтингах в концовку первого раунда. Потенциал у воспитанника пензенского хоккея огромный: при внушительных, почти ничушкинских габаритах он куда разнообразнее того же форварда ЦСКА почти во всем: бросок не элитный, но вполне солидный, катание отличное, комбинационный стиль для Костина — родная стихия.
Кто рискнет взять Костина — может на выходе стать автором одной из самых громких «краж» драфта. Учитывая ситуацию в «Динамо», стоит ждать молодого форварда в Северной Америке уже в ближайшем сезоне, причем в юниорских лигах он играть не намерен: если пробиться в НХЛ с первого раза не получится (что скорее всего), то мы увидим Клима в АХЛ.
2. Никита ПОПУГАЕВ («Принц Джордж», WHL, 197/92)
Дата рождения: 20.11.1998
Хват: правый
Позиция: левый нападающий
Статистика в сезоне-2016/17: 69 (29+40) очков в 71 матче, «+12»
Когда выберут: второй раунд
Перспективы в НХЛ: атакующий форвард
Самый загадочный российский игрок этого поколения — загадочный в плане его будущей позиции на драфте. Часть экспертов отдает ему место в первом раунде, другая — выгоняет из сотни, и обе правы
Как и в случае с Костиным, выбор Попугаева — рискованный, но с вероятной большой отдачей. У Никиты шикарный бросок в одно касание, для своего роста он очень мобилен, и если кто научит его пользоваться габаритами и не выключаться из борьбы, получит форварда, способного заиграть в НХЛ на уровне
3. Алексей ЛИПАНОВ («Динамо» Бх, ВХЛ, 184/77)
Дата рождения: 17.08.1999
Хват: левый
Позиция: центральный нападающий
Статистика в сезоне-2016/17: 8 (3+5) очков в 21 матче, «+5» (ВХЛ), 3 (0+3) очка в 11 матчах, «0» (МХЛ)
Статистика на ЮЧМ-2017: 3 (0+3) очка в 7 матчах, «+3»
Когда выберут: третий раунд
Перспективы в НХЛ: центр третьего звена.
Еще одна жертва, и снова из «Динамо», серьезной травмы перед драфтом: капитан юниорской сборной к декабрю закрепился в ВХЛ, ворвался в первый раунд некоторых рейтингов и ударно провел Кубок вызова (8 очков в 4 матчах), но затем пропустил около месяца и так и не смог вернуться на прежний уровень. На ЮЧМ он поехал в качестве первого центра, но ничем серьезным помочь связке вингеров
Липанов — европейского плана центр с хорошей техникой и видением льда, вполне законны сравнения в духе Сергея Зиновьева или Вадима Шипачева. Перед ним, как и Костиным, встанет дилемма, где продолжить карьеру: в КХЛ пробиться будет трудновато, а младшее «Динамо», видимо, прикажет долго жить. МХЛ же для Липанова — очевидный шаг назад.
4. Иван ЧЕХОВИЧ («Байе-Комо», QMJHL, 179/78)
Дата рождения: 04.01.1999
Хват: левый
Позиция: крайний нападающий
Статистика в сезоне-2016/17: 59 (26+33) очков в 60 матчах, «-3»
Статистика на ЮЧМ-2017: 9 (5+4) очков в 7 матчах, «+3»
Когда выберут: третий раунд
Перспективы в НХЛ: вингер
Если Липанов
Чехович был чуть ли не лучшим российским игроком на ЮЧМ, и его наверняка подберет ближе к концу первой сотни
5. Дмитрий САМОРУКОВ («Гельф», OHL, 188/82)
Дата рождения: 16.06.1999
Хват: левый
Позиция: защитник
Статистика в сезоне-2016/17: 20 (4+16) очков в 67 матчах, «-24»
Статистика на ЮЧМ-2017: 5 (1+4) очков в 7 матчах, «+2»
Когда выберут:
Перспективы в НХЛ:
Как ни печально, но практически про каждого нашего юниора с драфта-2017 можно сказать похожие слова: еще год (полгода) назад он котировался выше. Воспитанника ЦСКА взяли в прошлом июне на
Нет, дело не в «-24» — в слабеньком «Гельфе» есть результаты и за «минус 40». В Саморукове видели второго Михаила Сергачева — но у умного защитника явно не хватает спортивной наглости и умения подавлять соперников физически как в своей зоне, так и чужой, как у новичка «Тампы». На ЮЧМ были и светлые, и темные моменты — и Дмитрий присоединился к числу рисковых российских пиков.
6. Максим ЖУКОВ («Грин-Бэй», USHL, 191/82, Л)
Дата рождения: 22.07.1999
Хват: левый
Позиция: вратарь
Статистика в сезоне-2016/17: 2,25 гола за игру, 91,3% отраженных бросков в 31 матче
Статистика на ЮЧМ-2017: 2,63 гола за игру, 92,6% отраженных бросков в 5 матчах
Когда выберут:
Перспективы в НХЛ: запасной голкипер.
Из системы «Локомотива» юниоры в Северную Америку уезжают крайне редко, поэтому «побег» основного голкипера сборной U-18 стал для ярославского клуба небольшим шоком. Поскольку в Канаде иностранные вратари запрещены (правда, лазейки есть), Жуков поехал в США — и провел неплохой, но слегка нестабильный сезон.
В этом весь Максим: в паре матчей на ЮЧМ он стоял на голове, шведов обыграл чуть ли не в одиночку, но и от американцев «напускал», и в решающем овертайме полуфинала с финнами отличился не в лучшую сторону. Но если Жуков прибавит в стабильности, НХЛ через несколько лет ему может и покорится: по таланту он уступает тем же Василевскому с Самсоновым, но некритично.
7. Артем МИНУЛИН («Свифт Каррент», WHL, 187/90, П)
Дата рождения: 01.10.1998
Хват: правый
Позиция: защитник
Статистика в сезоне-2016/17: 50 (8+42) очков в 70 матчах, «+28»
Когда выберут:
Перспективы в НХЛ:
Минулин, как и Попугаев, из поздних юниоров 1998 г., поэтому на ЮЧМ он не играл — зато имел шансы попасть в сборную Валерия Брагина. Но в двух матчах на Суперсерии был неплох, но не более, и не убедил — придется ждать следующего сезона. Артем прилично настрелял очков в Западной лиге, и его ключевое преимущество — универсализм — точно заставит
Другие россияне, которых могут выбрать на драфте НХЛ: з. Марк РУБИНЧИК («Саскатун», WHL), н. Ярослав АЛЕКСЕЕВ («Шербрук», QMJHL), н. Павел КОЛТЫГИН («Драммондвилль», QMJHL), н. Кирилл МАКСИМОВ («Сагино», OHL), н. Кирилл СЛЕПЕЦ («Локо», МХЛ), н. Алексей ТОРОПЧЕНКО (ХК МВД, МХЛ); «оверэйджеры» (хоккеисты, которые по возрасту подходили под прошлые драфты) — н. Денис АЛЕКСЕЕВ («Локомотив»), н. Иван КОСОРЕНКОВ («Викториавилль», QMJHL), н. Владимир КУЗНЕЦОВ («Акади-Баттхерст», QMJHL), н. Андрей СВЕТЛАКОВ (ЦСКА), в. Владислав СУХАЧЕВ («Челмет», ВХЛ), н. Игорь ШВЫРЕВ («Металлург» Мг).
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