«Тампа-Бэй» и «Вегас» обсуждают передачу прав на Никиту Гусева
Клуб НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» может обменять права на российского нападающего Никиту Гусева в «Вегас Голден Найтс», сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Джо Смит.
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«Пока нельзя говорить, что права на Никиту Гусева уже обменяли, но “Тампа-Бэй” и “Вегас” обсуждают этот переход», — сообщил журналист.
На данный момент 24-летний Гусев выступает в составе петербургского СКА, за который в прошедшем сезоне набрал 71 (24+47) результативный балл в регулярном чемпионате и одержал победу в Кубке Гагарина.
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