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21 июня 2017, 19:35 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Тампа-Бэй» и «Вегас» обсуждают передачу прав на Никиту Гусева

Клуб НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» может обменять права на российского нападающего Никиту Гусева в «Вегас Голден Найтс», сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Джо Смит.

Клуб <span class=error>НХЛ</span> <span class=error>Тампа</span>-<span class=error>Бэй</span> Лайтнинг может обменять права на российского нападающего Никиту <span class=error>Гусева</span> в Вегас <span class=error>Голден</span> <span class=error>Найтс</span> сообщает в своём <span class=error>твиттере</span> североамериканский журналист Джо <span class=error>Смит</span>. Увеличить
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«Пока нельзя говорить, что права на Никиту Гусева уже обменяли, но “Тампа-Бэй” и “Вегас” обсуждают этот переход», — сообщил журналист.

На данный момент 24-летний Гусев выступает в составе петербургского СКА, за который в прошедшем сезоне набрал 71 (24+47) результативный балл в регулярном чемпионате и одержал победу в Кубке Гагарина.

Тампа-Бэй Лайтнинг
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