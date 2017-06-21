Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/30145625/
21 июня 2017, 15:26 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Врач «Чикаго»: Поддерживаем решение Госсы не играть в сезоне-2017/18

Врач команды НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» Майкл Терри прокомментировал тот факт, что форвард Мариан Госса пропустит сезон-2017/18.

«Мариан имеет дело с последствиями прогрессивного заболевания кожи. Это становится всё более и более трудным для лечения и контроля в условиях продолжения карьеры. Мы решительно поддерживаем его решение не играть в течение следующего сезона. Лекарства очень сильные, но в последнее время их эффективность снизилась» — цитирует Терри официальный сайт клуба Национальной хоккейной лиги.

Чикаго Блэкхокс
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
13 июня

Музы обладателей Кубка Стэнли—2017. Жёны и подруги игроков «Питтсбурга»

Красота дня. Жена Валерия Карпина – Дарья Гордеева

Тест. Вор, легенда, рекордсмен. Кто этот футболист?