Врач «Чикаго»: Поддерживаем решение Госсы не играть в сезоне-2017/18

«Мариан имеет дело с последствиями прогрессивного заболевания кожи. Это становится всё более и более трудным для лечения и контроля в условиях продолжения карьеры. Мы решительно поддерживаем его решение не играть в течение следующего сезона. Лекарства очень сильные, но в последнее время их эффективность снизилась» — цитирует Терри официальный сайт клуба Национальной хоккейной лиги.