Селянне, Альфредссон, Могильный. Кто попадет в Зал славы в этом году?

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Sportsnet пытается определить кандидатов на включение в Зал хоккейной славы в 2017 году.

Вновь наступает тот момент, когда пора вспомнить лучших игроков в истории и решить, кто из них на этот раз достоин попасть в Зал хоккейной славы НХЛ.

В 2016 году главной звездой церемонии стал Эрик Линдрос, который наконец занял свое место в пантеоне великих, наряду с бывшим вратарем «Монреаля» и «Лос-Анджелеса» Роже Вашоном, советской звездой Сергеем Макаровым и легендарным тренером Пэтом Куинном (который был включен в Зал славы посмертно).

В этом году в списке претендентов появились новые имена, но также не стоит забывать о тех, кто уже какое-то время ждет своей очереди. Давайте же попробуем определить круг основных кандидатов.

ПРЕТЕНДУЮЩИЕ В ПЕРВЫЙ РАЗ

Теему СЕЛЯННЕ.

Сложно представить более очевидную кандидатуру. Селянне взорвал лигу, когда дебютировал в сезоне-1992/93 и в первый же год показал невероятные цифры — 72 гола и 132 очка. Рекорд для новичков, который никогда не будет побит.

В общей сложности «Финская Вспышка» забил 684 гола (лучший показатель в истории лиги среди всех хоккеистов Суоми) и набрал 1457 очков в 1451 матчах. Его карьера в Северной Америке растянулась на 21 сезон, за это время он успел поиграть за «Виннипег», «Анахайм» (с перерывом), «Сан-Хосе» и «Колорадо». Селянне повесил коньки на гвоздь в возрасте 43 лет.

10 участий в Матчах всех звезд, «Колдер Трофи» в 1993 году, «Морис Ришар Трофи» в 1999-м, «Билл Мастертон Трофи» в 2006-м. В составе «Дакс» Теему выиграл Кубок Стэнли в 2007 году. На данный момент он занимает 15-е место в списке лучших бомбардиров за всю историю и 11-е — среди лучших снайперов. Селянне до сих пор удерживает рекорды «Анахайм» по голам (457) и очкам (988).

Также в составе сборной Финляндии он принимал участие на шести Олимпиадах. За это время он успел выиграть три бронзовые медали и одно серебро. Недаром в начале этого года нападающий был включен в Зал славы Международной федерации хоккея вместе с Джо Сакиком, Саку Койву, Уве Круппом, Дитером Кальтом и Анжелой Рудджерио.

Даниэль АЛЬФРЕДССОН.

Многолетний капитан «Оттавы» также является крепким кандидатом на попадание в Зал славы НХЛ, но не стоит сильно удивляться, если ему все же придется подождать годик-другой. Особенно если такие люди как Селянне задают уровень безусловного попадания в этом году. Альфредссон ярко заявил о себе в 1996 году, когда выиграл «Колдер Трофи», забив 26 голов и набрав 61 очко, будучи выбранным два года назад только в шестом раунде драфта. Он был не только лицом «Сенаторз», но и многолетним капитаном — 13 лет он носил свитер с этой почетной нашивкой.

За свою карьеру он успел принять участие в шести Матчах всех звезд и выиграть золото и серебро Олимпийских игр в составе сборной Швеции в 2006 и 2014 годах соответственно. По сей день Даниэль удерживает клубные рекорды «Оттавы» по голам (426), передачам (682) и очкам (1108). Проведя последний сезон в «Детройте», швед закончил карьеру с 444 голами и 1157 очками в 1246 матчах.

Саку КОЙВУ.

Как и Селянне, Койву многие годы выступал в Национальной хоккейной лиге и в составе сборной Финляндии. И в любой команде он был любимцем болельщиков. Его статистические показатели можно назвать хорошими — 255 голов и 832 очка за 1124 матчей в составах «Монреаля» и «Анахайма», — но больше его карьера запомнится тем, что на протяжении 10 лет он был капитаном «Монреаля» (по этому показателю он делит лидерство с Жаном Беливо). Конечно, никто не забыл и его эмоциональное возвращение после борьбы с лимфомой Ходжкина, чем он навсегда вписал себя в городской фольклор Монреаля.

Тим ТОМАС.

Томас был очень хорош, но непродолжительное количество времени. Так как ярко он проявил себя позже остальных людей, перечисленных в этом списке, то его послужной список выглядит короче, чем у других вратарей, попадавших в Зал славы. Однако его кандидатура все равно представляет интерес. За несколько сезонов он выиграл две «Везины» (2009 и 2011 года), «Уильям Дженнингс Трофи» (2009) и «Конн Смайт Трофи» вкупе с Кубком Стэнли в 2011 году.

В ЛИСТЕ ОЖИДАНИЯ

Марк РЕККИ

(ждет своей очереди 4-й год).

Рекки ходит в числе «потенциальных членов Зала славы» с 2014 года, когда он впервые мог попасть в число избранных. Трудолюбивый и уважаемый во всей лиге вингер никогда не был самой яркой звездой, но он провел очень продуктивную, стабильную, успешную и длинную карьеру, которая растянулась на четыре десятилетия. За это время его имя было трижды выгравировано на Кубке Стэнли.

Долгая и стабильная карьера позволила Рекки занять 12-е место в списке лучших бомбардиров за всю историю лиги (577 голов и 1533 очка в 1652 матчах за 22 сезона). Эти цифры рано или поздно должны открыть ему дверь в Зал славы. И если не в этом году, то в ближайшем будущем. (Хотя этот год не считается очень сильным на яркие имена, так что, возможно, настало его время).

«Надеюсь, мое время когда-нибудь придет, — говорил Рекки в феврале 2016-го. — Если решат, что я достоин этой чести, то будет просто здорово. Думаю, на льду я делал все, что мог. Я уважаю процесс отбора кандидатов, и если решат, что мое имя также можно включить в этот список, то это увенчает мою карьеру. Это станет подтверждением того, что я смог чего-то добиться».

Пол КАРИЯ

(ждет своей очереди 5-й год).

Существуют прецеденты, когда в Зал славы попадает игрок, чья карьера закончилась преждевременно из-за травмы. И Эрик Линдрос стал подтверждением этих слов в 2016 году. Следующим его путь должен повторить Кария.

Карьера Пола была не такой долго, но, без сомнения, прекрасной. Фанаты специально ходили на стадионы, чтобы посмотреть на его яркую игру, и за 15 лет он редко когда их разочаровывал. Карьеру он закончил с идеальным показателем очков и игр: 989 баллов за результативность в 989 встречах.

Дэйв АНДРЕЙЧАК

(ждет своей очереди 9-й год).

Как и Рекки, Андрейчак запомнился тем, что был стабильно хорош долгие годы. Многоопытный ветеран выиграл заветный Кубок на 23-й год своей карьеры в составе «Тампа-Бэй» в 2004 году. Он всегда слыл лидером в любой команде, в которой выступал. Дэйв занимает 14-е место в списке лучших снайперов за всю историю (640 голов) и, пожалуй, является лучшим игроком из числа тех, который ждет своей очереди быть включенным в Зал хоккейной славы в Торонто.

ДОСТОЙНЫ УПОМИНАНИЯ

Александр Могильный: 473 гола, 559 передач, 1031 очко в 990 играх (ждет своей очереди 9-й год).

Тео Флери: 455 голов, 644 передачи, 1088 очков в 1084 играх (ждет своей очереди 9-й год).

Джереми Реник: 513 голов, 703 передачи, 1216 очков в 1363 матчах (ждет своей очереди 6-й год).

Кертис Джозеф: 454 победы, 2,79 шайбы пропущенных в среднем за игру, 90,6 процента отраженных бросков в 943 играх (ждет своей очереди 5-й год).

Крис Осгуд: 401 победа, 2,46 шайбы пропущенных в среднем за игру, 90,5 процента отраженных бросков в 744 играх (ждет своей очереди 4-й год).