Мариан Госса: Не смогу выступить в сезоне-2017/18, должен заботиться о здоровье

Появились сведения, что хоккеист не может продолжать карьеру из-за аллергии на экипировку.

«На протяжении последних лет под наблюдением медицинского штаба клуба я проходил курс лечения от прогрессивного заболевания кожи и побочных эффектов от лекарств. Побочные действия лекарств очень серьёзные, и я не могу выступить в сезоне-2017/18. Я очень разочарован, но не могу закрывать глаза на степень тяжести моего состояния. Клуб и мой агент отнеслись благосклонно к сложившейся ситуации. Хотел бы поблагодарить также партнёров по команде и болельщиков», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

«Это очень тяжело. Госса — невероятный человек и хоккеист. Он — важная часть успехов нашей команды в последние годы. Его уход — значительная потеря. Он боролся с трудностями, никогда не жаловался. Госса должен поддерживать своё здоровье», — так прокомментировали ситуацию в «Чикаго».