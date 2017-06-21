СМИ: Дадонов близок к подписанию контракта с клубом Восточной конференции НХЛ
Тема: Переходы КХЛ 2016/2017
МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Российский нападающий Евгений Дадонов близок к подписанию контракта с одним из клубов Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает канадский телеканал Sportsnet.
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Ранее агент 28-летнего хоккеиста сообщил ТАСС, что Дадонов ведет переговоры с рядом команд НХЛ, включая новый клуб лиги «Вегас Голден Найтс», который будет выступать в Западной конференции.
По информации Sportsnet, россиянин не перейдет в «Вегас».
В прошедшем сезоне Дадонов провел за петербургский СКА 53 матча, в которых забросил 30 шайб и выполнил 36 голевых передач.
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