СМИ: Дадонов близок к подписанию контракта с клубом Восточной конференции НХЛ

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Ранее агент 28-летнего хоккеиста сообщил ТАСС, что Дадонов ведет переговоры с рядом команд НХЛ, включая новый клуб лиги «Вегас Голден Найтс», который будет выступать в Западной конференции.

По информации Sportsnet, россиянин не перейдет в «Вегас».

В прошедшем сезоне Дадонов провел за петербургский СКА 53 матча, в которых забросил 30 шайб и выполнил 36 голевых передач.