Фридман: Похоже, Дадонов не собирается переходить в «Вегас»

«Дадонов приближается к подписанию контракта. Речь идёт о команде из Восточной конференции. Не могу утверждать наверняка, но, похоже, что в “Вегас” он не собирается», — отметил Фридман.



Ранее сообщалось, что руководство «Голден Найтс» и агент Дадонова вели интенсивные переговоры и были близки к согласию. Среди возможных вариантов нового трудоустройства Евгения называют «Оттаву», «Рейнджерс» и «Тампа-Бэй». Напомним, что Дадонов может официально заключить контракт в НХЛ только после 1 июля.