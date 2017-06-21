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21 июня 2017, 11:38 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Фридман: Похоже, Дадонов не собирается переходить в «Вегас»

Тема: Переходы КХЛ 2016/2017

Известный обозреватель канадской телекомпании Sportsnet Эллиотт Фридман рассказал о том, что нападающий питерского СКА Евгений Дадонов близок к заключению контракта с одним из клубов НХЛ.

«Дадонов приближается к подписанию контракта. Речь идёт о команде из Восточной конференции. Не могу утверждать наверняка, но, похоже, что в “Вегас” он не собирается», — отметил Фридман.

Ранее сообщалось, что руководство «Голден Найтс» и агент Дадонова вели интенсивные переговоры и были близки к согласию. Среди возможных вариантов нового трудоустройства Евгения называют «Оттаву», «Рейнджерс» и «Тампа-Бэй». Напомним, что Дадонов может официально заключить контракт в НХЛ только после 1 июля.

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