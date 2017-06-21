От «оригинальной шестёрки» до «Вегаса»: как расширялась НХЛ

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1967 год

Команды: «Лос-Анджелес Кингз», «Филадельфия Флайерз», «Сент-Луис Блюз», «Питтсбург Пингвинз», «Миннесота Норт Старз», «Окленд Силс».

В далёком 1942 году в НХЛ сформировалась так называемая оригинальная шестёрка клубов, в составе «Бостона», «Монреаля», «Торонто», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Детройта» и «Чикаго». Эти клубы сумели пережить трудные времена Великой депрессии и Второй мировой войны и в течение следующих 25 лет между собой сражались за кубок Стэнли, не желая принимать в свои ряды другие команды.

Однако НХЛ всегда была коммерческой лигой и не могла не отреагировать на ультиматум телевизионных компаний, выставленный в 1965 году: либо лига расширяется и становится зрелищнее, либо всё внимание телекомпаний переключается на другие спортивные чемпионаты.

Так НХЛ пришла к своему первому драфту расширения, который увеличил состав клубов лиги в два раза. 6 июня 1967 года в монреальском отеле «Королева Елизавета» свои составы укомплектовали новички лиги: «Лос-Анджелес Кингз», «Филадельфия Флайерз», «Сент-Луис Блюз», «Питтсбург Пингвинз», «Миннесота Норт Старз» и «Окленд Силс». Клубам «оригинальной шестёрки» тогда позволили защитить 11 полевых игроков и одного голкипера, а новички НХЛ должны были набрать состав из 20 хоккеистов, двое из которых должны были быть вратарями.

Тот драфт расширения по алгоритму проведения напоминал современный драфт юниоров, новые команды выбирали хоккеистов в течение нескольких раундов, а право сделать первый ход определялось жребием. Удача улыбнулась «Лос-Анджелесу», который под первым номером выбрал легендарного голкипера Терри Савчука из «Торонто». Этим выбором «короли» задали настоящий тренд, и в результате в двух первых раундах новички лиги выбирали исключительно вратарей. Помимо Савчука новые команды нашли такие знаменитые голкиперы, как Берни Парент и Гленн Холл.

Первый драфт расширения НХЛ стал и самым массовым в истории лиги: лига увеличилась с шести до 12 команд, а поменять клубную прописку пришлось аж 120 хоккеистам.

1970 год

Команды: «Баффало Сэйбрз», «Ванкувер Кэнакс».

Механизм расширения лиги был запущен, и спустя всего три года в том же городе и в том же отеле НХЛ приросла ещё двумя коллективами. 13-й и 14-й командами лиги стали «Баффало Сэйбрз» и «Ванкувер Кэнакс». Правила мероприятия остались неизменными по сравнению с драфтом трёхлетней давности, а право первого выбора досталось американской команде. «Баффало» выбрал нападающего Тома Уэбстера из «Бостона», который, кстати, так и не провёл за «клинков» ни одной игры. Самым известным игроком, выбранным на драфте расширения-1970, стал Пэтт Куинн, в будущем ставший отличным тренером.

1972 год

Команды: «Нью-Йорк Айлендерс», «Атланта Флэймз».

Спустя ещё два года в Монреале был проведён третий драфт расширения НХЛ для «Нью-Йорк Айлендерс» и «Атланты Флэймз». На этот раз новичкам предлагалось пополнить состав 19 полевыми хоккеистами и двумя вратарями — по три из каждого уже существующего клуба лиги. Право первого выбора досталось «Атланте», и она потратила его на вратаря «Монреаля» Луи Майра. Любопытно, что по итогам этого драфта вновь сменил команду Пэтт Куинн: не успев привыкнуть к «Ванкуверу», защитник перешёл в стан «огоньков».

1974 год

Команды: «Канзас-Сити Скаутс», «Вашингтон Кэпиталз».

НХЛ продолжала стремительно расширяться и через два года приняла в свои ряды очередные новые команды. Новичками стали «Канзас-Сити Скаутс» и «Вашингтон Кэпиталз». Вновь прибывшим клубам позволялось выбрать уже по 22 полевых хоккеиста и 2 голкипера, позаимствовав из каждого клуба НХЛ по три игрока. Первым выбирать досталось «Канзасу», и вновь комплектование команд началось с приглашения голкипера — «скаутом» стал вратарь «Монреаля» Майкл Пласс. По итогам четвёртого для лиги драфта расширения НХЛ стала состоять из 18 клубов.

1979 год

Команды: «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс», «Квебек Нордикс», «Хартфорд Уэйлерз».

В течение пяти лет состав клубов НХЛ оставался стабильным, но в 1979 году членство в НХЛ получили сразу четыре новые команды — «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс», «Квебек Нордикс» и «Хартфорд Уэйлерз». Эти клубы возникли не на ровном месте, а перешли в НХЛ в результате распада Всемирной хоккейной ассоциации, которая в течение семи лет была конкурентной для НХЛ.

Особенностью этого драфта было то, что права на многих игроков ВХА принадлежали каким-либо командам НХЛ. Это привело к изменениям в правилах драфта и немалому количеству сделок между клубами ради удержания или передачи прав на хоккеистов. Например, 18-летний Уэйн Гретцки в то время не принадлежал ни одному из клубов НХЛ, зато имел личный контракт «по оказанию персональных услуг» с владельцем «Эдмонтона» Питером Поклингтоном. После долгих споров и переговоров Поклингтону удалось сохранить Гретцки в своей команде, но в качестве компенсации «нефтяники» выбирали последними во всех раундах драфта юниоров того года.

1990 год

Команды: «Сан-Хосе Шаркс», «Миннесота Норт Старз».

В 80-х годах НХЛ не сотрясали количественные изменения, и следующий драфт расширения прошёл уже в 1990 году. Причиной для него послужила ситуация в «Миннесоте», которую хозяева клуба задумали перевести в Сан-Франциско в целях повышения зрительского интереса, но получили отказ от НХЛ. В результате компромисса владельцам «Норд Старз» разрешили создать новый клуб «Сан-Хосе Шаркс», а «Миннесоту» продать другим хозяевам.

На драфте расширения «акулы» сначала выбирали тех игроков, которых не защитила «Миннесота», а затем обе команды доукомплектовывали состав из остальных команд ассоциации. Из известных хоккеистов на том драфте команды взяли Артура Ирбе, Ги Лефлёра, Джеффа Хаккетта и Роба Ремейджа.

1992 год

Команды: «Оттава Сенаторз», «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Через два года в НХЛ опять появились новые команды — «Оттава Сенаторз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Особенностью того драфта было правило, согласно которому клубы могли защитить двух голкиперов, но при этом выставить хотя бы одного, проведшего как минимум одну игру в прошлом сезоне. Но об этом нюансе было известно заранее, и клубы просто-напросто вызывали на одну игру сезона вратаря из фарм-клуба, а затем предлагали его на выбор новичкам лиги. Так, например, «Чикаго» смог сохранить вратарский дуэт Эд Белфор — Доминик Гашек.

Отметим, что в 1992 году появился первый российских хоккеист, сменивший команду в результате драфта расширения. Им стал нападающий Анатолий Семёнов, выбранный «Тампой» из «Эдмонтона».

1993 год

Команды: «Флорида Пантерз», «Анахайм Майти Дакс».

Через год НХЛ продолжила экспансию на юг, новыми командами лиги стали «Флорида Пантерз» и «Анахайм Майти Дакс». Прошлогодний казус с голкиперами был устранён, и на этот раз командам можно было защитить только одного вратаря.

На этом драфте расширения сменило команду сразу четыре россиянина: Алексей Касатонов перешёл в «Нью-Джерси» из «Анахайма», а его одноклубником стал путешественник Семёнов. Александр Годынюк и Андрей Ломакин из «Калгари» и «Филадельфии» очутились во «Флориде».

Интересно, что у этого драфта была ещё и вторая часть, во время которой недавние новички «Сан-Хосе», «Тампа» и «Оттава» могли выбрать по одному хоккеисту из только что собранных составов «пантер» и «могучих уток».

1998 год

Команда: «Нэшвилл Предаторз».

Спустя пять лет драфт расширения впервые прошёл только для одной команды, которой стал «Нэшвилл Предаторз». Новый клуб мог выбрать по одному хоккеисту из каждой команды лиги.

«Хищники» выбрали сразу пять голкиперов, среди которых были Томаш Вокоун, Майк Рихтер и даже Михаил Шталенков. Впрочем, последние два за новодел НХЛ так и не сыграли. Среди игроков обороны выделялся Уве Крупп, ставший впоследствии достаточно успешным тренером немецкой сборной. Из выбранных «Нэшвиллом» нападающих выделим Эндрю Брюнетта, Майка Салливана и Скотта Уокера.

Любопытно, что многие клубы просили «Предаторз» не выбирать отдельных незащищенных игроков, за которых бесплатно отдавали других. Так «хищниками» стали Сергей Кривокрасов, Киммо Тимонен и Вилле Пелтонен.

1999 год

Команда: «Атланта Трэшерз».

На следующий год все команды ассоциации обязаны были «скинуться» по одному игроку для «Атланты Трэшерз». Освобождён от этой процедуры был только «Нэшвилл», появившийся в НХЛ годом раннее. Остальные клубы могли защитить игроков по схеме 1 вратарь — 5 защитников — 9 нападающих, либо 2 голкипера — 3 игрока обороны — 7 форвардов.

«Дятлы» выбрали таких игроков, как Тревор Кидд, Норм Маракл, Бретт Кларк, Юхан Гарпенлёв. Среди выбранных «Атлантой» новичков были и россияне Максим Галанов и Алексей Егоров.

Любопытно, что помимо игроков на драфте расширения «Трэшерз» получили возможность три года подряд выбирать первыми на драфте юниоров. И если с Патриком Штефаном «Атланта» не угадала, то Илья Ковальчук и Дэни Хитли стали определяющими хоккеистами клуба.

2000 год

Команды: «Миннесота Уйалд», «Коламбус Блю Джекетс».

Последний на этот момент драфт расширения НХЛ прошёл 17 лет назад для «Миннесоты Уайлд» и «Коламбуса Блю Джекетс». Новички могли выбрать по одному хоккеисту из каждой команды лиги, исключая «Атланту».

«Дикари» получили в свои ряды Майка Вернона, Кёртиса Лешишина, Олега Ореховского, Сергея Кривокрасова, Дарби Хендриксона. А главное приобретение «Миннесоты» случилось через несколько дней на драфте юниоров, когда «Уайлд» выбрали Мариана Габорика.

Среди выбранных «Коламбусом» выделим Дуэйна Ролосона, Лайла Оделайна, Мэтью Шнайдера и Далласа Дрейка.

2017 год

Команда: «Вегас Голден Найтс».