Мариан Госса может завершить карьеру из-за аллергии на экипировку
Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Мариан Госса может завершить карьеру.
Об этом сообщает журналист Sportsnet Эллиотт Фридман. У хоккеиста выявлена аллергия на хоккейную экипировку.
Госса принимал лекарства от аллергии. При этом врачи хотели проверять кровь спортсмена каждую неделю, чтобы убедиться в отсутствии тяжёлых побочных эффектов. Агент словацкого хоккеиста Рич Уинтер не стал комментировать сложившуюся ситуацию…
Контракт 38-летнего форварда будет действовать ещё четыре сезона, его средняя зарплата составляет $ 5,275 млн в год. Клуб защитил игрока от драфта расширения.
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