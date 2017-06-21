Мариан Госса может завершить карьеру из-за аллергии на экипировку

Об этом сообщает журналист Sportsnet Эллиотт Фридман. У хоккеиста выявлена аллергия на хоккейную экипировку.



Госса принимал лекарства от аллергии. При этом врачи хотели проверять кровь спортсмена каждую неделю, чтобы убедиться в отсутствии тяжёлых побочных эффектов. Агент словацкого хоккеиста Рич Уинтер не стал комментировать сложившуюся ситуацию…



Контракт 38-летнего форварда будет действовать ещё четыре сезона, его средняя зарплата составляет $ 5,275 млн в год. Клуб защитил игрока от драфта расширения.