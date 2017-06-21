Капитан клуба НХЛ «Коламбус» Фолиньо получил приз Марка Мессье за лидерские качества

Также на награду претендовали Марк Джиордано («Калгари») и Райан Гецлаф («Анахайм»). Год назад ее вручили Ши Уэберу, выступавшему за «Нэшвилл».

Кроме того, Фолиньо был удостоен награды «Кинг Клэнси Трофи», вручаемой игроку, который является примером для партнеров и принимает активное участие в общественной жизни.

В октябре 2016 года Фолиньо пожертвовал $1 млн детским больницам Коламбуса и Бостона. В прошедшем сезоне он провел 79 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 51 (26 + 25) очко.

Приз НХЛ за благотворительность получил защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Трэвис Хамоник, который вложил более $50 тыс. в специальную программу помощи сиротам. Также на эту награду претендовали Уэйн Симмондс («Филадельфия») и Джиордано. В прошлом году приз получил Джиордано.