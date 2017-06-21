Капитан клуба НХЛ «Коламбус» Фолиньо получил приз Марка Мессье за лидерские качества
МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус» Ник Фолиньо награжден по итогам сезона-2016/17 призом Марка Мессье, который вручается за лидерские качества на льду и за его пределами. Об этом сообщает
пресс-служба НХЛ.
Также на награду претендовали Марк Джиордано («Калгари») и Райан Гецлаф («Анахайм»). Год назад ее вручили Ши Уэберу, выступавшему за «Нэшвилл».
Кроме того, Фолиньо был удостоен награды «Кинг Клэнси Трофи», вручаемой игроку, который является примером для партнеров и принимает активное участие в общественной жизни.
В октябре 2016 года Фолиньо пожертвовал $1 млн детским больницам Коламбуса и Бостона. В прошедшем сезоне он провел 79 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 51 (26 + 25) очко.
Приз НХЛ за благотворительность получил защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Трэвис Хамоник, который вложил более $50 тыс. в специальную программу помощи сиротам. Также на эту награду претендовали Уэйн Симмондс («Филадельфия») и Джиордано. В прошлом году приз получил Джиордано.
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