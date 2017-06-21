Церемония награждения лучших и драфт расширения НХЛ пройдут в Лас-Вегасе
МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Вручение призов за прошедший сезон и драфт расширения Национальной хоккейной лиги (НХЛ), по итогам которого определится состав клуба «Вегас Голден Найтс», пройдут в ночь на 22 июня в
Лас-Вегасе.
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Награждение состоится спустя неделю после того, как определился обладатель Кубка Стэнли. Им второй год подряд стал «Питтсбург», победив в финале «Нэшвилл». Форвард и капитан победителей Сидни Кросби уже завоевал «Конн Смайт Трофи» — приз самому ценному игроку
Российский вратарь идет на «Харт»
Из россиян в этом году на трофеи претендуют вратарь Сергей Бобровский и нападающий Владимир Тарасенко. Голкипер «Коламбуса» может выиграть два приза: «Харт Трофи» (самому ценному игроку регулярного чемпионата) и «Везина Трофи» (лучшему вратарю сезона). В борьбе за «Харт» Бобровский поспорит с Кросби и Макдэвидом, а за «Везину» — с Брэйденом Холтби («Вашингтон») и Кэри Прайсом («Монреаль»). Самый ценный игрок регулярного сезона определяется голосованием среди членов североамериканской ассоциации хоккейных журналистов, а лучший вратарь — среди генеральных менеджеров всех 30 клубов НХЛ.
Российские хоккеисты завоевывали «Харт Трофи», считающийся одной из самых значимых наград в лиге, пять раз. Трижды это удавалось Александру Овечкину из «Вашингтона» (2008, 2009, 2013), по разу — Евгению Малкину («Питтсбург», 2012) и Сергею Федорову («Детройта», 1994).
Бобровский был признан лучшим вратарем лиги по итогам сезона-2012/13, став первым россиянином, получившим «Везину». В нынешнем чемпионате он провел за «Коламбус» 63 матча и одержал 41 победу. Уроженец Новокузнецка в среднем пропускал в чемпионате меньше всех голов (2,06), показал процент надежности 93,1, провел семь «сухих» матчей. С конца ноября по начало января голкипер победил в 14 матчах подряд, что помогло «Коламбусу» попасть в
Джентльмен Тарасенко
Тарасенко является одним из трех претендентов на который вручается хоккеисту за джентльменское поведение на льду в сочетании с высоким спортивным мастерством. В 82 матчах чемпионата форвард «Сент-Луиса» набрал всего 12 минут штрафного времени. Россиянин впервые попал в шорт- лист номинантов на трофеи лиги, за «Леди Бинг «он поспорит с Джонни Гудро из «Калгари» и Микаэлем Гранлундом из «Миннесоты». В прошлом году Тарасенко был выбран для обложки компьютерного симулятора NHL 2017.
История «Леди Бинг Трофи» тесно связана с российским нападающим Павлом Дацюком, который во время выступлений за «Детройт» получал награду четыре года подряд (2006−2009).
Семь российских трофеев в 2009 году
Успешным годом для россиян в плане индивидуальных побед стал 2009-й, когда отечественные хоккеисты выиграли семь трофеев: Овечкин стал обладателем «Харта», «Морис Ришар Трофи» и «Лестер Пирсон Эворд» (награда профсоюза лиги), Малкин выиграл «Арт Росс» и «Конн Смайт», а Дацюк — «Селке Трофи» (лучшему форварду оборонительного плана) и «Леди Бинг».
Год назад из российских игроков лиги приза был удостоен только форвард «Чикаго» Артемий Панарин, который получил «Колдер Трофи» — приз лучшему новичку сезона. На награду Марка Мессье, вручаемую за проявленные лидерские качества на льду, претендовал Овечкин. В этом году за приз лучшему новичку НХЛ поборются форварды Патрик Лайне («Виннипег»), Остон Мэттьюз («Торонто») и защитник Зак Веренски («Коламбус»).
Традиционно призы также получат лучший защитник регулярного сезона («Норрис Трофи»), лучший форвард оборонительного плана («Селке Трофи»), лучший тренер («Джек Адамс Эворд») и генеральный менеджер.
«Вегас» собирает команду
В этот же день в результате драфта расширения станет известен состав новичка НХЛ «Вегаса». Перед драфтом все 30 клубов лиги объявили, каких игроков они «защитили» от драфта, а какие хоккеисты теоретически могут войти в состав новичка НХЛ. Команды могли «защитить» по семь нападающих, три защитника и одному вратарю, либо по восемь полевых игроков вне зависимости от позиции и одному голкиперу.
«Вегас» выберет по одному игроку из каждой команды. Всего состав нового клуба пополнят 30 игроков: не менее 14 форвардов, девяти защитников и трех вратарей.
Из россиян «незащищенными» от драфта оказались игроки «Монреаля» Андрей Марков, Алексей Емелин, Никита Нестеров и Александр Радулов. Также «Вегас» может выбрать Александра Бурмистрова («Аризона»), Александра Хохлачева и Антона Худобина (оба — «Бостон»), Дмитрия Куликова («Баффало»), Михаила Григоренко и Федора Тютина (оба — «Колорадо»), Ивана Хомутова («Нью-Джерси»), Богдана Якимова («Эдмонтон»), Никиту Филатова («Оттава»), Николая Кулемина («Айлендерс»), Наиля Якупова и Евгения Грачева (оба — «Сент- Луис»), Алексея Марченко («Торонто») и Станислава Галиева («Вашингтон»).
Некоторые из них имеют действующие контракты со своими клубами в НХЛ, либо выступают в Континентальной хоккейной лиге. Пока единственным россиянином, подписавшим контракт с «Вегасом», стал нападающий Вадим Шипачев, заключивший с клубом двухлетнее соглашение.
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