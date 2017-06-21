Пастрняк стал обладателем «Золотой клюшки» — приза лучшему чешскому игроку года
Нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк стал обладателем «Золотой клюшки» — награды, которая ежегодно вручается лучшему чешскому хоккеисту.
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21-летний форвард стал самым молодым обладателем этого трофея, обновив рекорд Доминика Гашека, который получил «Золотую клюшку» в 22 года.
В прошедшем сезоне форвард провёл 75 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 70 (34+36) очков и шесть игр в
1. Давид Пастрняк.
2. Якуб Ворачек («Филадельфия»).
3. Давид Крейчи («Бостон»).
4. Радко Гудас («Филадельфия»).
5. Павел Француз («Трактор»).
6. Ян Коварж («Металлург» Мг).
7. Ондржей Палат («Тампа»).
8. Яромир Ягр («Флорида»).
9. Радим Врбата («Аризона»).
10. Михал Фролик («Калгари»).
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