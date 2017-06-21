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21-летний форвард стал самым молодым обладателем этого трофея, обновив рекорд Доминика Гашека, который получил «Золотую клюшку» в 22 года.

В прошедшем сезоне форвард провёл 75 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 70 (34+36) очков и шесть игр в плей-офф, отметившись двумя голами и двумя передачами. Он также выступал за сборную Чехии на Кубке мира 2016 года, а на чемпионате мира 2017 года набрал 7 (1+6) очков в восьми матчах.

1. Давид Пастрняк.

2. Якуб Ворачек («Филадельфия»).

3. Давид Крейчи («Бостон»).

4. Радко Гудас («Филадельфия»).

5. Павел Француз («Трактор»).

6. Ян Коварж («Металлург» Мг).

7. Ондржей Палат («Тампа»).

8. Яромир Ягр («Флорида»).

9. Радим Врбата («Аризона»).

10. Михал Фролик («Калгари»).