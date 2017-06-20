TSN: У «Вегаса» готовы обмены с «Анахаймом», «Коламбусом», «Чикаго», «Айлендерс», «Питтсбургом» и «Тампой»

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Новичок НХЛ на предстоящем драфте расширения должен выбрать по одному игроку из каждой команды лиги для комплектования собственного состава.

— Надеюсь, в ближайшее время мы закончим и начнем выбирать команду, — приводит официальный сайт НХЛ слова Макфи. — Мы постараемся использовать каждую минуту. Мы уже заключили сделки с шестью клубами. У нас есть много защитников, много центрфорвардов. Кроме того, у нас есть некоторые игроки, которые, как мы считаем, будут основными в течение длительного времени. Теперь у нас есть команда, и нам это нравится.

Известный журналист TSN Боб Маккензи предположил, что этими шестью командами являются «Анахайм», «Коламбус», «Чикаго», «Айлендерс», «Питтсбург» и «Тампа-Бэй».