Шеро: Ковальчук не передумал возвращаться в НХЛ, всё в его руках

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«Я разговаривал с его агентом Джеем Гроссманом дней 10 назад. Появилась информация, что Ковальчук может передумать, но Джей сказал мне, что это неправда. Илья не поменял своего решения. Если что-то изменится, я или Джей будем знать об этом.

Если Ковальчук выберет не «Нью-Джерси», а другую команду, мы не против — подпишем с ним контракт и обменяем его. Что бы ни случилось, всё в его руках. Он либо вернётся в НХЛ, либо останется в России, — цитирует Шеро NJ.com.