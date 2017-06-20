Шеро: Ковальчук не передумал возвращаться в НХЛ, всё в его руках
Генеральный менеджер «Нью-Джерси Дэвилз» Рэй Шеро сообщил, что нападающий Илья Ковальчук не передумал возвращаться в НХЛ и
по-прежнему ищет команду. Права на россиянина принадлежат «дьяволам», он может заключить контракт не ранее 1 июля.
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Видимо, что-то случилось...
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«Я разговаривал с его агентом Джеем Гроссманом дней 10 назад. Появилась информация, что Ковальчук может передумать, но Джей сказал мне, что это неправда. Илья не поменял своего решения. Если
Если Ковальчук выберет не «Нью-Джерси», а другую команду, мы не против — подпишем с ним контракт и обменяем его. Что бы ни случилось, всё в его руках. Он либо вернётся в НХЛ, либо останется в России, — цитирует Шеро NJ.com.
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