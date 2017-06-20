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20 июня 2017, 18:48 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Шеро: Ковальчук не передумал возвращаться в НХЛ, всё в его руках

Генеральный менеджер «Нью-Джерси Дэвилз» Рэй Шеро сообщил, что нападающий Илья Ковальчук не передумал возвращаться в НХЛ и по-прежнему ищет команду. Права на россиянина принадлежат «дьяволам», он может заключить контракт не ранее 1 июля.

Генеральный менеджер Нью-Джерси <span class=error>Дэвилз</span> <span class=error>Рэй</span> <span class=error>Шеро</span> сообщил что нападающий Илья Ковальчук не передумал возвращаться в <span class=error>НХЛ</span> и <nobr>по-прежнему</nobr> ищет команду. Увеличить
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«Я разговаривал с его агентом Джеем Гроссманом дней 10 назад. Появилась информация, что Ковальчук может передумать, но Джей сказал мне, что это неправда. Илья не поменял своего решения. Если что-то изменится, я или Джей будем знать об этом.

Если Ковальчук выберет не «Нью-Джерси», а другую команду, мы не против — подпишем с ним контракт и обменяем его. Что бы ни случилось, всё в его руках. Он либо вернётся в НХЛ, либо останется в России, — цитирует Шеро NJ.com.

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