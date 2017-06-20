Емелин, попавший на драфт расширения НХЛ, хотел бы остаться в «Монреале»

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Емелин оказался одним из хоккеистов, который будет доступен для «Вегаса» во время драфта, который пройдет в ночь на 22 июня в Лас-Вегасе. «Монреаль» также решил выставить на драфт защитников Андрея Маркова, Никиту Нестерова и нападающего Александра Радулова, у которых 30 июня истекают контракты.

«От меня тут ничего не зависит, я просто жду результатов драфта и готов ко всему. Клубы все равно принимают решение, выгодное им, — сказал Емелин. — Хочется остаться в “Монреале”, так как здесь все уже налажено в плане семьи и быта».

Совет директоров НХЛ год назад утвердил создание новой команды в Лас-Вегасе, которая дебютирует в лиге с сезона-2017/18. Клуб из Лас-Вегаса выберет по одному игроку в каждой из 30 команд НХЛ (всего не менее 14 нападающих, девяти защитников, трех вратарей). Остальные команды лиги могли «защитить» от драфта по семь нападающих, трех защитников и одного вратаря, либо восемь полевых игроков вне зависимости от позиции и одного вратаря.

Емелин выступает за «Монреаль» с 2011 года и имеет еще год контракта с канадским клубом. В 72 матчах прошедшего сезона россиянин отдал 12 передач и набрал в составе команды среди игроков обороны больше всех штрафных минут — 71.