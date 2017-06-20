Емелин, попавший на драфт расширения НХЛ, хотел бы остаться в «Монреале»
МОСКВА, 20 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль» Алексей Емелин готов к возможному переезду в новый клуб лиги «Вегас» в связи с попаданием на драфт расширения, но хотел бы остаться в Канаде. Об этом он рассказал ТАСС.
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Емелин оказался одним из хоккеистов, который будет доступен для «Вегаса» во время драфта, который пройдет в ночь на 22 июня в
«От меня тут ничего не зависит, я просто жду результатов драфта и готов ко всему. Клубы все равно принимают решение, выгодное им, — сказал Емелин. — Хочется остаться в “Монреале”, так как здесь все уже налажено в плане семьи и быта».
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Емелин выступает за «Монреаль» с 2011 года и имеет еще год контракта с канадским клубом. В 72 матчах прошедшего сезона россиянин отдал 12 передач и набрал в составе команды среди игроков обороны больше всех штрафных минут — 71.
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