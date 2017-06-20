«Айлендерс» отдадут «Вегасу» право выбора на драфте, чтобы сохранить хоккеиста Кулемина

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Кулемин не попал в список «защищенных» «Айлендерс» игроков. По данным газеты, клуб из Нью-Йорка предложит «Вегасу» выбор в первом раунде на предстоящем драфте новичков.

Вегас начнет выступления в лиге с сезона-2017/18, клуб выберет по одному игроку в каждой из 30 команд НХЛ (всего — не менее 14 нападающих, девяти защитников, трех вратарей). Результаты драфта будут объявлены в ночь на 22 июня. После драфта расширения общая сумма контрактов игроков «Вегаса» должна превышать $55,4 млн.

Срок контракта 30-летнего Кулемина истекает через год, его зарплата составляет $4,2 млн. В предыдущем сезоне форвард провел за «Айлендерс» 72 матча в регулярном чемпионате, в которых набрал 23 (12 голов + 11 передач) очка.