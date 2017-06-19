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19 июня 2017, 23:05 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Помощник генменеджера «Кэпиталз»: Самсонов не готов к игре в Северной Америке

Ассистент генерального менеджера «Вашингтон Кэпиталз» Росс Махоуни поделился ожиданиями от драфта НХЛ, а также отметил, что проспект команды, вратарь магнитогорского «Металлурга» Илья Самсонов будет готов к игре в Северной Америке через год.

Ассистент генерального менеджера Вашингтон <span class=error>Кэпиталз</span> Росс <span class=error>Махоуни</span> поделился ожиданиями от <span class=error>драфта</span> <span class=error>НХЛ</span> а также отметил что проспект команды вратарь магнитогорского Металлурга Илья Самсонов будет готов к игре в Северной Америке через год. Увеличить
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«Несмотря на то что “Вашингтон” сделает первый выбор в четвёртом раунде, мы подходим к этому драфту НХЛ так, будто будем выбирать в каждом раунде. Если у нас получится взять более высокий номер, значит получится. Я доволен прогрессом Враны и Боуи. Они, на мой взгляд, уже готовы к НХЛ. Самсонов, вероятно, будет готов к игре в Северной Америке через год», — цитирует Махоуни журналист Washington Post Изабель Хуршудян.

В прошедшем сезоне 20-летний голкипер провёл 27 матчей в регулярном чемпионате и три в плей-офф, одержав 16 побед с процентом отражённых бросков 94,3 и коэффициентом надёжности 1,7. Его контракт с «Магниткой» истекает после сезона-2017/18.

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