Помощник генменеджера «Кэпиталз»: Самсонов не готов к игре в Северной Америке

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«Несмотря на то что “Вашингтон” сделает первый выбор в четвёртом раунде, мы подходим к этому драфту НХЛ так, будто будем выбирать в каждом раунде. Если у нас получится взять более высокий номер, значит получится. Я доволен прогрессом Враны и Боуи. Они, на мой взгляд, уже готовы к НХЛ. Самсонов, вероятно, будет готов к игре в Северной Америке через год», — цитирует Махоуни журналист Washington Post Изабель Хуршудян.