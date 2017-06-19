Макфи: Переговоры с клубами завершатся 19 июня, 20 числа «Вегас» выберет команду

«Вегас» должен огласить список игроков 21 июня к 17:00 мск.



«В эти 24 часа мы обсуждали с другими клубами, что они собираются сделать, если хотят сохранить своих незащищённых игроков. Сегодня последний день, когда мы обсуждаем возможные обмены. Завтра мы выберем команду. У нас уже есть общее понимание, кого мы возьмём, но ничего не решено до тех пор, пока не будет решено окончательно. Сейчас мы пытаемся окончательно наметить, что будем делать с каждым клубом, определиться, каких игроков точно берём», — сказал Макфи на пресс-конференции.