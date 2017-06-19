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19 июня 2017, 20:56 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Макфи: Переговоры с клубами завершатся 19 июня, 20 числа «Вегас» выберет команду

Генеральный менеджер «Вегас Голден Найтс» Джордж Макфи рассказал о подготовке к драфту расширения, на котором его клуб выберет по одному незащищённому игроку из каждой команды.

Генеральный менеджер Вегас <span class=error>Голден</span> <span class=error>Найтс</span> Джордж <span class=error>Макфи</span> рассказал о подготовке к <span class=error>драфту</span> расширения на котором его клуб выберет по одному незащищённому игроку из каждой команды. Увеличить
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«Вегас» должен огласить список игроков 21 июня к 17:00 мск.

«В эти 24 часа мы обсуждали с другими клубами, что они собираются сделать, если хотят сохранить своих незащищённых игроков. Сегодня последний день, когда мы обсуждаем возможные обмены. Завтра мы выберем команду. У нас уже есть общее понимание, кого мы возьмём, но ничего не решено до тех пор, пока не будет решено окончательно. Сейчас мы пытаемся окончательно наметить, что будем делать с каждым клубом, определиться, каких игроков точно берём», — сказал Макфи на пресс-конференции.
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