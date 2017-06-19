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19 июня 2017, 20:53 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

Дадонов близок к заключению контракта с «Вегасом»

Как стало известно «СЭ», нападающий Евгений Дадонов близок к подписанию контракта с «Вегасом».

Как стало известно СЭ нападающий Евгений <span class=error>Дадонов</span> близок к подписанию контракта с Вегасом. Увеличить
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Отметим, что официально заключить соглашение стороны не могут до 1 июля.

Есть небольшая вероятность, что намерения сторон изменятся, что будет зависеть от того, какие активы «Голден Найтс» в итоге смогут получить в результате предстоящего драфта расширения. (Игорь ЕРОНКО).

В минувшем сезоне 28-летний хоккеист провел 53 матча в регулярном чемпионате КХЛ в составе СКА и набрал 66 (30+36) очков, а также записал на свой счет 19 (9+10) очков в 18 встречах Кубка Гагарина. На чемпионате мира Дадонов сыграл в 10 матчах и отметился 8 (3+5) очками.
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