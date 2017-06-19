С кем общаться Шипачёву? 16 русских для «Вегаса»: от Куликова до Якупова

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На драфт расширения помимо таких звёзд, как Джо Торнтон, Эрик Стаал и Джеймс Нил, попали сразу 16 россиян. Кто-то имеет действующие контракты со своими клубами, кто-то 1 июля станет неограниченно свободными агентами, а два игрока, на данный момент, выступают в КХЛ. Кто же составит компанию Вадиму Шипачёву в «Вегасе»? Мы привели весь список доступных россиян в порядке убывания их шансов быть выбранными на драфте расширения.

Дмитрий Куликов. Защитник. 24 года. НСА

Всё указывает на то, что среди российских защитников именно Куликов — главный претендент на попадание в «Вегас». В последние годы он был защитником первых двух пар, регулярно выходил против лучших форвардов планеты и выступал на Кубке мира. Да, прошлый сезон в составе «Баффало» выдался для него кошмарным, но вряд ли в этом стоит искать закономерность. Дмитрию всего 24 года и на нём уж точно рано ставить крест. А то, что 1 июля он станет неограниченно свободным агентом, позволит «Вегасу» заключить менее «тяжёлый» контракт, чем когда-то вручили россиянину во «Флориде».

Михаил Григоренко. Нападающий. 23 лет. ОСА

«Колорадо» не защитил Келвина Пикара, который концовку минувшего сезона заканчивал в качестве первого номера «лавин». Он мог бы привлечь внимание «Вегаса», если бы не обилие классных вратарей, попавших на драфт расширения. А вот если полевых игроков «Эвеланш» вряд ли найдётся более талантливый игрок, чем Григоренко. Будучи выбранным в первом раунде драфта НХЛ, свой потенциал Михаил, конечно, не реализовал, но тренеры «Баффало» и «Колорадо» вытащили из него явно не всё.

Наиль Якупов. Нападающий. 23 года. ОСА

О том, что «Сент-Луис» скорее всего не защитит Якупова, и он отправится в «Вегас», ещё два с лишним недели говорил Игорь Ларионов. Наиль пусть и является ограниченно свободным агентом, вряд ли останется в системе «Блюз». Некогда первому номеру драфта НХЛ не удалось закрепиться уже в двух клубах, но далеко не всегда именно он причиной неудач. Очевидно, что в «Эдмонтоне» был переизбыток талантливых форвардов, а в «Сент-Луисе» он изначально не подходи лод систему игры. Почему бы «Вегасу» не дать Якупову третий шанс?

Алексей Марченко. Защитник. 25 лет. Контракт с «Торонто» до 2018 года

Есть ощущение, что в «Вегас» отправится не только Куликов, но и его напарник по сборной России на Кубке мира Марченко. Алексей — защитник, которого в НХЛ явно недооценивают. Он явно не был худшим в обороне «Детройта», а в «Торонто» ему попросту не дали себя проявить в полной мере. Марченко ещё не достиг пика развития, а его зарплата ($1,4 млн.) позволяет говорить о нём как об успешном варианте по соотношению цена/качество.

Александр Бурмистров. Нападающий. 25 лет. ОСА

Несмотря на неплохую вторую половину прошлого сезона, «Аризона» приняла решение не защищать Бурмистрова от драфта расширения. Впрочем, это не значит, что непременно перестанет быть «койотом». Если «Вегас» не заберёт казанца, будучи ограниченно свободным агентом, он вполне может остаться в своём прежнем клуба. Тем не менее, шансы на то, что «рыцари» обратят внимание на Бурмистрова, весьма велики. Он ещё молод, универсален и может пригодиться новичку лиги в разных игровых ситуациях.

Александр Радулов. Нападающий. 30 лет. НСА

Отхватить такого «горячего» игрока как Радулов с первый же год существования стало бы для «Вегаса» большим успехом. Россиянин мог бы стать лицом организации, но насколько реален такой сценарий? Александр неограниченно свободный агент, ведёт переговоры с «Монреалем» и краем глаза поглядывает в сторону КХЛ, где ему всегда готовы насыпать мешок золотых. Далеко не факт, что даже выбрав Радулова на драфте расширения, Макфи удастся подписать с ним контракт. Впрочем, это было бы крайне любопытно.

Алексей Емелин. Защитник. 31 год. Контракт с «Монреалем» до 2018

На первый взгляд, не самый плохой вариант для «Вегаса». Опытный игрок обороны, задающий высокую планку жёсткости, новичку лиги не помешает. Однако контракт в $4,1 млн. может отпугнуть Джорджа Макфи. Времена, когда защитникам-домоседам давали большие деньги, остались в прошлом. Тем более, что с годами Емелин лучше не становится. Впрочем, шансы попасть в «Вегас» у него всё-таки есть.

Николай Кулёмин. Нападающий. 30 лет. Контракт с «Айлендерс» до 2018 года

Ситуация с Кулёминым один в один напоминает положение Емелина. С той лишь разницей, что один — нападающий, а другой — защитник. Оба переступили 30-летний рубеж и вряд ли будут прогрессировать. И тот, и другой нацелены, прежде всего, на разрушении, в связи с чем «Вегас» может напугать немаленький для столь узкоспециализированного игрока контракт. Кулёмин, как и Емелин, ещё год будет получать $4,1 млн. Форвардов под меньшинство можно отыскать и за меньшие деньги.

Никита Нестеров. Защитник. 24 года. НСА

Ещё один российский защитник «Монреаля», которого не защитили от «Вегаса»… Уже известно, что Нестеров не останется в «Канадиенс», и вряд ли вернётся на родину. 1 июля он станет неограниченно свободным агентом. Несмотря на то, что Никите толком не удалось реализовать себя в двух клубах НХЛ, он скорее не вписывался в систему и оказывался не в том месте и не в то время. У него вполне может получиться в «Вегасе», но зачем Макфи тратить выбор на Нестерова, если он сможет взят его как свободного агента?

Станислав Галиев. Нападающий. 25 лет. НСА

Когда мы говорим о том, что «Вашингтон» от драфта расширения защитил всех своих россиян, это не совсем так. Станислав Галиев, чей контракт со «столичными» истекает 1 июля, будет доступен «Вегасу». Два последних сезона динамовский воспитанник набирал по 40 очков в АХЛ, так и не получив шанса в «Кэпиталз». С большой долей вероятности Галиев этим летом вернётся в Россию.

Андрей Педан. Защитник. 23 года. Контракт с «Ванкувером» до 2018 года

За два последних года Педан провёл в НХЛ всего 13 матчей. Чёртова дюжина игр, да ещё и в не хватающем с неба «Ванкувере», не самый выдающийся результат. Учитывая, что состав у «Вегаса» вырисовывается солиднее, чем тот, что сейчас располагает «Кэнакс», габаритный россиянин вряд ли усилит новичков лиги.

Фёдор Тютин. Защитник. 33 года. НСА

Долгие годы Тютин был ведущим защитником «Коламбуса», но за пределами «жакетов» не демонстрировал ничего выдающегося. Вот и в «Колорадо» Фёдор играл весьма бледно. Учитывая возраст, он вряд ли получит хотя бы более-менее приличный контракт в НХЛ. Вот и «Вегасу», который нацелился на молодых прогрессирующих игроков, нет никакого смысла забирать россиянина с драфта расширения.

Андрей Марков. Защитник. 38 лет. НСА

Вряд ли кто-то сомневается, что Марков завершит карьеру в «Монреале». Вопрос лишь в том, случится это сейчас или через год-два. Любое другое развитие событий по-настоящему удивит. Андрей — живая легенда «Канадиенс» и он заслужил красивого финала карьеры. Но главное то, что, даже выбрав 38-летнего россиянина на драфте расширения, «Вегасу» предстоит договориться с ним о контракте. Маловероятно, что сам ветеран горит желанием идти на столь резкие перемены.

Антон Худобин. Вратарь. 31 год. Контракт с «Бостоном» до 2018

С чем у «Вегаса» не будет проблем — так это с выбором вратарей. На драфт расширения выходят Марк-Андре Флёри, Антти Раанта и Петр Мразек. Этого более чем достаточно, чтобы собрать солидную бригаду. В Худобине, у которого ещё год контракта с «Бостоном», нет никакой необходимости.

Иван Телегин. Нападающий. 25 лет. Контракт с ЦСКА до 2018 года

Участник Кубка мира вышел на драфт расширения как игрок «Виннипега», но в реальности Телегин не сыграл за «Джетс» ни одного матча, а три последних сезона выступал в России. У Ивана ещё два года по контракту с ЦСКА, и «Вегасу» нет ровным счётом никакого смысла забирать его без гарантии возвращения в НХЛ в обозримом будущем.

Александр Хохлачёв. Нападающий. 23 года. Контракт со СКА до 2017 года