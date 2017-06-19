Никита Попугаев: Почему новички в НХЛ подтягиваются максимум 13 раз? Объясняю

ВНУК ЧАКА НОРРИСА

— Никита, на тестах перед драфтом вы стали первым среди новичков, выжав силомер правой рукой на 78,8 кг. Левая рука — 72 кг, и тут вы третий. Сложным было упражнение?

— Нужно было выжимать эспандер, который показывает твою силу. Не могу сказать, что тесты получились для меня тяжелыми. Я ко всему готовился, в Москве занимался. Потом еще в Сочи поехал со сборной, где тоже работал. Так что я знал, что меня ждет.

— Джошуа Норрис выиграл пять тестов — велотренажер, челночный бег, прыжок вверх, прыжок в длину… Это не внук Чака Норриса?

— Я за другими ребятами особо не следил. Только в таблицу взглянул, чтобы найти знакомые фамилии. Тот же Нико Хишир был на виду. Но я многих толком не знаю.

— А почему рекорд по подтягиваниям — только 13? Маловато.

— Это очень строгий тест. Ноги согнуть, скрестить их. Четко подтягиваться. Было довольно тяжело.

— У вас прошли собеседования перед драфтом?

— Да, и во время сезона, и на этих тестах. У кого как были эти интервью. У меня вот — девять. Но мы ведь опоздали на мероприятие, потому что самолет в Нью-Йорке задержали.

— По какой причине?

— Надвигался ураган, рейс поставили наутро. Пришлось там ночевать. Но из-за этого интервью было меньше.

— Какие клубы проявили к вам интерес?

— Я разговаривал с «Вашингтоном», «Каролиной», «Эдмонтоном», «Торонто», «Виннипегом», «Детройтом»… Всех не могу вспомнить.

Как это выглядит? Каждому игроку изначально выдали листок с расписанием. У каждого клуба — своя комната. Вот в 14.30 я иду в конкретную комнату. Там задают вопросы, общаемся. Закончилось интервью — иду к другой команде. Вот так и ходишь.

ДВА ПОПУГАЕВА

— Ваш папа Андрей Попугаев был известным хоккеистом, выступал за «Спартак» и «Динамо». Как вы оказались в школе ЦСКА?

— Папа с мамой сразу меня привели в хоккей. Мне очень понравилась игра. И спасибо родителям, что я начал этим заниматься.

Начинал в «Динамо», где готовился восемь лет. Потом перешел к армейцам. Тренер позвал, условия лучше были. Вот и решил сменить команду.

— Самый частый вопрос, которым вас доставали — вы выступали в «Красной Армии» с Никитой Олеговичем Попугаевым, вашим полным тезкой. И даже год рождения у вас совпадал — 1998!

— Да, смешно было, когда по стадиону объявляли: «Шайбу забросил Никита Попугаев с передачи Никиты Попугаева».

Причем мы совершенно не родственники. Просто так совпало.

— Но вас ставили в одно звено.

— Да, так делал тренер Титов в ЦСКА. Мы вообще отлично играли с Никитой. Взаимопонимание было на уровне. Сейчас выступаем в разных лигах. Не скажу, что мы — близкие друзья. Но можем пообщаться, следим друг за другом в соцсетях.

«ЛЮБИМЫЙ ИГРОК — МАЛКИН»

— Перед драфтом каждого хоккеиста сравнивают с прототипом. О вас пишут, что Никита Попугаев похож на Валерия Ничушкина. Согласны?

— Я так не могу сказать, у каждого игрока есть свои качества. Но в Канаде говорят, что я похож на Лайне, Рика Нэша и даже Евгения Малкина. А кто-то видит Ничушкина. У каждого — свой взгляд.

— Вы выступаете под номером 71 в честь Малкина?

— Да. Это мой любимый игрок с детства. Очень часто смотрю его матчи, пытаюсь что-то перенять из его хоккея. Очень нравится его стиль.

— Вы не знакомы?

— Нет, пока нигде не пересекался с Малкиным. Но очень бы хотелось.

Я болел за «Питтсбург» в финале Кубка Стэнли. Порадовался, когда Женя с партнерами смогли победить «Нэшвилл».

— А почему вы также играли под номерами 17 и 29?

— До обмена я выходил за клуб «Мус Джо» (Западная хоккейная лига) под 71-м номером. Потом меня отправили в «Принс Джордж Кугарс». А там такие правила, что нельзя брать номер выше, чем 37. Поэтому выбрал свободный 29-й.

А в сборной тоже особого выбора нет — от первого до 30-го. Вот и решил перевернуть 71 наоборот — 17.

— Как вообще вы оказались в ЗХЛ?

— Просто решили, что надо попробовать свои силы в Канаде. Каждый сам выбирает лигу и страну. У меня появилось такое желание. Пообщался с агентом, с родителями.

Конечно, есть желание пробиться в лучшую лигу мира — НХЛ. И если хочешь это сделать, то надо уезжать.

ЖИЗНЬ В СЕМЬЕ

— Как происходит трейд игроков в юниорских лигах?

— Там обмены — тоже частая вещь. Все произошло не по моей инициативе. Команды между собой все решили. Меня позвали к генеральному менеджеру: «Мы решили совершить сделку. Для тебя так будет лучше». Пожали руки, и я поехал в «Принс Джордж Кугарс».

Мой новый клуб был лидером лиги. Но так получилось, что к сожалению, мы вылетели из плей-офф после первого раунда.

— Вы следили за тем, как вас оценивали эксперты перед драфтом? Как на котировки акций Попугаева влиял ваш обмен в новый клуб, а также то, что вас не взяли на молодежный чемпионат мира?

— Следил, конечно. И очень хотел сыграть за сборную России. Жаль, что не получилось. Значит, постараюсь подготовить себя к следующему году.

Обмен тоже повлиял, потому что это отражается на состоянии игрока. Новый тренер, другие установки, меняются одноклубники, переезд в другой город. Но этого в хоккее не избежать.

— Главный тренер сборной России Валерий Брагин сказал: «Попугаеву пока рано ехать на молодежный чемпионат мира». Это не задело?

— Я смотрел турнир со стороны. Чувствовал и понимал, что мог бы там сыграть. Я был к этому готов.

— Вы сделали хет-трик в матче против «Калгари Хитмен».

— Да. Помню, как на меня все там кричали с трибун, потому что мы на выезде играли. Но от первого хет-трика очень классные ощущения. Внутри все от радости переворачивалось.

— Вы в ЗХЛ живете в семьях, катаетесь на автобусах.

— Да, на первых порах было непривычно. Тем более я сейчас выступаю в команде, где минимальный выезд — шесть часов. Непросто такое переносить. С другой стороны у нас — комфортный автобус. Там можно телевизор посмотреть или поспать. Парни прям на пол ложатся или на сиденья.

А в остальном — все супер. Обстановка в команде, болельщики, полные стадионы. Тренеры очень хорошо помогают.

— Как вы выбираете семью, куда попадете?

— Я никого не знал. Приехал — меня поселили. Оказалось, очень дружелюбные люди. Приятно с ними общаться.

В последний раз попал в семью к молодым родителям, у них — три ребенка. Дали мне свою комнату. Со мной еще один одноклубник жил. В целом мне все нравилось.

ИСТОРИЯ ТАТУ

— Вы полетите на драфт новичков в Чикаго?

— Да, конечно — едем всей семьей.

— На что вы себя настраиваете? Первый раунд? Первая десятка?

— Особо ни на что. Все хотят, чтобы выбрали повыше. Но драфт — непредсказуемое дело.

А в целом у меня хорошее настроение, и я буду на позитиве.

— Наиль Якупов рассказывал, что первый номер драфта как камень на шее висит. Повышенные ожидания, слабый клуб — это тяжело.

— Конечно. Понятно, что от первого номера ждут большего. Но скажу точно — та команда, которая меня выберет, в будущем не разочаруется.

— Расскажите историю своих татуировок.

— Например, на плече набито 1998, год рождения. На груди — инициалы семьи. Лично для меня все это имеет значение. Это не просто так, баловство. И главное, чтобы нравилось тебе, а не кому-то еще.

— Вы сейчас на отдыхе в Турции. Почему выбрали эту страну?

— Мы очень часто туда летаем — уже 15-й год. Последние два межсезонья не удавалось отдохнуть. Была травма, да и лето получалось загруженным. Но теперь вот выбрались всей семьей на 10 дней.

— Я видел в инстаграме, что вы даже на парашюте там летали.

— Раньше никогда не летал, а тут с сестрой решил попробовать. Катер разогнался, нас подняло в воздух. Особого страха не было, но ощущения обалденные. Сверху смотришь на горы, на город. Очень красиво!

— Желаю вам испытать такое же чувство подъема на драфте.

— Спасибо!