Никита Попугаев: Почему новички в НХЛ подтягиваются максимум 13 раз? Объясняю
Обозреватель «Советского спорта» взял интервью у форварда Никиты Попугаева, который должен быть выбран в первом раунде драфта новичков НХЛ.
ВНУК ЧАКА НОРРИСА
— Никита, на тестах перед драфтом вы стали первым среди новичков, выжав силомер правой рукой на 78,8 кг. Левая рука — 72 кг, и тут вы третий. Сложным было упражнение?
— Нужно было выжимать эспандер, который показывает твою силу. Не могу сказать, что тесты получились для меня тяжелыми. Я ко всему готовился, в Москве занимался. Потом еще в Сочи поехал со сборной, где тоже работал. Так что я знал, что меня ждет.
— Джошуа Норрис выиграл пять тестов — велотренажер, челночный бег, прыжок вверх, прыжок в длину… Это не внук Чака Норриса?
— Я за другими ребятами особо не следил. Только в таблицу взглянул, чтобы найти знакомые фамилии. Тот же Нико Хишир был на виду. Но я многих толком не знаю.
— А почему рекорд по подтягиваниям — только 13? Маловато.
— Это очень строгий тест. Ноги согнуть, скрестить их. Четко подтягиваться. Было довольно тяжело.
— У вас прошли собеседования перед драфтом?
— Да, и во время сезона, и на этих тестах. У кого как были эти интервью. У меня вот — девять. Но мы ведь опоздали на мероприятие, потому что самолет в
— По какой причине?
— Надвигался ураган, рейс поставили наутро. Пришлось там ночевать. Но
— Какие клубы проявили к вам интерес?
— Я разговаривал с «Вашингтоном», «Каролиной», «Эдмонтоном», «Торонто», «Виннипегом», «Детройтом»… Всех не могу вспомнить.
Как это выглядит? Каждому игроку изначально выдали листок с расписанием. У каждого клуба — своя комната. Вот в 14.30 я иду в конкретную комнату. Там задают вопросы, общаемся. Закончилось интервью — иду к другой команде. Вот так и ходишь.
ДВА ПОПУГАЕВА
— Ваш папа Андрей Попугаев был известным хоккеистом, выступал за «Спартак» и «Динамо». Как вы оказались в школе ЦСКА?
— Папа с мамой сразу меня привели в хоккей. Мне очень понравилась игра. И спасибо родителям, что я начал этим заниматься.
Начинал в «Динамо», где готовился восемь лет. Потом перешел к армейцам. Тренер позвал, условия лучше были. Вот и решил сменить команду.
— Самый частый вопрос, которым вас доставали — вы выступали в «Красной Армии» с Никитой Олеговичем Попугаевым, вашим полным тезкой. И даже год рождения у вас совпадал — 1998!
— Да, смешно было, когда по стадиону объявляли: «Шайбу забросил Никита Попугаев с передачи Никиты Попугаева».
Причем мы совершенно не родственники. Просто так совпало.
— Но вас ставили в одно звено.
— Да, так делал тренер Титов в ЦСКА. Мы вообще отлично играли с Никитой. Взаимопонимание было на уровне. Сейчас выступаем в разных лигах. Не скажу, что мы — близкие друзья. Но можем пообщаться, следим друг за другом в соцсетях.
«ЛЮБИМЫЙ ИГРОК — МАЛКИН»
— Перед драфтом каждого хоккеиста сравнивают с прототипом. О вас пишут, что Никита Попугаев похож на Валерия Ничушкина. Согласны?
— Я так не могу сказать, у каждого игрока есть свои качества. Но в Канаде говорят, что я похож на Лайне, Рика Нэша и даже Евгения Малкина. А
— Вы выступаете под номером 71 в честь Малкина?
— Да. Это мой любимый игрок с детства. Очень часто смотрю его матчи, пытаюсь
— Вы не знакомы?
— Нет, пока нигде не пересекался с Малкиным. Но очень бы хотелось.
Я болел за «Питтсбург» в финале Кубка Стэнли. Порадовался, когда Женя с партнерами смогли победить «Нэшвилл».
— А почему вы также играли под номерами 17 и 29?
— До обмена я выходил за клуб «Мус Джо» (Западная хоккейная лига) под 71-м номером. Потом меня отправили в «Принс Джордж Кугарс». А там такие правила, что нельзя брать номер выше, чем 37. Поэтому выбрал свободный 29-й.
А в сборной тоже особого выбора нет — от первого до 30-го. Вот и решил перевернуть 71 наоборот — 17.
— Как вообще вы оказались в ЗХЛ?
— Просто решили, что надо попробовать свои силы в Канаде. Каждый сам выбирает лигу и страну. У меня появилось такое желание. Пообщался с агентом, с родителями.
Конечно, есть желание пробиться в лучшую лигу мира — НХЛ. И если хочешь это сделать, то надо уезжать.
ЖИЗНЬ В СЕМЬЕ
— Как происходит трейд игроков в юниорских лигах?
— Там обмены — тоже частая вещь. Все произошло не по моей инициативе. Команды между собой все решили. Меня позвали к генеральному менеджеру: «Мы решили совершить сделку. Для тебя так будет лучше». Пожали руки, и я поехал в «Принс Джордж Кугарс».
Мой новый клуб был лидером лиги. Но так получилось, что к сожалению, мы вылетели из
— Вы следили за тем, как вас оценивали эксперты перед драфтом? Как на котировки акций Попугаева влиял ваш обмен в новый клуб, а также то, что вас не взяли на молодежный чемпионат мира?
— Следил, конечно. И очень хотел сыграть за сборную России. Жаль, что не получилось. Значит, постараюсь подготовить себя к следующему году.
Обмен тоже повлиял, потому что это отражается на состоянии игрока. Новый тренер, другие установки, меняются одноклубники, переезд в другой город. Но этого в хоккее не избежать.
— Главный тренер сборной России Валерий Брагин сказал: «Попугаеву пока рано ехать на молодежный чемпионат мира». Это не задело?
— Я смотрел турнир со стороны. Чувствовал и понимал, что мог бы там сыграть. Я был к этому готов.
— Вы сделали
— Да. Помню, как на меня все там кричали с трибун, потому что мы на выезде играли. Но от первого
— Вы в ЗХЛ живете в семьях, катаетесь на автобусах.
— Да, на первых порах было непривычно. Тем более я сейчас выступаю в команде, где минимальный выезд — шесть часов. Непросто такое переносить. С другой стороны у нас — комфортный автобус. Там можно телевизор посмотреть или поспать. Парни прям на пол ложатся или на сиденья.
А в остальном — все супер. Обстановка в команде, болельщики, полные стадионы. Тренеры очень хорошо помогают.
— Как вы выбираете семью, куда попадете?
— Я никого не знал. Приехал — меня поселили. Оказалось, очень дружелюбные люди. Приятно с ними общаться.
В последний раз попал в семью к молодым родителям, у них — три ребенка. Дали мне свою комнату. Со мной еще один одноклубник жил. В целом мне все нравилось.
ИСТОРИЯ ТАТУ
— Вы полетите на драфт новичков в Чикаго?
— Да, конечно — едем всей семьей.
— На что вы себя настраиваете? Первый раунд? Первая десятка?
— Особо ни на что. Все хотят, чтобы выбрали повыше. Но драфт — непредсказуемое дело.
А в целом у меня хорошее настроение, и я буду на позитиве.
— Наиль Якупов рассказывал, что первый номер драфта как камень на шее висит. Повышенные ожидания, слабый клуб — это тяжело.
— Конечно. Понятно, что от первого номера ждут большего. Но скажу точно — та команда, которая меня выберет, в будущем не разочаруется.
— Расскажите историю своих татуировок.
— Например, на плече набито 1998, год рождения. На груди — инициалы семьи. Лично для меня все это имеет значение. Это не просто так, баловство. И главное, чтобы нравилось тебе, а не
— Вы сейчас на отдыхе в Турции. Почему выбрали эту страну?
— Мы очень часто туда летаем — уже 15-й год. Последние два межсезонья не удавалось отдохнуть. Была травма, да и лето получалось загруженным. Но теперь вот выбрались всей семьей на 10 дней.
— Я видел в инстаграме, что вы даже на парашюте там летали.
— Раньше никогда не летал, а тут с сестрой решил попробовать. Катер разогнался, нас подняло в воздух. Особого страха не было, но ощущения обалденные. Сверху смотришь на горы, на город. Очень красиво!
— Желаю вам испытать такое же чувство подъема на драфте.
— Спасибо!
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