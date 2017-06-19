Якупов, Григоренко, Флери. Кого заберет «Вегас»

Сразу стоит сказать, что в ряде команд выбор настолько узок, что требовалось предпринять значительные усилия, чтобы примерно прикинуть, кто мог бы заинтересовать «Вегас» и почему. Генменеджер «Голден Найтс» Джордж Макфи уже успел заявить, что предпочел бы брать молодых перспективных игроков, а не звезд на закате карьеры. Благо «пол зарплат» позволяет — для «Вегаса» он установлен на отметке в 60 процентов от потолка, что значительно ниже, чем для остальных. И пусть даже подоспел новый потолок — подняли-таки до 75 миллионов, — это всего 45 миллионов. Не копейки, но близко к тому.

Загвоздка в том, что есть определенные критерии: полевой игрок должен провести 40 матчей в НХЛ за прошедший сезон или 70 — за два последних, чтобы его можно было забрать. Это помимо «второгодников», то есть хоккеистов, которые провели не более двух лет в Национальной хоккейной лиге. Именно поэтому иногда на списки некоторых команд без слез не взглянешь. Правда, есть и обратные примеры: например, «Миннесота» (Э. Стаал/Дамба) или «Айлендерс» (Нельсон/Стром). И совсем не случайно, именно эти клубы готовы отдать «Вегасу» свои выборы в первом раунде драфта, лишь бы они забрали какого-то конкретного игрока, оставив в покое тех, кто нужен, но не защищен. С вратарями проще — там либо ОСА (ограниченно свободные агенты), либо ребята с контрактами.

Но речь, понятно, будет вестись не о вратарях. В этом смысле все довольно понятно. «Вегас» с очень большой долей вероятности заберет Антти Раанту из «Рейнджерс», которым легко можно торговать, благо он о себе заявил на все сто процентов, плюс есть хорошие варианты с Марком-Андре Флери и Петром Мразеком. На фоне мелькают Лоран Броссуа, парни из «Далласа», но все это сомнительно. Я даже не особо верю в то, что Макфи позарится на неограниченно свободных агентов. К чему? Разве что Дмитрий Куликов подходит, поскольку провел отвратный сезон из-за целого ряда травм. А в «прайм» только входит.

Тут, правда, нужно понимать, что в ближайшие два дня Макфи может пить березовый сок, надрезая кору почти любого из клубов. У него на руках все карты. Вовсю ходят слухи о том, что ряд менеджеров готовы чем-то жертвовать (драфт-пиками, естественно), чтобы устроить что-то в духе трехстороннего обмена. Они не запрещены, но их уже очень давно не случалось. Но тут сложилась уникальная обстановочка. Которая позволяет одним («Вегасу») кого-то утянуть, а другим (любой условный клуб) заранее обговорить под будущую сделку и отдать в итоге обговоренную же компенсацию. GMGM, как называют Макфи за океаном, может уже на ближайшем драфте получить порядка 12, а то и более, пиков.

Именно поэтому любой так называемый «мок-драфт» может быть сломан в корне. При этом за деятельностью генменеджера «Вегаса» я наблюдал давно. И примерно представляю, кто ему мог бы быть интересен. Хотя в некоторых случаях все равно теряюсь в догадках.

Что касается россиян, то ему вряд ли нужен Худобин. Есть куда более лакомые куски. С Марковым и Радуловым попробуй еще договорись, тем более что они наверняка имеют предварительные договоренности с «Монреалем». Да и вообще — не пристало им тратить время на новичка НХЛ. Емелин — тоже вряд ли. Уже в возрасте, зарплата — солидная. То же касается и Кулемина. Григоренко могут подобрать, он перспективнее любого другого из «Колорадо», Марченко — вполне, и он будет впору. Тютина и Нестерова можно и на рынке взять после 1 июля. Бурмистров — интересный вариант. Может играть на всех трех позициях в атаке. Ну, и Якупов. Причем это, похоже, довольно давно было обговорено. Кулемина заберут, только если Гарт Сноу этого потребует, отдав первый пик. И то — вряд ли.

В результате получаем примерно следующее:

Вратари: Мразек, Раанта, Флери;.

Защитники: Ватанен, Колин Миллер, Куликов, Тревор ван Римсдайк, Макнэбб, Дамба, Клаэссон, Шустр, Марченко, Сбиса, Шмидт;.

Нападающие: Бурмистров, Чейссон, Нордстрем, Григоренко, Вильям Карлссон, Икин, Пакаринен, Маршессо, Торри Митчелл, Джеймс Нил, Смит-Пелли, Нельсон, Раффль, Якупов, Дане. Ну, и Шипачев.