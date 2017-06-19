«Даллас» с Ничушкиным, «Монреаль» без наших. Кто точно не попадёт в «Вегас»

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На протяжении трёх суток генеральному менеджеру «Вегас Голден Найтс» Джорджу Макфи и его помощникам будет не до сна — у «рыцарей» есть уникальная возможность для эксклюзивных переговоров со свободными агентами, доступными для выбора, а также право «выдернуть» из каждой команды по одному незащищённому игроку. Мы предлагаем вам ознакомиться со списками тех хоккеистов, кто попал в заветные защитные списки и не будет испытывать тревоги относительно переезда в Неваду.

Западная конференция «Анахайм Дакс»

в. Гибсон, з. Биекса, з. Линдхольм, з. Фаулер, н. Верметт, н. Кеслер, н. Кольяно, н. Гецлаф, н. Перри, н. Ракелль, н. Сильверберг.



Чуда, связанного с обменом защитника Кевина Биексы, не произошло. 35-летнего ветерана пришлось защищать, что даёт «Голден Найтс» возможность поживиться оборонцами Сами Ватаненом и Джошем Мэнсоном, а также вратарями Энротом и Бернье.

«Аризона Койотс»

в. Джонсон, з. Голигоски, з. Мерфи, з. Шенн, з. Экман-Ларссон, н. Дюклер, н. Казинс, н. Мартинук, н. Ридер.



«Койоты» накануне финальной подачи списка провернули обмен своего стартового вратаря Майка Смита и выбрали схему защиты с восемью полевыми игроками. Генменеджер Джон Чайка предпочёл оставить без защиты таких людей, как Александр Бурмистров, Шейн Доан и Радим Врбата.

«Ванкувер Кэнакс»

в. Маркстрём, з. Гудбрансон, з. Танев, з. Эдлер, н. Бертши, н. Гранлунд, н. Саттер, н. Д. Седин, н. Х. Седин, н. Хорват, н. Эрикссон.



У «Кэнакс» обошлось без особых сюрпризов — небольшое удивление вызвало лишь попадание в список не молодого нападающего Брендана Гонса, а его более возрастного тёзку Саттера. Доступными для «Вегаса» стали голкипер-ветеран Райан Миллер, защитник Лука Сбиса и российский оборонец Андрей Педан.

«Виннипег Джетс»

в. Хеллебайк, з. Бафлин, з. Майерс, з. Троуба, н. Армиа, н. Копп, н. Литтл, н. Лоури, н. Перро, н. Уилер, н. Шайфли.



«Реактивщиков» спас защитник Тобиас Энстрём, в последний момент отказавшийся от пункта в контракте, запрещавшего обмен. Это дало возможность выставить его на драфт и защитить все основные активы «Джетс». «Вегасу» стоит обратить внимание на форварда Данё, защитника Стюарта и вратаря Майкла Хатчинсона.

«Даллас Старз»

в. Бишоп, з. Джонс, з. Клингберг, з. Линделл, н. Бенн, н. Ничушкин, н. Ричи, н. Расселл, н. Сегин, н. Спецца, н. Факса.



«Даллас» защитил Валерия Ничушкина, у которого продолжает действовать контракт с ЦСКА. Следовательно техасцы крепко рассчитывают на возвращение в свои ряды челябинского таланта, раз оставили без присмотра ветеранов Гудлера, Гемски и Шарпа.

«Калгари Флэймз»

в. Смит, з. Броди, з. Джиордано, з. Хэмилтон, н. Баклунд, н. Беннетт, н. Годро, н. Лазар, н. Монахан, н. Ферланд, н. Фролик.



Босс «огоньков» Треливинг изящно вышел из положения: перед подачей списка у него не было вратаря с контрактом на следующий сезон, но таковой (Майк Смит) был приобретён у «Аризоны» посредством обмена. В остальном обошлось без неожиданностей — среди главных «приманок» ветераны Трой Брауэр и Крис Верстиг, а также перспективный защитник Бретт Кулак.

«Колорадо Эвеланш»

в. Варламов, з. Бэрри, з. Задоров, з. Джонсон, н. Андригетто, н. Гримальди, н. Дюшейн, н. Комо, н. Ландеског, н. Маккиннон, н. Нието.



Генеральный менеджер «лавин» Джо Сакик удивил тем, что не стал выбирать схему с восемью полевыми и оставил без защиты защитника Патрика Уиркоша. Именно он, а также форвард Михаил Григоренко и чемпион мира вратарь Келвин Пикар будут привлекать внимание «Вегаса».

«Лос-Анджелес Кингз»

в. Куик, з. Даути, з. Маззин, з. Мартинес, з. Форборт, н. Картер, н. Копитар, н. Пирсон, н. Тоффоли.



У «королей» всё оказалось предсказуемо: схема с четырьмя защищёнными игроками обороны и несколько звёздных ветеранов в доступе, среди которых Габорик, Дастин Браун, Скудери и Сетогучи.

«Миннесота Уайлд»

в. Дубник, з. Бродин, з. Спарджон, з. Сутер, н. Гранлунд, н. Цукер, н. Койл, н. Койву, н. Нидеррайтер, н. Паризе, н. Поминвилль.



Нападающий Джейсон Поминвилль не дал клубу шанс, сохранив запретный пункт на обмен, что потребовало его автоматической защиты. Генменеджер «Уайлд» сделал выбор в пользу Нидеррайтера и Цукера, оставив для доступа «Вегасу» ветерана Эрика Стаала.

«Нэшвилл Предаторз»

в. Ринне, з. Йози, з. Суббэн, з. Экхольм, з. Эллис, н. Арвидссон, н. Джохансен, н. Форсберг, н. Ернкрок.



«Хищники» удивили тем, что бывший партнёр Евгения Малкина нападающий Джеймс Нил остался без места в защитном списке — опытному форварду предпочли более молодого шведа Калле Ернкрока.

«Сан-Хосе Шаркс»

в. Джонс, з. Бернс, з. Браун, з. Власик, н. Карлссон, н. Карпентер, н. Кутюр, н. Павелски, н. Тирни, н. Хансен, н. Гертль.



Выбор «акул» также стал достаточно неожиданным — «Сан-Хосе» не стал защищать опытного, но ещё имеющего «бензин» в баке защитника Пола Мартина. Датская парочка Хансен — Бёдкер оказалась по разные стороны барьера: Янник попал под защиту, а Миккель доступен для выбора.

«Сент-Луис Блюз»

в. Аллен, з. Боумистер, з. Пьетранджело, з. Эдмундсон, н. Берглунд, н. Ривз, н. Соботка, н. Стин, н. Тарасенко, н. Шварц, н. Штястны.



Единственная неожиданность у «музыкантов» — это попадание в список защищённых не опытного Давида Паррона, а силовика Райана Ривза. В остальном всё получилось ожидаемо, в том числе и попадание на драфт Наиля Якупова.

«Чикаго Блэкхоукс»

в. Кроуфорд, з. Кит, з. Сибрук, з. Яльмарссон, н. Анисимов, н. Кейн, н. Паник, н. Тэйвз, н. Хартман, н. Госса, н. Юрчо.



«Чикаго» защитил четырёх защитников, но этого всё равно оказалось недостаточно, чтобы сохранить желаемое количество умелых игроков обороны — доступным для выбора остался Тревор ван Римсдайк. В нападении Стэн Боумэн сделал выбор в пользу словака Юрчо, а не шведа Расмуссена.

«Эдмонтон Ойлерз»

в. Тальбо, з. Клефбом, з. Ларссон, з. Секера, н. Драйзайтль, н. Кассиан, н. Летесту, н. Лучич, н. Марун, н. Нюджент-Хопкинс, н. Эберле.



«Нефтяники» оставили без защиты нападающего Хайру, с которым перед драфтом был продлён контракт, а также перспективного финна Ииро Пакаринена.

Восточная конференция «Вашингтон Кэпиталз»

в. Холтби, з. Карлсон, з. Нисканен, з. Орлов, н. Бекстрём, н. Бураковски, н. Эллер, н. Юханссон, н. Кузнецов, н. Овечкин, н. Уилсон.



Особых неожиданностей «столичные» не выдали — все россияне (за исключением Стаса Галиева) попали в список защищённых. «Вегас» может пробовать договориться с Оши, Уильямсом или Шаттенкирком и присмотреться к Алзнеру, Орпику или вратарю Грубауэру.

«Бостон Брюинз»

в. Раск, з. Круг, з. Кеван Миллер, з. Хара, н. Бержерон, н. Бэйкс, н. Крейчи, н. Маршан, н. Нэш, н. Пастрняк, н. Спунер.



«Бостон» не стал защищать опытного защитника Адама Маккуэйда, предпочтя остаться со схемой в 7 защищённых нападающих.

«Баффало Сэйбрз»

в. Ленер, з. Больё, з. Маккейб, з. Ристолайнен, н. Гиргенсонс, н. Кейн, н. Ларссон, н. Окпосо, н. О’Райлли, н. Фолиньо, н. Эннис.



У «клинков» остались без защиты интересные игроки обороны — опытный Зак Богосян и россиянин Дмитрий Куликов. Кто-то из них наверняка отправится в стан «золотых рыцарей».

«Детройт Ред Уингз»

в. Ховард, з. Грин, з. Декайзер, з. Йенсен, н. Абделкейдер, н. Атанасиу, н. Манта, н. Нильсен, н. Нюквист, н. Татар, н. Зеттерберг.



Кен Холланд опроверг сам себя, поместив в защитный список опытного голкипера Джимми Ховарда, хотя до этого всё указывало на то, что «Детройт» предпочтёт остаться с Петром Мразеком.

«Каролина Харрикейнз»

в. Дарлинг, з. Кэррик, з. Мёрфи, з. Фолк, н. Ди Джузеппе, н. Линдхольм, н. Макгинн, н. Раск, н. Скиннер, н. Д. Стаал, н. Терявяйнен.



Нападающий-ветеран Ли Стемпняк в список защищённых не попал, и вместе с ним «Вегас» может поразмыслить над кандидатурами сразу трёх вратарей — Уорда, Лейтона и Лака, а также защитника Криса Дальбека.

«Коламбус Блю Джекетс»

в. Бобровский, з. Джонс, з. Мюррей, з. Савар, н. Аткинсон, н. Веннберг, н. Дженнер, н. Дубински, н. Саад, н. Хартнелл, н. Фолиньо.



Скотт Хартнелл остался в «Коламбусе», несмотря на призывы отказаться от защитного пункта в контракте. «Вегасу» есть где разгуляться: доступны для выбора форварды Сэм Ганье, Мэтт Кэлверт и Вильям Карлссон, а также защитник Джек Джонсон.

«Монреаль Канадиенс»

в. Прайс, з. Бенн, з. Петри, з. Уэбер, н. Байрон, н. Галлахер, н. Гальченюк, н. Данё, н. Друен, н. Пачьоретти, н. Шоу.



Ни один из четырёх россиян не попал в список защищённых, но это было достаточно ожидаемо: у Нестерова, Радулова и Маркова нет контрактов на следующий год, а ради Алексея Емелина «хабы» не стали менять защитную схему. Не попал «под крышу» и ветеран Томаш Плеканец.

«Нью-Джерси Дэвилз»

в. Шнайдер, з. Грин, з. Мур, з. Мюллер, з. Сиверсон, н. Зэйджак, н. Палмиери, н. Холл, н. Хенрик.



«Дьяволы» защитили четырёх игроков обороны, оставив без присмотра своего лучшего снайпера Майкла Каммальери.

«Оттава Сенаторз»

в. Андерсон, з. Карлссон, з. Сеси, з. Фанёф, н. Брассар, н. Дзингел, н. Пажо, н. Смит, н. Стоун, н. Туррис, н. Хоффман.



У «Сенаторз» без защиты остался оборонец Марк Мето, которому предпочли Коди Сеси. В остальном всё достаточно предсказуемо: на драфт вышли защитник Боровецки, форвард Макартур, а также вратари Хэммонд и Кондон.

«Питтсбург Пингвинз»

в. Мюррей, з. Дюмоулин, з. Летанг, з. Мяяття, з. Шульц, н. Кессел, н. Кросби, н. Малкин, н. Хёрнквист.



Трудно представить, что «Вегас» заберёт у чемпионов не вратаря Марка-Андре Флёри, а кого-нибудь другого.

«Нью-Йорк Рейнджерс»

в. Лундквист, з. Макдона, з. Стаал, з. Холден, н. Цуккарелло, н. Крайдер, н. Миллер, н. Нэш, н. Степан, н. Зибанеджад, н. Хэйс.



«Синерубашечники» могут отдать в «Вегас» крепкого вратаря Антти Раанту или же нападающего Михаэля Грабнера, который обладает способностью неплохо набирать очки в любом коллективе, куда его заносит судьба.

«Нью-Йорк Айлендерс»

в. Грайсс, з. Ледди, з. Пелех, з. Пулок, з. Хэмоник, з. Бойчак, н. Лэдд, н. Ли, н. Таварес.



Пять игроков обороны — столько предпочёл защитить генменеджер «островитян» Гарт Сноу. Пришлось даже предлагать «Вегасу» первый раунд драфта новичков, чтобы «рыцари» не сильно шустрили в деле выбора оставшихся без защиты нападающих. Официальной реакции на это от Макфи не последовало, так что формально «Вегас» может взять Бэйли, Цизикаса, Кулёмина, Нельсона, Строума, Клаттербака, защитников Де Хаана и Хикки, а также вратаря Ярослава Галака.

«Тампа-Бэй Лайтнинг»

в. Василевский, з. Коберн, з. Строльман, з. Хедман, н. Джонсон, н. Киллорн, н. Кэллахэн, н. Кучеров, н. Наместников, н. Палат, н. Стэмкос.



Без защиты у «Тампы» остались нападающий Седрик Пакетт, защитник Слейтер Коккок, а также вратари Будай и Гудлевскис.

«Торонто Мэйпл Лифс»

в. Андерсен, з. Гардинер, з. Кэррик, з. Райлли, н. Бозак, н. Браун, н. Кадри, н. Комаров, н. Лейво, н. Мартин, н. Ван Римсдайк.



«Торонто» не стал защищать нападающего Брендана Лайпсика, предпочтя ему жёсткого ветерана Мэтта Мартина. Доступны для «Вегаса» и защитники Алексей Марченко, Мартин Маринчин и Роман Полак.

«Флорида Пантерз»

в. Раймер, з. Петровик, з. Пысик, з. Экблад, н. Барков, н. Бьюгстад, н. Трочек, н. Юбердо, з. Яндл.



Ягр остался без защиты, но нужен ли 45-летний ветеран «Вегасу» — большой вопрос. Неожиданностью стал выход на драфт Роберто Луонго, контракт которого действует ещё пять сезонов. Также доступны для выбора Юсси Йокинен и Джонатан Маршессо.

«Филадельфия Флайерз»

в. Столарж, з. Гостисбеер, з. Гудас, з. Мэннинг, н. Ворачек, н. Жиру, н. Кутюрье, н. Лоутон, н. Симмондс, н. Филппула, н. Шенн.



Рон Хекстолл решил отправить «на мороз» обоих вратарей основы — и Михала Нойвирта, и Стива Мэйсона. Не попали в защитный список форварды Раффль, Беллемар и Уил, а также защитник Майкл дель Зотто.