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18 июня 2017, 21:59 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

НХЛ увеличила свой потолок зарплат до $ 75 млн

Национальная хоккейная лига приняла решение об увеличении потолка зарплат, информирует NBC Sports.

Игроки Питтсбурга ликуют после окончания матча. Увеличить
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В следующем сезоне платёжная ведомость клубов увеличится до $ 75 млн, что на два миллиона выше, чем было в завершившемся сезоне.

Также был изменён и размер так называемого пола зарплат, сумма которого поднялась на полмиллиона и составила $ 54,5 млн.

По данным издания, единственной командой, уровень зарплат который выше нового потолка Национальной хоккейной лиги, сейчас является «Чикаго Блэкхоукс».
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