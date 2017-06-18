НХЛ увеличила свой потолок зарплат до $ 75 млн
Национальная хоккейная лига приняла решение об увеличении потолка зарплат, информирует NBC Sports.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
© Reuters
В следующем сезоне платёжная ведомость клубов увеличится до $ 75 млн, что на два миллиона выше, чем было в завершившемся сезоне.
Также был изменён и размер так называемого пола зарплат, сумма которого поднялась на полмиллиона и составила $ 54,5 млн.
По данным издания, единственной командой, уровень зарплат который выше нового потолка Национальной хоккейной лиги, сейчас является «Чикаго Блэкхоукс».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter