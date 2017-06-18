НХЛ увеличила свой потолок зарплат до $ 75 млн

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В следующем сезоне платёжная ведомость клубов увеличится до $ 75 млн, что на два миллиона выше, чем было в завершившемся сезоне.



Также был изменён и размер так называемого пола зарплат, сумма которого поднялась на полмиллиона и составила $ 54,5 млн.



По данным издания, единственной командой, уровень зарплат который выше нового потолка Национальной хоккейной лиги, сейчас является «Чикаго Блэкхоукс».