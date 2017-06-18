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18 июня 2017, 20:56 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Яромир Ягр ведёт переговоры с «Флоридой» по новому контракту

45-летний нападающий Яромир Ягр вступил в переговоры о продлении соглашения с «Флоридой Пантерз» ещё на один сезон, информирует NBC Sports.

45-летний нападающий <span class=error>Яромир</span> <span class=error>Ягр</span> вступил в переговоры о продлении соглашения с Флоридой <span class=error>Пантерз</span> ещё на один сезон информирует NBC Sports. Увеличить
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Как сообщается, руководство «Флориды» пока не торопится ставить подпись под контрактом с неограниченно свободным агентом.

В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ чешский хоккеист стал четвёртым бомбардиром команды, записав на свой счёт 46 (16+30) очков при показателе полезности «+3» и 56 минутах штрафного времени.

Клуб не стал защищать Ягра на драфте расширения.

Флорида Пантерз
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