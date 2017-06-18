Яромир Ягр ведёт переговоры с «Флоридой» по новому контракту

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Как сообщается, руководство «Флориды» пока не торопится ставить подпись под контрактом с неограниченно свободным агентом.



В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ чешский хоккеист стал четвёртым бомбардиром команды, записав на свой счёт 46 (16+30) очков при показателе полезности «+3» и 56 минутах штрафного времени.



Клуб не стал защищать Ягра на драфте расширения.