Яромир Ягр ведёт переговоры с «Флоридой» по новому контракту
45-летний нападающий Яромир Ягр вступил в переговоры о продлении соглашения с «Флоридой Пантерз» ещё на один сезон, информирует NBC Sports.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Как сообщается, руководство «Флориды» пока не торопится ставить подпись под контрактом с неограниченно свободным агентом.
В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ чешский хоккеист стал четвёртым бомбардиром команды, записав на свой счёт 46 (16+30) очков при показателе полезности «+3» и 56 минутах штрафного времени.
Клуб не стал защищать Ягра на драфте расширения.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter