Кого из россиян не защитили перед «Вегасом»

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ПРАВИЛА ДРАФТА РАСШИРЕНИЯ

Для начала разберемся с правилами самой процедуры.

Защита.

1. Каждый из 30 клубов НХЛ имел два варианты защиты игроков:

— Один вратарь, три защитника и семь форвардов.

— Один вратарь и восемь полевых игроков любого амплуа.

2. Каждый игрок, контракт которого включал пункт «запрет на любые действия менеждмента» (причем этот игрок не отказывался от этого пункта соглашения), должен был быть автоматически включен в список защищаемых хоккеистов.

3. Все новички сезона-2016/17 и «второгодники» (например, Артемий Панарин) не могли выйти на драфт расширения — поэтому клубам не было необходимости их защищать.

Драфт.

1. Игроки, выбранные «Вегасом», будет объявлены во время церемония вручения индивидуальных призов НХЛ в ночь со среды на четверг — 22 июня в 3.00 по московскому времени.

2. «Вегас» должен выбрать по одному хоккеисту из каждого клуба НХЛ — 30 игроков, включая как минимум 3 вратарей, 9 защитников и 14 нападающих.

3. «Вегас» должен выбрать как минимум 20 хоккеистов, которые имеют контракт на сезон-2017/18.

СТАТУС РОССИЯН

Теперь изучим, кто из россиян попал в список защищенных игроков, а кто нет. Для начала выделим новичков или первогодников (включая тех, кто сыграл в НХЛ в сезоне-2016/17 хотя бы один матч), которые были заранее ограждены от этой процедуры:

ЗАЩИТНИКИ

Никита ЗАЙЦЕВ Торонто

Иван ПРОВОРОВ Филадельфия.

НАПАДАЮЩИЕ

Иван БАРБАШЕВ Сент-Луис

Павел БУЧНЕВИЧ Рейнджерс

Николай ГОЛДОБИН Ванкувер

Денис ГУРЬЯНОВ Даллас

Сергей КАЛИНИН Торонто

Владислав КАМЕНЕВ Нэшвилл

Роман ЛЮБИМОВ Филадельфия

Артемий ПАНАРИН Чикаго

Михаил СЕРГАЧЕВ Монреаль

Антон СЛЕПЫШЕВ Эдмонтон

Никита СОШНИКОВ Торонто

Валентин ЗЫКОВ Каролина

Никита ЩЕРБАК Монреаль

Евгений СВЕЧНИКОВ Детройт

Сергей ТОЛЧИНСКИЙ Каролина.

Теперь отметим тех энхаэловцев, кто был защищен:

ВРАТАРИ

Сергей БОБРОВСКИЙ Коламбус

Андрей ВАСИЛЕВСКИЙ Тампа-Бэй

Семен ВАРЛАМОВ Колорадо.

ЗАЩИТНИКИ

Никита ЗАДОРОВ Колорадо

Дмитрий ОРЛОВ Вашингтон.

НАПАДАЮЩИЕ

Артем АНИСИМОВ Чикаго

Евгений КУЗНЕЦОВ Вашингтон

Никита КУЧЕРОВ Тампа-Бэй

Евгений МАЛКИН Питтсбург

Владислав НАМЕСТНИКОВ Тампа-Бэй

Александр ОВЕЧКИН Вашингтон

Владимир ТАРАСЕНКО Сент-Луис.

Отметим, что в списке защищенных хоккеистов есть нападающий ЦСКА Валерий Ничушкин, права на которого принадлежат «Далласу». Наконец, самое интересное — россияне, которых «Вегас» может забрать на драфте расширения. Правда, стоит отметить, что несколько этих игроков 1 июля станут НСА — неограниченно свободными агентами (как Радулов и Марков), поэтому большого смысла получать права на них всего на неделю у «Голден Найтс» нет.

ВРАТАРЬ

Антон ХУДОБИН Бостон — контракт до 2018 года.

ЗАЩИТНИКИ

Алексей ЕМЕЛИН Монреаль — контракт до 2018 года

Дмитрий КУЛИКОВ Баффало — НСА

Андрей МАРКОВ Монреаль — НСА

Алексей МАРЧЕНКО Торонто — контракт до 2018 года

Никита НЕСТЕРОВ Монреаль — ОСА

Федор ТЮТИН Колорадо — НСА.

НАПАДАЮЩИЕ

Александр БУРМИСТРОВ Аризона — ОСА

Михаил ГРИГОРЕНКО Колорадо — ОСА

Николай КУЛЕМИН Айлендерс — контракт до 2018 года

Александр РАДУЛОВ Монреаль — НСА

Наиль ЯКУПОВ Сент-Луис — ОСА.

А вот такие игроки, как Григоренко и Якупов, имеют статус ОСА (ограниченных свободных агентов), поэтому если «Вегас» возьмет их на драфте расширения, то получит приоритетное право их подписания и после 1 июля. Отмечу, что в списке незащищещенных хоккеистов есть много россиян, выступавших в прошлом сезоне только в АХЛ или вообще в КХЛ — например, Никита Филатов или Александр Хохлачев. Дошло и до курьеза — в листе «Нью-Джерси» значит 32-летний Иван Хомутов, который завершил профессиональную карьеру три года назад.