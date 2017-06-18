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18 июня 2017, 18:51 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Даллас» решил защитить Ничушкина, «Аризона» не стала включать Бурмистрова

Начали публиковаться списки хоккеистов, которых клубы решили защитить от драфта расширения 2017 года, который будет проходить 21 июня.

Начали публиковаться списки хоккеистов которых клубы решили защитить от <span class=error>драфта</span> расширения 2017 года который будет проходить 21 июня. Увеличить
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Новый клуб Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» будет иметь право забрать одного хоккеиста из каждой команды, который не войдёт в список защищённых и будет соответствовать требованиям драфта.

«Аризона Койотс»:

Ник Казинс, Энтони Дюклер, Джордан Мартинук, Тобиас Ридер, Оливер Экман-Ларссон, Алекс Голикоски, Коннор Мёрфи, Люк Шенн, Чед Джонсон.

Россиянин Александр Бурмистров не был защищён.

«Даллас Старз»:

Джейми Бенн, Радек Факса, Валерий Ничушкин, Тайлер Сегин, Антуан Руссель, Бретт Ричи, Джейсон Спецца, Стивен Джонс, Джон Клинберг, Эса Линделль, Бен Бишоп.

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