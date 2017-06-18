«Даллас» решил защитить Ничушкина, «Аризона» не стала включать Бурмистрова

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Новый клуб Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» будет иметь право забрать одного хоккеиста из каждой команды, который не войдёт в список защищённых и будет соответствовать требованиям драфта.



«Аризона Койотс»:



Ник Казинс, Энтони Дюклер, Джордан Мартинук, Тобиас Ридер, Оливер Экман-Ларссон, Алекс Голикоски, Коннор Мёрфи, Люк Шенн, Чед Джонсон.



Россиянин Александр Бурмистров не был защищён.



«Даллас Старз»:



Джейми Бенн, Радек Факса, Валерий Ничушкин, Тайлер Сегин, Антуан Руссель, Бретт Ричи, Джейсон Спецца, Стивен Джонс, Джон Клинберг, Эса Линделль, Бен Бишоп.